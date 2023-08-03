Тур: 2. Стадион: Леркендаль.
3:2
Итог доп. времени
0'
1:0
34' ГолНельсон Джейден
1:1
45' ГолЛоури Филип
57' Желтая карточкаAdam Lecky
57' Желтая карточкаПерейра Адриан
60' Желтая карточкаЛоури Филип
65' Желтая карточкаТаффей Джонатан
72' Желтая карточкаХитли Пол
79' Желтая карточкаБернс Билли
2:1
102' ГолТорвальдссон Исак
2:2
105' ГолХитли Пол
105' Вторая желтая карточкаХитли Пол
3:2
108' ГолКорник Лео
116' Желтая карточкаОуэнс Джордан
120' Желтая карточкаJarlath O'Rourke
120' Желтая карточкаJames Teelan
120' Желтая карточкаРейтан Эрленд Даль
Ход матча
34'
45'
1:1
57'
57'
60'
65'
72'
79'
102'
105'
2:2
105'
108'
3:2
110'
110'
116'
120'
120'
120'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 4
-
17 Угловые 9
-
4 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 9
-
0 Красные карточки 1
-
68 Владение мячом, % 32
32
Корник
Лео
10
Хольсе
Карло
22
Хитли
Пол
25
Ross
Clarke1
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ростен ХоконЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Magnus Holte
-
Главный тренер: Маален Свейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хитли ПолПолузащитник
-
25 Ross Clarke1Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Смит МалакиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
11 James Teelan
-
Главный тренер: Stephen Baxter
История личных встреч
Русенборг
Крузейдерс
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
3.67
2
Среднее время на гол
24
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2.8
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
32
75
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольсе Карло
|1
|0.5
|Корник Лео
|1
|0.5
|Нельсон Джейден
|1
|0.5
|Торвальдссон Исак
|1
|0.5
|Сэтер Оле Кристиан
|1 (1)
|0.5
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Нипан Сверре Халсет
|0
|0
Крузейдерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лоури Филип
|2
|0.5
|Хитли Пол
|2
|0.5
|Форсайт Джордан
|1
|0.25
|Ross Clarke1
|1
|0.25
|Кеннеди Бен
|0
|0
|Adam Lecky
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Перейра Адриан
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
Крузейдерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хитли Пол
|2
|1
|Бернс Билли
|2
|0
|Таффей Джонатан
|1
|0
|Лоури Филип
|1
|0
|Оуэнс Джордан
|1
|0
|Винчестер Джуд
|1
|0
|Lloyd Anderson
|1
|0
|Форсайт Джордан
|1
|0
|Adam Lecky
|1
|0
|Jarlath O'Rourke
|1
|0
|Daniel Larmour
|1
|0
|James Teelan
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Крузейдерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
4
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Крузейдерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Русенборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Крузейдерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
67%
1
25%
91-120
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
2
40%
91-120
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
33%
1
17%
91-120
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
2
25%
91-120
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1
Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0
Крузейдерс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Крузейдерс - Русенборг 2:2 Харлэнд и Вульф Велдерс - Крузейдерс 1:2 Крузейдерс - Хака 1:0 Крузейдерс - Глазго Рейнджерс-2 1:3
Хака - Крузейдерс 2:2 Крузейдерс - Дандела 2:0 Крузейдерс - ТНС 1:4 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 0:4 Крузейдерс - Гленторан 1:2 Клифтонвилл - Крузейдерс 3:3 Крузейдерс - Ларн 0:2 Крузейдерс - Колрейн 3:1 Линфилд - Крузейдерс 0:0 Данганнон Свифт - Крузейдерс 0:1 Крузейдерс - Каррик Рейнджерс 3:0 Портадаун - Крузейдерс 2:2 Крузейдерс - Клифтонвилл 2:2 Крузейдерс - Гленторан 1:0 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 0:0 Крузейдерс - Колрейн 2:0
Результаты матчей
Русенборг
Крузейдерс
Точный счет
3:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Крузейдерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Гент
|Кейперс Уго
|4 (1)
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
Прогнозы на матч Русенборг 3:2 Крузейдерс
Исход игры
Русенборг
98.2% (108)
Ничья
1.8% (2)
Крузейдерс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (54)
Меньше
50% (54)
Обе команды забьют
Да
49.07% (53)
Нет
50.93% (55)
Популярный счёт
2:0 Русенборг
38.2% (42)
2:1 Русенборг
35.5% (39)
3:1 Русенборг
9.1% (10)
1:0 Русенборг
9.1% (10)
1:1 Ничья
1.8% (2)
3:0 Русенборг
1.8% (2)
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