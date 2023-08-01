Тур: 2. Стадион: Стад де Люксембург.
3:2
Конец матча
0'
1:0
2' ГолШтольц Доминик
22' Желтая карточкаSimao Martins
1:1
22' ПенальтиМакманус Деклан
41' Желтая карточкаКутюрье Клеман
61' Желтая карточкаРэдмонд Даниэл
2:1
62' ГолАлиуи Рашид
3:1
66' ГолSimao Martins
70' Желтая карточкаДюпир Жордан
3:2
70' ПенальтиМакманус Деклан
81' Желтая карточкаАйонго Пол
90'+8
Ход матча
2'
1:0
22'
22'
1:1
41'
61'
62'
2:1
66'
3:1
70'
70'
3:2
81'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
6 Угловые 0
-
4 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
40
Дюпир
Жордан
12
Nego
Ekofo
39
Жайме
Симоэш
28
Моррен
Шарль
14
Сакра
Седрик
22
Дэвис
Дэниэл
21
Смит
Лео
18
Rory
Holden
- Основной состав
-
40 Дюпир ЖорданВратарь
-
12 Nego EkofoЗащитник
-
39 Жайме СимоэшЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Моррен ШарльПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Сакра СедрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Маркес ЯннЗащитник
-
38 Коррея ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Симон ЖеромПолузащитник
-
20 Айонго ПолНападающий
- Нападающий
-
-
35 Davis Spruds
-
Главный тренер: Фангейру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Дэвис ДэниэлПолузащитник
-
21 Смит ЛеоПолузащитник
-
18 Rory HoldenПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хадсон БлейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кларк БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Adam Roscrow
-
29 Gwion Dafydd
-
Главный тренер: Гаррисон Крейг
История личных встреч
Свифт Эсперанж
ТНС
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Свифт Эсперанж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Simao Martins
|2
|1
|Алиуи Рашид
|1
|0.5
|Штольц Доминик
|1
|0.5
|Davis Spruds
|0
|0
|Айонго Пол
|0
|0
ТНС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макманус Деклан
|2 (2)
|1
|Rory Holden
|1
|0.5
Карточки
Свифт Эсперанж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кутюрье Клеман
|2
|0
|Дюпир Жордан
|1
|0
|Жайме Симоэш
|1
|0
|Айонго Пол
|1
|0
|Davis Spruds
|1
|0
|Simao Martins
|1
|0
ТНС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рэдмонд Даниэл
|1
|0
|Паск Джош
|1
|0
|Дэвис Дэниэл
|1
|0
Результаты матчей
Свифт Эсперанж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Свифт Эсперанж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Свифт Эсперанж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Свифт Эсперанж
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ТНС - Свифт Эсперанж 1:1 Жюнесс Эш - Свифт Эсперанж 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1
Прогрес - Свифт Эсперанж 2:2 Жюнесс Эш - Свифт Эсперанж 1:1 Вильц - Свифт Эсперанж 0:6 Свифт Эсперанж - Виктория Роспорт 5:1 Кэрьенг - Свифт Эсперанж 0:6 Свифт Эсперанж - Дюделанж 4:3 Свифт Эсперанж - Мондерканге 2:1 Мондор-ле-Бэн - Свифт Эсперанж 0:4 Свифт Эсперанж - Дифферданж 4:0 Фола - Свифт Эсперанж 0:1 Свифт Эсперанж - Этцелла 2:2 Унион Титус - Свифт Эсперанж 2:1 Свифт Эсперанж - Страссен 3:0 Расинг Юнион - Свифт Эсперанж 1:3 Свифт Эсперанж - Хостерт 5:1 Кобленц - Свифт Эсперанж 2:1
ТНС
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ТНС - Свифт Эсперанж 1:1 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - ТНС 3:1 Маклсфилд - ТНС 0:1
Кардифф Сити - ТНС 3:1 Гамильтон Академикал - ТНС 2:1 Крузейдерс - ТНС 1:4 ТНС - Бала Таун 6:0 ТНС - Коннас Куэй 4:1 Бала Таун - ТНС 0:2 Пенибонт - ТНС 2:5 Ньютаун - ТНС 0:5 ТНС - Кардифф МЮ 7:1 Коннас Куэй - ТНС 0:0 ТНС - Бала Таун 2:1 Пенибонт - ТНС 0:2 ТНС - Пенибонт 1:1 ТНС - Ньютаун 1:0 Кардифф МЮ - ТНС 3:2 ТНС - Бала Таун 3:0
Результаты матчей
Свифт Эсперанж
ТНС
Точный счет
3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Свифт Эсперанж
ТНС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Бальцан
|Олавале Питер
|3
|Железничар
|Дрина Амар
|3
Прогнозы на матч Свифт Эсперанж 3:2 ТНС
Исход игры
Свифт Эсперанж
67.3% (76)
Ничья
18.6% (21)
ТНС
14.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
38.53% (42)
Меньше
61.47% (67)
Обе команды забьют
Да
55.96% (61)
Нет
44.04% (48)
Популярный счёт
1:0 Свифт Эсперанж
31.9% (36)
2:1 Свифт Эсперанж
29.2% (33)
1:1 Ничья
16.8% (19)
0:1 ТНС
6.2% (7)
1:2 ТНС
6.2% (7)
2:0 Свифт Эсперанж
2.7% (3)
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