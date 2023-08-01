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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Свифт Эсперанж
3:2
Конец матча
ТНС
0'
1:0
2' Гол
Штольц Доминик
22' Желтая карточка
Simao Martins
1:1
22' Пенальти
Макманус Деклан
41' Желтая карточка
Кутюрье Клеман
61' Желтая карточка
Рэдмонд Даниэл
2:1
62' Гол
Алиуи Рашид
3:1
66' Гол
Simao Martins
70' Желтая карточка
Дюпир Жордан
3:2
70' Пенальти
Макманус Деклан
81' Желтая карточка
Айонго Пол
90'+8

Ход матча

2'
Штольц Доминик
1:0
22'
Simao Martins
 
22'
1:1
Макманус Деклан
35'
Davis Spruds
Сакра Седрик
 
41'
Кутюрье Клеман
 
61'
 
Рэдмонд Даниэл
62'
Алиуи Рашид
(Davis Spruds)
2:1
66'
Simao Martins
(Davis Spruds)
3:1
67'
 
Кларк Бен
Броббелл Райан
67'
 
Уильямс Джордан III
Дэниэлс Джошуа
70'
Дюпир Жордан
 
70'
3:2
Макманус Деклан
72'
 
Уильямс Даниэль
Рэдмонд Даниэл
74'
Айонго Пол
Штольц Доминик
 
81'
 
Цеслевич Адриан
Rory Holden
81'
Айонго Пол
 
88'
Маркес Янн
Скендерович Алдин
 
88'
Анофф Бланксон
Алиуи Рашид
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 0
  • 4 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 113
Свифт Эсперанж 67.3% (76)
X 18.6% (21)
ТНС 14.2% (16)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Дюпир
Жордан
12
Nego
Ekofo
39
Жайме
Симоэш
4
Скендерович
Алдин
17
Simao
Martins
10
Штольц
Доминик
28
Моррен
Шарль
5
Кутюрье
Клеман
14
Сакра
Седрик
7
Алиуи
Рашид
21
Синани
Дейвид
25
Робертс
Коннор
8
Броббелл
Райан
5
Астлс
Райан
3
Мэрриотт
Кристофер
2
Паск
Джош
10
Рэдмонд
Даниэл
22
Дэвис
Дэниэл
21
Смит
Лео
18
Rory
Holden
9
Макманус
Деклан
7
Дэниэлс
Джошуа
Свифт Эсперанж
4-4-2
ТНС
4-4-2

История личных встреч

Свифт Эсперанж
ТНС

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Свифт Эсперанж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Simao Martins 2 1
Алиуи Рашид 1 0.5
Штольц Доминик 1 0.5
Davis Spruds 0 0
Айонго Пол 0 0
ТНС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макманус Деклан 2 (2) 1
Rory Holden 1 0.5

Карточки

Свифт Эсперанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутюрье Клеман 2 0
Дюпир Жордан 1 0
Жайме Симоэш 1 0
Айонго Пол 1 0
Davis Spruds 1 0
Simao Martins 1 0
ТНС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэдмонд Даниэл 1 0
Паск Джош 1 0
Дэвис Дэниэл 1 0

Результаты матчей

Свифт Эсперанж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Свифт Эсперанж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Свифт Эсперанж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Свифт Эсперанж
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ТНС - Свифт Эсперанж 1:1 Жюнесс Эш - Свифт Эсперанж 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1
Прогрес - Свифт Эсперанж 2:2 Жюнесс Эш - Свифт Эсперанж 1:1 Вильц - Свифт Эсперанж 0:6 Свифт Эсперанж - Виктория Роспорт 5:1 Кэрьенг - Свифт Эсперанж 0:6 Свифт Эсперанж - Дюделанж 4:3 Свифт Эсперанж - Мондерканге 2:1 Мондор-ле-Бэн - Свифт Эсперанж 0:4 Свифт Эсперанж - Дифферданж 4:0 Фола - Свифт Эсперанж 0:1 Свифт Эсперанж - Этцелла 2:2 Унион Титус - Свифт Эсперанж 2:1 Свифт Эсперанж - Страссен 3:0 Расинг Юнион - Свифт Эсперанж 1:3 Свифт Эсперанж - Хостерт 5:1 Кобленц - Свифт Эсперанж 2:1
ТНС
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ТНС - Свифт Эсперанж 1:1 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - ТНС 3:1 Маклсфилд - ТНС 0:1
Кардифф Сити - ТНС 3:1 Гамильтон Академикал - ТНС 2:1 Крузейдерс - ТНС 1:4 ТНС - Бала Таун 6:0 ТНС - Коннас Куэй 4:1 Бала Таун - ТНС 0:2 Пенибонт - ТНС 2:5 Ньютаун - ТНС 0:5 ТНС - Кардифф МЮ 7:1 Коннас Куэй - ТНС 0:0 ТНС - Бала Таун 2:1 Пенибонт - ТНС 0:2 ТНС - Пенибонт 1:1 ТНС - Ньютаун 1:0 Кардифф МЮ - ТНС 3:2 ТНС - Бала Таун 3:0

Результаты матчей

Свифт Эсперанж
ТНС

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Свифт Эсперанж
ТНС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Бальцан Олавале Питер 3
Железничар Дрина Амар 3
Весь список
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    Прогнозы 113
    Свифт Эсперанж 67.3% (76)
    X 18.6% (21)
    ТНС 14.2% (16)
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    Прогнозы на матч Свифт Эсперанж 3:2 ТНС

    Исход игры
    Свифт Эсперанж
    67.3% (76)
    Ничья
    18.6% (21)
    ТНС
    14.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.53% (42)
    Меньше
    61.47% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    55.96% (61)
    Нет
    44.04% (48)
    Популярный счёт
    1:0 Свифт Эсперанж
    31.9% (36)
    2:1 Свифт Эсперанж
    29.2% (33)
    1:1 Ничья
    16.8% (19)
    0:1 ТНС
    6.2% (7)
    1:2 ТНС
    6.2% (7)
    2:0 Свифт Эсперанж
    2.7% (3)
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