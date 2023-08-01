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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Будучность Подгорица
2:3
Второй тайм: 66'
Струга Трим-Лум
0'
1:0
7' Гол
Джуричкович Миомир
1:1
11' Гол
Радески Марьян
20' Желтая карточка
Грбич Петар
1:2
45' Гол
Радески Марьян
2:2
45' Гол
Аджич Василий
60' Желтая карточка
Игньятович Урош
2:3
66' Гол

Ход матча

7'
Джуричкович Миомир
(Гашевич Огнен)
1:0
11'
1:1
Радески Марьян
(Мазрекай Ментор)
20'
Грбич Петар
 
25'
 
Укпа Хоган
Мазрекай Ментор
45'
1:2
Радески Марьян
(Ибраими Бесарт)
45'
Аджич Василий
2:2
59'
Мрвалевич Марко
Перишич Владимир
 
60'
Игньятович Урош
 
66'
2:3

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 115
Будучность Подгорица 79.1% (91)
X 16.5% (19)
Струга Трим-Лум 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Будучность Подгорица
Ничья
Струга Трим-Лум
3.35
3.40
3.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Павличич
Джёрджие
16
Секулович
Петар
22
Джуричкович
Миомир
33
Аджич
Владан
2
Игньятович
Урош
14
Брнович
Милош
8
Миркович
Лука
45
Аджич
Василий
15
Гашевич
Огнен
4
Перишич
Владимир
18
Грбич
Петар
95
Кьосевски
Ведран
6
Незири
Меджит
55
Sava
Radic
16
Криваньева
Бесарт
24
Малики
Эдис
33
Vangjel
Zguro
10
Бойку
Бесмир
11
Сабани
Буньямин
5
Мазрекай
Ментор
14
Радески
Марьян
9
Ибраими
Бесарт
Будучность Подгорица
3-5-2
Струга Трим-Лум
3-4-1-2

История личных встреч

Будучность Подгорица
Струга Трим-Лум

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Будучность Подгорица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричкович Миомир 1 0.5
Аджич Василий 1 0.5
Гашевич Огнен 0 0
Струга Трим-Лум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радески Марьян 2 1
Ибраими Бесарт 1 0.5
Мазрекай Ментор 0 0

Карточки

Будучность Подгорица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грбич Петар 2 0
Гашевич Огнен 1 0
Брнович Милош 1 0
Перишич Владимир 1 0
Игньятович Урош 1 0
Струга Трим-Лум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибраими Бесарт 1 0
Таири Флямур 1 0
Бойку Бесмир 1 0

Результаты матчей

Будучность Подгорица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Струга Трим-Лум
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Будучность Подгорица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Струга Трим-Лум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Будучность Подгорица
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Струга Трим-Лум - Будучность Подгорица 1:0 ОФК Младост Донья Горица - Будучность Подгорица 2:1 Будучность Подгорица - Брейдаблик 0:5 Атлетик Эскальдес - Будучность Подгорица 0:3
Морнар - Будучность Подгорица 0:1 Будучность Подгорица - Езеро Плав 1:3 Единство Биело-Поле - Будучность Подгорица 1:3 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 1:0 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 2:2 Будучность Подгорица - Рудар Плевля 2:1 Рудар Плевля - Будучность Подгорица 1:1 Дечич - Будучность Подгорица 4:3 Будучность Подгорица - Петровац 4:4 Будучность Подгорица - Искра Даниловград 3:0 Будучность Подгорица - Морнар 2:0 Езеро Плав - Будучность Подгорица 1:2 Будучность Подгорица - Единство Биело-Поле 4:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 1:1 Будучность Подгорица - Дечич 1:0
Струга Трим-Лум
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Струга Трим-Лум - Будучность Подгорица 1:0 Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Тирана - Струга Трим-Лум 2:1
Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкендия - Струга Трим-Лум 1:2 Струга Трим-Лум - Силекс 3:0 Брегалница - Струга Трим-Лум 0:3 Струга Трим-Лум - Тиквеш 2:0 Струга Трим-Лум - Победа Прилеп 6:2 Скопье - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Академия Пандев 3:1 Караорман - Струга Трим-Лум 1:8 Работнички - Струга Трим-Лум 0:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0

Результаты матчей

Будучность Подгорица
Струга Трим-Лум

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Будучность Подгорица
Струга Трим-Лум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Бальцан Олавале Питер 3
Железничар Дрина Амар 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 66'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 60'
    Игньятович Урош получил желтую карточку от судьи
  • 59'
    Перишич Владимир уходит с поля. Мрвалевич Марко выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 54'
    Г О О О О Л - Аджич Василий бьет в цель!
  • 48'
    Ибраими Бесарт сделал результативную передачу.
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    Прогнозы 115
    Будучность Подгорица 79.1% (91)
    X 16.5% (19)
    Струга Трим-Лум 4.3% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Будучность Подгорица
    Ничья
    Струга Трим-Лум
    3.35
    3.40
    3.30
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Будучность Подгорица 2:3 Струга Трим-Лум

    Исход игры
    Будучность Подгорица
    79.1% (91)
    Ничья
    16.5% (19)
    Струга Трим-Лум
    4.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.61% (41)
    Меньше
    62.39% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    51.38% (56)
    Нет
    48.62% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Будучность Подгорица
    29.6% (34)
    2:0 Будучность Подгорица
    24.3% (28)
    1:0 Будучность Подгорица
    16.5% (19)
    1:1 Ничья
    13.9% (16)
    3:1 Будучность Подгорица
    3.5% (4)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Струга Трим-Лум
    1.7% (2)
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    Будучность Подгорица
    Струга Трим-Лум
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