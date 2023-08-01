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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
ФК Валмиера
7:0
Конец матча
Тре Пенне
0'
1:0
3' Гол
Тонышев Максим
2:0
6' Гол в свои ворота
Нигретти Джакомо
3:0
9' Гол
Вейп Роберт
4:0
12' Гол
Fraj Kayramani
63' Желтая карточка
Нигретти Джакомо
66' Желтая карточка
Diego Ricciotti
5:0
68' Гол
Тонышев Максим
70' Желтая карточка
Kirsters Cudars
6:0
73' Гол
Alioune Ndoye
75' Желтая карточка
Джованьоли Фабио
86' Желтая карточка
Ingars Pulis
90' Желтая карточка
Ломбарди Николас
7:0
90' Гол
Яунземс Алвис
90'+4

Ход матча

3'
Тонышев Максим
(Meissa Diop)
1:0
6'
Нигретти Джакомо
2:0
9'
Вейп Роберт
(Fraj Kayramani)
3:0
12'
Fraj Kayramani
(Яунземс Алвис)
4:0
46'
Kirsters Cudars
Adel Ghanem
 
57'
 
Yassine Belkaid
Luca Cecchetti
61'
Leo Gaucho
Meissa Diop
 
63'
 
Нигретти Джакомо
66'
 
Diego Ricciotti
68'
Тонышев Максим
(Leo Gaucho)
5:0
70'
Kirsters Cudars
 
71'
Ingars Pulis
Gustavo Silva Souza
 
71'
Бирка Эмиль
Фалль Яре
 
73'
Alioune Ndoye
(Бирка Эмиль)
6:0
75'
 
Джованьоли Фабио
76'
 
Andrea Passera
Джованьоли Фабио
82'
Пеналоза Хуан
Alioune Ndoye
 
85'
 
Марко Темероли
Мигани Маттиа
86'
Ingars Pulis
 
90'
 
Ломбарди Николас
90'
Яунземс Алвис
7:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 114
ФК Валмиера 88.6% (101)
X 7.9% (9)
Тре Пенне 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ольсес
Карлос
23
Тонышев
Максим
2
Балодис
Даниэль
4
Вейп
Роберт
17
Фалль
Яре
10
Яунземс
Алвис
20
Adel
Ghanem
99
Fraj
Kayramani
22
Meissa
Diop
24
Alioune
Ndoye
7
Gustavo
Silva
Souza
26
Мигани
Маттиа
28
Нигретти
Джакомо
19
Ломбарди
Николас
20
Ванди
Паоло
16
Dennis
Scoccimarro
5
Ригини
Лука
9
Пьери
Риккардо
23
Джованьоли
Фабио
7
Diego
Ricciotti
29
Luca
Cecchetti
95
Бадаласси
Имре
ФК Валмиера
4-3-3
Тре Пенне
4-1-4-1

История личных встреч

ФК Валмиера
Тре Пенне

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

ФК Валмиера
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alioune Ndoye 2 1
Тонышев Максим 2 1
Camilo Mena 2 1
Яунземс Алвис 1 0.5
Fraj Kayramani 1 0.5
Вейп Роберт 1 0.5
Бирка Эмиль 0 0
Желизко Иван 0 0
Meissa Diop 0 0
Leo Gaucho 0 0
Тре Пенне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ФК Валмиера
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kirsters Cudars 1 0
Ingars Pulis 1 0
Gustavo Silva Souza 1 0
Тре Пенне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бадаласси Имре 1 0
Ломбарди Николас 1 0
Ванди Паоло 1 0
Нигретти Джакомо 1 0
Джованьоли Фабио 1 0
Diego Ricciotti 1 0

Результаты матчей

ФК Валмиера
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тре Пенне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
ФК Валмиера
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тре Пенне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0
ФК Валмиера
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тре Пенне
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
3
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
3
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Валмиера
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тре Пенне - ФК Валмиера 0:3 ФК Валмиера - Даугавпилс 0:1 ФК Валмиера - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1
ФК Валмиера - Тукумс 2000 6:0 Ауда - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Лиепая 1:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 3:0 ФК Валмиера - Рига 1:0 ФШ Елгава - ФК Валмиера 2:0 ФК Валмиера - Метта 1:1 Лиепая - ФК Валмиера 1:2 ФК Валмиера - Даугавпилс 1:0 Тукумс 2000 - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Ауда 1:1 ФК Валмиера - Супер Нова 3:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:1 Рига - ФК Валмиера 3:0 ФК Валмиера - ФШ Елгава 2:0 Метта - ФК Валмиера 0:1
Тре Пенне
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Тре Пенне - ФК Валмиера 0:3 Тре Пенне - Брейдаблик 1:7 Фаэтано - Тре Пенне 0:2 Тре Пенне - Пеннаросса 2:0
Фольгоре Фальчано - Тре Пенне 0:4 Тре Пенне - Космос 2:2 Сан-Джованни - Тре Пенне 2:3 Тре Пенне - СП Либертас1 4:0 ФК Фьорентино - Тре Пенне 1:5 Тре Пенне - Виртус 2:1 Тре Пенне - Ла-Фиорита 1:1 Ювенес-Догана - Тре Пенне 0:1 Тре Пенне - Мурата 2:0 Тре Фьори - Тре Пенне 1:2 Доманьяно - Тре Пенне 1:2 Тре Пенне - Кайлунго 3:0 Тре Пенне - Фаэтано 2:0 Пеннаросса - Тре Пенне 1:4 Тре Пенне - Фольгоре Фальчано 1:2 Космос - Тре Пенне 1:0

Результаты матчей

ФК Валмиера
Тре Пенне

Точный счет

7:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

7
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
7:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
7
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

ФК Валмиера
Тре Пенне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5
1
1
5.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 66'
      Diego Ricciotti получил желтую карточку от судьи
    • 63'
      Нигретти Джакомо получил желтую карточку от судьи
    • 61'
      Meissa Diop уходит с поля. Leo Gaucho выходит вместо него
    • 57'
      Luca Cecchetti уходит с поля. Yassine Belkaid выходит вместо него
    • 46'
      Adel Ghanem уходит с поля. Kirsters Cudars выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 12'
      Яунземс Алвис сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Fraj Kayramani бьет в цель!
    • 9'
      Fraj Kayramani сделал результативную передачу.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jana Dalina Stadions. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    ФК Валмиера 88.6% (101)
    X 7.9% (9)
    Тре Пенне 3.5% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч ФК Валмиера 7:0 Тре Пенне онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ФК Валмиера 7:0 Тре Пенне

    Исход игры
    ФК Валмиера
    88.6% (101)
    Ничья
    7.9% (9)
    Тре Пенне
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.05% (60)
    Меньше
    44.95% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    33.94% (37)
    Нет
    66.06% (72)
    Популярный счёт
    2:0 ФК Валмиера
    25.4% (29)
    2:1 ФК Валмиера
    18.4% (21)
    3:0 ФК Валмиера
    18.4% (21)
    1:0 ФК Валмиера
    11.4% (13)
    4:0 ФК Валмиера
    5.3% (6)
    1:1 Ничья
    5.3% (6)
    3:1 ФК Валмиера
    4.4% (5)
    1:2 Тре Пенне
    2.6% (3)
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