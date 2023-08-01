Тур: 2. Стадион: Под Горицом.
3:4
Конец матча
0'
1:0
7' ГолДжуричкович Миомир
1:1
11' ГолРадески Марьян
20' Желтая карточкаГрбич Петар
1:2
45' ГолРадески Марьян
2:2
45' ГолАджич Василий
60' Желтая карточкаИгньятович Урош
2:3
66' ГолИбраими Бесарт
2:4
74' ГолРадески Марьян
3:4
82' ГолСекулович Петар
89' Желтая карточкаНезири Меджит
90' Желтая карточкаАджич Владан
90'+7
Ход матча
7'
11'
20'
45'
1:2
45'
2:2
60'
66'
2:3
74'
82'
3:4
89'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
33
Аджич
Владан
18
Грбич
Петар
55
Sava
Radic
24
Малики
Эдис
10
Бойку
Бесмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Аджич ВладанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Грбич ПетарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
35 Дакич ДамьянЗащитник
-
30 Новович ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Милинкович Младен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Sava RadicЗащитник
- Защитник
-
24 Малики ЭдисЗащитник
- Защитник
-
10 Бойку БесмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Укпа ХоганПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ярович СенадНападающий
- Нападающий
-
-
22 Ardi Idrizi
-
19 Ard Kasami
-
-
35 Anes Istrefi
-
Главный тренер: Дуро Шпетим
История личных встреч
Будучность Подгорица
Струга Трим-Лум
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Будучность Подгорица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричкович Миомир
|1
|0.5
|Секулович Петар
|1
|0.5
|Аджич Василий
|1
|0.5
|Аджич Владан
|0
|0
|Гашевич Огнен
|0
|0
Струга Трим-Лум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радески Марьян
|3
|1.5
|Ибраими Бесарт
|2
|1
|Сабани Буньямин
|0
|0
|Мазрекай Ментор
|0
|0
Карточки
Будучность Подгорица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грбич Петар
|2
|0
|Аджич Владан
|1
|0
|Гашевич Огнен
|1
|0
|Брнович Милош
|1
|0
|Перишич Владимир
|1
|0
|Игньятович Урош
|1
|0
Струга Трим-Лум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибраими Бесарт
|1
|0
|Таири Флямур
|1
|0
|Бойку Бесмир
|1
|0
|Незири Меджит
|1
|0
Результаты матчей
Будучность Подгорица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Струга Трим-Лум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
0
Будучность Подгорица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Струга Трим-Лум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Будучность Подгорица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Струга Трим-Лум
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
3
1
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Будучность Подгорица
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Струга Трим-Лум - Будучность Подгорица 1:0 ОФК Младост Донья Горица - Будучность Подгорица 2:1 Будучность Подгорица - Брейдаблик 0:5 Атлетик Эскальдес - Будучность Подгорица 0:3
Морнар - Будучность Подгорица 0:1 Будучность Подгорица - Езеро Плав 1:3 Единство Биело-Поле - Будучность Подгорица 1:3 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 1:0 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 2:2 Будучность Подгорица - Рудар Плевля 2:1 Рудар Плевля - Будучность Подгорица 1:1 Дечич - Будучность Подгорица 4:3 Будучность Подгорица - Петровац 4:4 Будучность Подгорица - Искра Даниловград 3:0 Будучность Подгорица - Морнар 2:0 Езеро Плав - Будучность Подгорица 1:2 Будучность Подгорица - Единство Биело-Поле 4:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 1:1 Будучность Подгорица - Дечич 1:0
Струга Трим-Лум
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Струга Трим-Лум - Будучность Подгорица 1:0 Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Тирана - Струга Трим-Лум 2:1
Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкендия - Струга Трим-Лум 1:2 Струга Трим-Лум - Силекс 3:0 Брегалница - Струга Трим-Лум 0:3 Струга Трим-Лум - Тиквеш 2:0 Струга Трим-Лум - Победа Прилеп 6:2 Скопье - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Академия Пандев 3:1 Караорман - Струга Трим-Лум 1:8 Работнички - Струга Трим-Лум 0:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0
Результаты матчей
Будучность Подгорица
Струга Трим-Лум
Точный счет
3:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
3:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Будучность Подгорица
Струга Трим-Лум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Бальцан
|Олавале Питер
|3
|Железничар
|Дрина Амар
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Будучность Подгорица 3:4 Струга Трим-Лум
Исход игры
Будучность Подгорица
79.1% (91)
Ничья
16.5% (19)
Струга Трим-Лум
4.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
37.61% (41)
Меньше
62.39% (68)
Обе команды забьют
Да
51.38% (56)
Нет
48.62% (53)
Популярный счёт
2:1 Будучность Подгорица
29.6% (34)
2:0 Будучность Подгорица
24.3% (28)
1:0 Будучность Подгорица
16.5% (19)
1:1 Ничья
13.9% (16)
3:1 Будучность Подгорица
3.5% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
0:1 Струга Трим-Лум
1.7% (2)
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