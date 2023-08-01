Тур: 2. Стадион: Jana Dalina Stadions.
7:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолТонышев Максим
2:0
6' Гол в свои воротаНигретти Джакомо
3:0
9' ГолВейп Роберт
4:0
12' ГолFraj Kayramani
63' Желтая карточкаНигретти Джакомо
66' Желтая карточкаDiego Ricciotti
5:0
68' ГолТонышев Максим
70' Желтая карточкаKirsters Cudars
6:0
73' ГолAlioune Ndoye
75' Желтая карточкаДжованьоли Фабио
86' Желтая карточкаIngars Pulis
90' Желтая карточкаЛомбарди Николас
7:0
90' ГолЯунземс Алвис
90'+4
Ход матча
3'
1:0
6'
2:0
9'
3:0
12'
4:0
63'
66'
68'
5:0
70'
71'
73'
6:0
75'
86'
90'
90'
7:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 1
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
17
Фалль
Яре
20
Adel
Ghanem
22
Meissa
Diop
20
Ванди
Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фалль ЯреЗащитник
- Полузащитник
-
20 Adel GhanemПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Meissa DiopНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
26 Klavs Lauva
-
75 Leo Gaucho
-
28 Ingars Pulis
-
27 Бирка Эмиль
-
-
-
Главный тренер: Jurgis Kalns
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Ванди ПаолоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
Главный тренер: Чечи Стефано
История личных встреч
ФК Валмиера
Тре Пенне
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
ФК Валмиера
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alioune Ndoye
|2
|1
|Тонышев Максим
|2
|1
|Camilo Mena
|2
|1
|Яунземс Алвис
|1
|0.5
|Fraj Kayramani
|1
|0.5
|Вейп Роберт
|1
|0.5
|Бирка Эмиль
|0
|0
|Желизко Иван
|0
|0
|Meissa Diop
|0
|0
|Leo Gaucho
|0
|0
Тре Пенне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ФК Валмиера
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kirsters Cudars
|1
|0
|Ingars Pulis
|1
|0
|Gustavo Silva Souza
|1
|0
Тре Пенне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бадаласси Имре
|1
|0
|Ломбарди Николас
|1
|0
|Ванди Паоло
|1
|0
|Нигретти Джакомо
|1
|0
|Джованьоли Фабио
|1
|0
|Diego Ricciotti
|1
|0
Результаты матчей
ФК Валмиера
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тре Пенне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
ФК Валмиера
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тре Пенне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
0
ФК Валмиера
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тре Пенне
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
3
1
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
3
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
3
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Валмиера
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тре Пенне - ФК Валмиера 0:3 ФК Валмиера - Даугавпилс 0:1 ФК Валмиера - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1
ФК Валмиера - Тукумс 2000 6:0 Ауда - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Лиепая 1:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 3:0 ФК Валмиера - Рига 1:0 ФШ Елгава - ФК Валмиера 2:0 ФК Валмиера - Метта 1:1 Лиепая - ФК Валмиера 1:2 ФК Валмиера - Даугавпилс 1:0 Тукумс 2000 - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Ауда 1:1 ФК Валмиера - Супер Нова 3:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:1 Рига - ФК Валмиера 3:0 ФК Валмиера - ФШ Елгава 2:0 Метта - ФК Валмиера 0:1
Тре Пенне
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Тре Пенне - ФК Валмиера 0:3 Тре Пенне - Брейдаблик 1:7 Фаэтано - Тре Пенне 0:2 Тре Пенне - Пеннаросса 2:0
Фольгоре Фальчано - Тре Пенне 0:4 Тре Пенне - Космос 2:2 Сан-Джованни - Тре Пенне 2:3 Тре Пенне - СП Либертас1 4:0 ФК Фьорентино - Тре Пенне 1:5 Тре Пенне - Виртус 2:1 Тре Пенне - Ла-Фиорита 1:1 Ювенес-Догана - Тре Пенне 0:1 Тре Пенне - Мурата 2:0 Тре Фьори - Тре Пенне 1:2 Доманьяно - Тре Пенне 1:2 Тре Пенне - Кайлунго 3:0 Тре Пенне - Фаэтано 2:0 Пеннаросса - Тре Пенне 1:4 Тре Пенне - Фольгоре Фальчано 1:2 Космос - Тре Пенне 1:0
Результаты матчей
ФК Валмиера
Тре Пенне
Точный счет
7:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
7
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
7:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
7
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
ФК Валмиера
Тре Пенне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Железничар
|Дрина Амар
|3
|Дукаджини
|Даллку Арменд
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ФК Валмиера 7:0 Тре Пенне
Исход игры
ФК Валмиера
88.6% (101)
Ничья
7.9% (9)
Тре Пенне
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
55.05% (60)
Меньше
44.95% (49)
Обе команды забьют
Да
33.94% (37)
Нет
66.06% (72)
Популярный счёт
2:0 ФК Валмиера
25.4% (29)
2:1 ФК Валмиера
18.4% (21)
3:0 ФК Валмиера
18.4% (21)
1:0 ФК Валмиера
11.4% (13)
4:0 ФК Валмиера
5.3% (6)
1:1 Ничья
5.3% (6)
3:1 ФК Валмиера
4.4% (5)
1:2 Тре Пенне
2.6% (3)
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