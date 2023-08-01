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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
ФК Валмиера
4:0
Второй тайм: 61'
Тре Пенне
0'
1:0
3' Гол
Тонышев Максим
2:0
6' Гол в свои ворота
Нигретти Джакомо
3:0
9' Гол
Вейп Роберт
4:0
12' Гол
Fraj Kayramani

Ход матча

3'
Тонышев Максим
(Meissa Diop)
1:0
6'
Нигретти Джакомо
2:0
9'
Вейп Роберт
(Fraj Kayramani)
3:0
12'
Fraj Kayramani
(Яунземс Алвис)
4:0
46'
Kirsters Cudars
Adel Ghanem
 
57'
 
Yassine Belkaid
Luca Cecchetti

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 114
ФК Валмиера 88.6% (101)
X 7.9% (9)
Тре Пенне 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Валмиера
Ничья
Тре Пенне
1.13
9.40
27.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ольсес
Карлос
23
Тонышев
Максим
2
Балодис
Даниэль
4
Вейп
Роберт
17
Фалль
Яре
10
Яунземс
Алвис
20
Adel
Ghanem
99
Fraj
Kayramani
22
Meissa
Diop
24
Alioune
Ndoye
7
Gustavo
Silva
Souza
26
Мигани
Маттиа
28
Нигретти
Джакомо
19
Ломбарди
Николас
20
Ванди
Паоло
16
Dennis
Scoccimarro
5
Ригини
Лука
9
Пьери
Риккардо
23
Джованьоли
Фабио
7
Diego
Ricciotti
29
Luca
Cecchetti
95
Бадаласси
Имре
ФК Валмиера
4-3-3
Тре Пенне
4-1-4-1

История личных встреч

ФК Валмиера
Тре Пенне

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

ФК Валмиера
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Camilo Mena 2 1
Fraj Kayramani 1 0.5
Вейп Роберт 1 0.5
Alioune Ndoye 1 0.5
Тонышев Максим 1 0.5
Яунземс Алвис 0 0
Желизко Иван 0 0
Meissa Diop 0 0
Тре Пенне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ФК Валмиера
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo Silva Souza 1 0
Тре Пенне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бадаласси Имре 1 0
Ванди Паоло 1 0

Результаты матчей

ФК Валмиера
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тре Пенне
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0
ФК Валмиера
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тре Пенне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Валмиера
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тре Пенне - ФК Валмиера 0:3 ФК Валмиера - Даугавпилс 0:1 ФК Валмиера - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1
ФК Валмиера - Тукумс 2000 6:0 Ауда - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Лиепая 1:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 3:0 ФК Валмиера - Рига 1:0 ФШ Елгава - ФК Валмиера 2:0 ФК Валмиера - Метта 1:1 Лиепая - ФК Валмиера 1:2 ФК Валмиера - Даугавпилс 1:0 Тукумс 2000 - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Ауда 1:1 ФК Валмиера - Супер Нова 3:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:1 Рига - ФК Валмиера 3:0 ФК Валмиера - ФШ Елгава 2:0 Метта - ФК Валмиера 0:1
Тре Пенне
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Тре Пенне - ФК Валмиера 0:3 Тре Пенне - Брейдаблик 1:7 Фаэтано - Тре Пенне 0:2 Тре Пенне - Пеннаросса 2:0
Фольгоре Фальчано - Тре Пенне 0:4 Тре Пенне - Космос 2:2 Сан-Джованни - Тре Пенне 2:3 Тре Пенне - СП Либертас1 4:0 ФК Фьорентино - Тре Пенне 1:5 Тре Пенне - Виртус 2:1 Тре Пенне - Ла-Фиорита 1:1 Ювенес-Догана - Тре Пенне 0:1 Тре Пенне - Мурата 2:0 Тре Фьори - Тре Пенне 1:2 Доманьяно - Тре Пенне 1:2 Тре Пенне - Кайлунго 3:0 Тре Пенне - Фаэтано 2:0 Пеннаросса - Тре Пенне 1:4 Тре Пенне - Фольгоре Фальчано 1:2 Космос - Тре Пенне 1:0

Результаты матчей

ФК Валмиера
Тре Пенне

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ФК Валмиера
Тре Пенне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Luca Cecchetti уходит с поля. Yassine Belkaid выходит вместо него
  • 46'
    Adel Ghanem уходит с поля. Kirsters Cudars выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 12'
    Яунземс Алвис сделал результативную передачу.
  • 12'
    Г О О О О Л - Fraj Kayramani бьет в цель!
  • 9'
    Fraj Kayramani сделал результативную передачу.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jana Dalina Stadions. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
ФК Валмиера 88.6% (101)
X 7.9% (9)
Тре Пенне 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Валмиера
Ничья
Тре Пенне
1.13
9.40
27.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч ФК Валмиера 4:0 Тре Пенне онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ФК Валмиера 4:0 Тре Пенне

Исход игры
ФК Валмиера
88.6% (101)
Ничья
7.9% (9)
Тре Пенне
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
55.05% (60)
Меньше
44.95% (49)
Обе команды забьют
Да
33.94% (37)
Нет
66.06% (72)
Популярный счёт
2:0 ФК Валмиера
25.4% (29)
2:1 ФК Валмиера
18.4% (21)
3:0 ФК Валмиера
18.4% (21)
1:0 ФК Валмиера
11.4% (13)
4:0 ФК Валмиера
5.3% (6)
1:1 Ничья
5.3% (6)
3:1 ФК Валмиера
4.4% (5)
1:2 Тре Пенне
2.6% (3)
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