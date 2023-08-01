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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Свифт Эсперанж
1:1
Первый тайм: 28'
ТНС
0'
1:0
2' Гол
Штольц Доминик
22' Желтая карточка
Simao Martins
1:1
23' Пенальти
Макманус Деклан

Ход матча

2'
Штольц Доминик
1:0
22'
Simao Martins
 
23'
1:1
Макманус Деклан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 113
Свифт Эсперанж 67.3% (76)
X 18.6% (21)
ТНС 14.2% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Свифт Эсперанж
Ничья
ТНС
1.68
5.30
9.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Дюпир
Жордан
12
Nego
Ekofo
39
Жайме
Симоэш
4
Скендерович
Алдин
17
Simao
Martins
10
Штольц
Доминик
28
Моррен
Шарль
5
Кутюрье
Клеман
14
Сакра
Седрик
7
Алиуи
Рашид
21
Синани
Дейвид
25
Робертс
Коннор
8
Броббелл
Райан
5
Астлс
Райан
3
Мэрриотт
Кристофер
2
Паск
Джош
10
Рэдмонд
Даниэл
22
Дэвис
Дэниэл
21
Смит
Лео
18
Rory
Holden
9
Макманус
Деклан
7
Дэниэлс
Джошуа
Свифт Эсперанж
4-4-2
ТНС
4-4-2

История личных встреч

Свифт Эсперанж
ТНС

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Свифт Эсперанж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штольц Доминик 1 0.5
Simao Martins 1 0.5
Айонго Пол 0 0
ТНС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rory Holden 1 0.5
Макманус Деклан 1 (1) 0.5

Карточки

Свифт Эсперанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жайме Симоэш 1 0
Кутюрье Клеман 1 0
Davis Spruds 1 0
Simao Martins 1 0
ТНС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паск Джош 1 0
Дэвис Дэниэл 1 0

Результаты матчей

Свифт Эсперанж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Свифт Эсперанж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Свифт Эсперанж
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ТНС - Свифт Эсперанж 1:1 Жюнесс Эш - Свифт Эсперанж 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1
Прогрес - Свифт Эсперанж 2:2 Жюнесс Эш - Свифт Эсперанж 1:1 Вильц - Свифт Эсперанж 0:6 Свифт Эсперанж - Виктория Роспорт 5:1 Кэрьенг - Свифт Эсперанж 0:6 Свифт Эсперанж - Дюделанж 4:3 Свифт Эсперанж - Мондерканге 2:1 Мондор-ле-Бэн - Свифт Эсперанж 0:4 Свифт Эсперанж - Дифферданж 4:0 Фола - Свифт Эсперанж 0:1 Свифт Эсперанж - Этцелла 2:2 Унион Титус - Свифт Эсперанж 2:1 Свифт Эсперанж - Страссен 3:0 Расинг Юнион - Свифт Эсперанж 1:3 Свифт Эсперанж - Хостерт 5:1 Кобленц - Свифт Эсперанж 2:1
ТНС
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ТНС - Свифт Эсперанж 1:1 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - ТНС 3:1 Маклсфилд - ТНС 0:1
Кардифф Сити - ТНС 3:1 Гамильтон Академикал - ТНС 2:1 Крузейдерс - ТНС 1:4 ТНС - Бала Таун 6:0 ТНС - Коннас Куэй 4:1 Бала Таун - ТНС 0:2 Пенибонт - ТНС 2:5 Ньютаун - ТНС 0:5 ТНС - Кардифф МЮ 7:1 Коннас Куэй - ТНС 0:0 ТНС - Бала Таун 2:1 Пенибонт - ТНС 0:2 ТНС - Пенибонт 1:1 ТНС - Ньютаун 1:0 Кардифф МЮ - ТНС 3:2 ТНС - Бала Таун 3:0

Результаты матчей

Свифт Эсперанж
ТНС

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Свифт Эсперанж
ТНС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
  • До матча
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Прогнозы 113
Свифт Эсперанж 67.3% (76)
X 18.6% (21)
ТНС 14.2% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Свифт Эсперанж
Ничья
ТНС
1.68
5.30
9.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Свифт Эсперанж 1:1 ТНС онлайн

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Прогнозы на матч Свифт Эсперанж 1:1 ТНС

Исход игры
Свифт Эсперанж
67.3% (76)
Ничья
18.6% (21)
ТНС
14.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
38.53% (42)
Меньше
61.47% (67)
Обе команды забьют
Да
55.96% (61)
Нет
44.04% (48)
Популярный счёт
1:0 Свифт Эсперанж
31.9% (36)
2:1 Свифт Эсперанж
29.2% (33)
1:1 Ничья
16.8% (19)
0:1 ТНС
6.2% (7)
1:2 ТНС
6.2% (7)
2:0 Свифт Эсперанж
2.7% (3)
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