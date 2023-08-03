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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Русенборг
3:2
Итог доп. времени
Крузейдерс
0'
1:0
34' Гол
Нельсон Джейден
1:1
45' Гол
Лоури Филип
57' Желтая карточка
Adam Lecky
57' Желтая карточка
Перейра Адриан
60' Желтая карточка
Лоури Филип
65' Желтая карточка
Таффей Джонатан
72' Желтая карточка
Хитли Пол
79' Желтая карточка
Бернс Билли
2:1
102' Гол
Торвальдссон Исак
2:2
105' Гол
Хитли Пол
105' Вторая желтая карточка
Хитли Пол
3:2
108' Гол
Корник Лео
116' Желтая карточка
Оуэнс Джордан
120' Желтая карточка
Jarlath O'Rourke
120' Желтая карточка
James Teelan
120' Желтая карточка
Рейтан Эрленд Даль

Ход матча

34'
Нельсон Джейден
(Нипан Сверре Халсет)
1:0
45'
1:1
Лоури Филип
(Кеннеди Бен)
46'
 
Adam Lecky
Винчестер Джуд
57'
 
Adam Lecky
57'
Перейра Адриан
 
60'
 
Лоури Филип
65'
 
Таффей Джонатан
72'
 
Хитли Пол
79'
 
Бернс Билли
82'
 
Lloyd Anderson
Ross Clarke1
83'
Торвальдссон Исак
Тагсет Эдвард
 
90'
Вяянянен Сантери
Сэтер Оле Кристиан
 
101'
Шелбред Пер-Сильян
Нипан Сверре Халсет
 
102'
Торвальдссон Исак
(Шелбред Пер-Сильян)
2:1
105'
Magnus Holte
Торвальдссон Исак
 
105'
2:2
Хитли Пол
(Кеннеди Бен)
105'
 
Хитли Пол
106'
Ростен Хокон
Нельсон Джейден
 
108'
Корник Лео
3:2
110'
 
Оуэнс Джордан
Adam Lecky
110'
 
James Teelan
Кеннеди Бен
116'
 
Оуэнс Джордан
118'
 
Уэйр Робби
Форсайт Джордан
120'
 
Jarlath O'Rourke
120'
 
James Teelan
120'
Рейтан Эрленд Даль
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 4
  • 17 Угловые 9
  • 4 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 9
  • 0 Красные карточки 1
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогнозы 110
Русенборг 98.2% (108)
X 1.8% (2)
Крузейдерс 0% (0)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хансен
Андре
32
Корник
Лео
2
Рейтан
Эрленд
Даль
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
41
Нипан
Сверре
Халсет
8
Бёркеейет
Тобиас
20
Тагсет
Эдвард
10
Хольсе
Карло
9
Сэтер
Оле
Кристиан
11
Нельсон
Джейден
33
Таффей
Джонатан
20
Daniel
Larmour
7
Лоури
Филип
2
Бернс
Билли
14
Форсайт
Джордан
8
Кеннеди
Бен
19
Винчестер
Джуд
22
Хитли
Пол
25
Ross
Clarke1
23
МакКиоун
Рори
15
Jarlath
O'Rourke
Русенборг
4-3-3
Крузейдерс
4-4-2

История личных встреч

Русенборг
Крузейдерс

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:2
ЛЕ
7:2
ЛЕ
1:2
ЛЕ
1:0
ЛЕ
3:0

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

3.67
2

Среднее время на гол

24
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.8
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

32
75

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольсе Карло 1 0.5
Корник Лео 1 0.5
Нельсон Джейден 1 0.5
Торвальдссон Исак 1 0.5
Сэтер Оле Кристиан 1 (1) 0.5
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Нипан Сверре Халсет 0 0
Крузейдерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лоури Филип 2 0.5
Хитли Пол 2 0.5
Форсайт Джордан 1 0.25
Ross Clarke1 1 0.25
Кеннеди Бен 0 0
Adam Lecky 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Перейра Адриан 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Крузейдерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хитли Пол 2 1
Бернс Билли 2 0
Таффей Джонатан 1 0
Лоури Филип 1 0
Оуэнс Джордан 1 0
Винчестер Джуд 1 0
Lloyd Anderson 1 0
Форсайт Джордан 1 0
Adam Lecky 1 0
Jarlath O'Rourke 1 0
Daniel Larmour 1 0
James Teelan 1 0

Результаты матчей

Русенборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Крузейдерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
4
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Крузейдерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Русенборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Крузейдерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
67%
1
25%
91-120

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
2
40%
91-120

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
33%
1
17%
91-120

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
2
25%
91-120

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1
Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0
Крузейдерс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Крузейдерс - Русенборг 2:2 Харлэнд и Вульф Велдерс - Крузейдерс 1:2 Крузейдерс - Хака 1:0 Крузейдерс - Глазго Рейнджерс-2 1:3
Хака - Крузейдерс 2:2 Крузейдерс - Дандела 2:0 Крузейдерс - ТНС 1:4 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 0:4 Крузейдерс - Гленторан 1:2 Клифтонвилл - Крузейдерс 3:3 Крузейдерс - Ларн 0:2 Крузейдерс - Колрейн 3:1 Линфилд - Крузейдерс 0:0 Данганнон Свифт - Крузейдерс 0:1 Крузейдерс - Каррик Рейнджерс 3:0 Портадаун - Крузейдерс 2:2 Крузейдерс - Клифтонвилл 2:2 Крузейдерс - Гленторан 1:0 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 0:0 Крузейдерс - Колрейн 2:0

Результаты матчей

Русенборг
Крузейдерс

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Крузейдерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • 110'
    Adam Lecky уходит с поля. Оуэнс Джордан выходит вместо него
  • 108'
    ГОООООЛ - Корник Лео забивает
  • 108'
    Хитли Пол получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 107'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 106'
    Джейден Нельсон уходит с поля. Ростен Хокон выходит вместо него
  • 106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 105'
    Кеннеди Бен сделал результативную передачу.
  • 105'
    ГОООООЛ - Хитли Пол забивает
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Кеннеди Бен сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Лоури Филип бьет в цель!
    • 34'
      Нипан Сверре Халсет сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Джейден Нельсон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Русенборг 98.2% (108)
    X 1.8% (2)
    Крузейдерс 0% (0)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Русенборг 3:2 Крузейдерс онлайн

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    Прогнозы на матч Русенборг 3:2 Крузейдерс

    Исход игры
    Русенборг
    98.2% (108)
    Ничья
    1.8% (2)
    Крузейдерс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (54)
    Меньше
    50% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    49.07% (53)
    Нет
    50.93% (55)
    Популярный счёт
    2:0 Русенборг
    38.2% (42)
    2:1 Русенборг
    35.5% (39)
    3:1 Русенборг
    9.1% (10)
    1:0 Русенборг
    9.1% (10)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
    3:0 Русенборг
    1.8% (2)
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