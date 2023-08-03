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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Русенборг
1:1
Второй тайм: 78'
Крузейдерс
0'
1:0
34' Гол
Нельсон Джейден
1:1
45' Гол
Лоури Филип
56' Желтая карточка
Adam Lecky
56' Желтая карточка
Перейра Адриан
60' Желтая карточка
Лоури Филип
65' Желтая карточка
Таффей Джонатан
72' Желтая карточка
Хитли Пол

Ход матча

34'
Нельсон Джейден
(Нипан Сверре Халсет)
1:0
45'
1:1
Лоури Филип
(Кеннеди Бен)
46'
 
Adam Lecky
Винчестер Джуд
56'
 
Adam Lecky
56'
Перейра Адриан
 
60'
 
Лоури Филип
65'
 
Таффей Джонатан
72'
 
Хитли Пол

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 110
Русенборг 98.2% (108)
X 1.8% (2)
Крузейдерс 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Крузейдерс
1.90
6.20
9.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хансен
Андре
32
Корник
Лео
2
Рейтан
Эрленд
Даль
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
41
Нипан
Сверре
Халсет
8
Бёркеейет
Тобиас
20
Тагсет
Эдвард
10
Хольсе
Карло
9
Сэтер
Оле
Кристиан
11
Нельсон
Джейден
33
Таффей
Джонатан
20
Daniel
Larmour
7
Лоури
Филип
2
Бернс
Билли
14
Форсайт
Джордан
8
Кеннеди
Бен
19
Винчестер
Джуд
22
Хитли
Пол
25
Ross
Clarke1
23
МакКиоун
Рори
15
Jarlath
O'Rourke
Русенборг
4-3-3
Крузейдерс
4-4-2

История личных встреч

Русенборг
Крузейдерс

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:2
ЛЕ
7:2
ЛЕ
1:2
ЛЕ
1:0
ЛЕ
3:0

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

3.67
2

Среднее время на гол

24
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.8
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

32
75

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольсе Карло 1 0.5
Нельсон Джейден 1 0.5
Сэтер Оле Кристиан 1 (1) 0.5
Нипан Сверре Халсет 0 0
Крузейдерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лоури Филип 2 0.5
Хитли Пол 1 0.25
Форсайт Джордан 1 0.25
Ross Clarke1 1 0.25
Кеннеди Бен 0 0
Adam Lecky 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Адриан 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Крузейдерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернс Билли 1 0
Винчестер Джуд 1 0
Lloyd Anderson 1 0
Хитли Пол 1 0
Форсайт Джордан 1 0
Adam Lecky 1 0
Daniel Larmour 1 0

Результаты матчей

Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Крузейдерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Крузейдерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Крузейдерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1
Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0
Крузейдерс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Крузейдерс - Русенборг 2:2 Харлэнд и Вульф Велдерс - Крузейдерс 1:2 Крузейдерс - Хака 1:0 Крузейдерс - Глазго Рейнджерс-2 1:3
Хака - Крузейдерс 2:2 Крузейдерс - Дандела 2:0 Крузейдерс - ТНС 1:4 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 0:4 Крузейдерс - Гленторан 1:2 Клифтонвилл - Крузейдерс 3:3 Крузейдерс - Ларн 0:2 Крузейдерс - Колрейн 3:1 Линфилд - Крузейдерс 0:0 Данганнон Свифт - Крузейдерс 0:1 Крузейдерс - Каррик Рейнджерс 3:0 Портадаун - Крузейдерс 2:2 Крузейдерс - Клифтонвилл 2:2 Крузейдерс - Гленторан 1:0 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 0:0 Крузейдерс - Колрейн 2:0

Результаты матчей

Русенборг
Крузейдерс

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Крузейдерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 72'
    Хитли Пол получил желтую карточку от судьи
  • 65'
    Таффей Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • 60'
    Лоури Филип получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Перейра Адриан получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Adam Lecky получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Винчестер Джуд уходит с поля. Adam Lecky выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Кеннеди Бен сделал результативную передачу.
  • 45'
    Г О О О О Л - Лоури Филип бьет в цель!
  • 34'
    Нипан Сверре Халсет сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Джейден Нельсон бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 38.2% пользователей.
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Прогнозы 110
Русенборг 98.2% (108)
X 1.8% (2)
Крузейдерс 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Крузейдерс
1.90
6.20
9.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Русенборг 1:1 Крузейдерс онлайн

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Прогнозы на матч Русенборг 1:1 Крузейдерс

Исход игры
Русенборг
98.2% (108)
Ничья
1.8% (2)
Крузейдерс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (54)
Меньше
50% (54)
Обе команды забьют
Да
49.07% (53)
Нет
50.93% (55)
Популярный счёт
2:0 Русенборг
38.2% (42)
2:1 Русенборг
35.5% (39)
3:1 Русенборг
9.1% (10)
1:0 Русенборг
9.1% (10)
1:1 Ничья
1.8% (2)
3:0 Русенборг
1.8% (2)
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