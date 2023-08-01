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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Будучность Подгорица
3:4
Конец матча
Струга Трим-Лум
0'
1:0
7' Гол
Джуричкович Миомир
1:1
11' Гол
Радески Марьян
20' Желтая карточка
Грбич Петар
1:2
45' Гол
Радески Марьян
2:2
45' Гол
Аджич Василий
60' Желтая карточка
Игньятович Урош
2:3
66' Гол
Ибраими Бесарт
2:4
74' Гол
Радески Марьян
3:4
82' Гол
Секулович Петар
89' Желтая карточка
Незири Меджит
90' Желтая карточка
Аджич Владан
90'+7

Ход матча

7'
Джуричкович Миомир
(Гашевич Огнен)
1:0
11'
1:1
Радески Марьян
(Мазрекай Ментор)
20'
Грбич Петар
 
25'
 
Укпа Хоган
Мазрекай Ментор
45'
1:2
Радески Марьян
(Ибраими Бесарт)
45'
Аджич Василий
2:2
59'
Мрвалевич Марко
Перишич Владимир
 
60'
Игньятович Урош
 
66'
2:3
Ибраими Бесарт
70'
 
Таири Флямур
Малики Эдис
74'
2:4
Радески Марьян
(Сабани Буньямин)
79'
Дашич Йован
Брнович Милош
 
79'
 
Ярович Сенад
Sava Radic
79'
 
Яхья Абдулхади
Ибраими Бесарт
82'
Секулович Петар
(Аджич Владан)
3:4
85'
Павловски Марко
Аджич Василий
 
89'
 
Незири Меджит
90'
Аджич Владан
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 115
Будучность Подгорица 79.1% (91)
X 16.5% (19)
Струга Трим-Лум 4.3% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Павличич
Джёрджие
16
Секулович
Петар
22
Джуричкович
Миомир
33
Аджич
Владан
2
Игньятович
Урош
14
Брнович
Милош
8
Миркович
Лука
45
Аджич
Василий
15
Гашевич
Огнен
4
Перишич
Владимир
18
Грбич
Петар
95
Кьосевски
Ведран
6
Незири
Меджит
55
Sava
Radic
16
Криваньева
Бесарт
24
Малики
Эдис
33
Vangjel
Zguro
10
Бойку
Бесмир
11
Сабани
Буньямин
5
Мазрекай
Ментор
14
Радески
Марьян
9
Ибраими
Бесарт
Будучность Подгорица
3-5-2
Струга Трим-Лум
3-4-1-2

История личных встреч

Будучность Подгорица
Струга Трим-Лум

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Будучность Подгорица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричкович Миомир 1 0.5
Секулович Петар 1 0.5
Аджич Василий 1 0.5
Аджич Владан 0 0
Гашевич Огнен 0 0
Струга Трим-Лум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радески Марьян 3 1.5
Ибраими Бесарт 2 1
Сабани Буньямин 0 0
Мазрекай Ментор 0 0

Карточки

Будучность Подгорица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грбич Петар 2 0
Аджич Владан 1 0
Гашевич Огнен 1 0
Брнович Милош 1 0
Перишич Владимир 1 0
Игньятович Урош 1 0
Струга Трим-Лум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибраими Бесарт 1 0
Таири Флямур 1 0
Бойку Бесмир 1 0
Незири Меджит 1 0

Результаты матчей

Будучность Подгорица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Струга Трим-Лум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0
Будучность Подгорица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Струга Трим-Лум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Будучность Подгорица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Струга Трим-Лум
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Будучность Подгорица
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Струга Трим-Лум - Будучность Подгорица 1:0 ОФК Младост Донья Горица - Будучность Подгорица 2:1 Будучность Подгорица - Брейдаблик 0:5 Атлетик Эскальдес - Будучность Подгорица 0:3
Морнар - Будучность Подгорица 0:1 Будучность Подгорица - Езеро Плав 1:3 Единство Биело-Поле - Будучность Подгорица 1:3 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 1:0 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 2:2 Будучность Подгорица - Рудар Плевля 2:1 Рудар Плевля - Будучность Подгорица 1:1 Дечич - Будучность Подгорица 4:3 Будучность Подгорица - Петровац 4:4 Будучность Подгорица - Искра Даниловград 3:0 Будучность Подгорица - Морнар 2:0 Езеро Плав - Будучность Подгорица 1:2 Будучность Подгорица - Единство Биело-Поле 4:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 1:1 Будучность Подгорица - Дечич 1:0
Струга Трим-Лум
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Струга Трим-Лум - Будучность Подгорица 1:0 Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Тирана - Струга Трим-Лум 2:1
Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкендия - Струга Трим-Лум 1:2 Струга Трим-Лум - Силекс 3:0 Брегалница - Струга Трим-Лум 0:3 Струга Трим-Лум - Тиквеш 2:0 Струга Трим-Лум - Победа Прилеп 6:2 Скопье - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Академия Пандев 3:1 Караорман - Струга Трим-Лум 1:8 Работнички - Струга Трим-Лум 0:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0

Результаты матчей

Будучность Подгорица
Струга Трим-Лум

Точный счет

3:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Будучность Подгорица
Струга Трим-Лум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Бальцан Олавале Питер 3
Железничар Дрина Амар 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 7'
      Г О О О О Л - Miomir Djurickovic бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Будучность Подгорица 79.1% (91)
    X 16.5% (19)
    Струга Трим-Лум 4.3% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Будучность Подгорица 3:4 Струга Трим-Лум

    Исход игры
    Будучность Подгорица
    79.1% (91)
    Ничья
    16.5% (19)
    Струга Трим-Лум
    4.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.61% (41)
    Меньше
    62.39% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    51.38% (56)
    Нет
    48.62% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Будучность Подгорица
    29.6% (34)
    2:0 Будучность Подгорица
    24.3% (28)
    1:0 Будучность Подгорица
    16.5% (19)
    1:1 Ничья
    13.9% (16)
    3:1 Будучность Подгорица
    3.5% (4)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Струга Трим-Лум
    1.7% (2)
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