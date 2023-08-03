Тур: 2. Стадион: Клеантис Викелидис.
0:0
Первый тайм: 18'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
23
Хулиан
Диас
10
Рупп
Лукас
17
Пальма
Луис
2
Алемао
41
Шейд
Кассио
88
Эза
Вильфрид
15
Йенне
Тентон
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рупп ЛукасПолузащитник
-
17 Пальма ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саверио КикеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзис Апостолос
- Основной состав
- Вратарь
-
2 АлемаоЗащитник
- Защитник
-
41 Шейд КассиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Эза ВильфридНападающий
-
15 Йенне ТентонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Смбатян ЭрикЗащитник
- Защитник
-
14 Андраде ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Минасян Вардан
История личных встреч
Арис Салоники
Арарат-Армения
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пальма Луис
|1
|0.5
|Дарида Владимир
|0
|0
Арарат-Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эза Вильфрид
|2
|0.5
|Каштаньейра Адриану
|1
|0.25
|Алемао
|1
|0.25
|Йенне Тентон
|1
|0.25
|Хулио Хуниор
|1
|0.25
|Серобян Артур
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хулиан Диас
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
|Пальма Луис
|1
|0
|Мвондо Жан
|1
|0
Арарат-Армения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Казарян Геворг
|1
|0
|Мурадян Карен
|1
|0
|Обиеро Амос Нонди
|1
|0
|Хакобян Хакоб
|1
|0
|Аванесян Артём
|1
|0
|Лахни Алвун Тера
|1
|0
|Йенне Тентон
|1
|0
|Григорян Эдгар
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Хулио Хуниор
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Арарат-Армения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
0
0
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арарат-Армения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арарат-Армения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
33%
91-120
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
0
0%
2
33%
91-120
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0
Штурм - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - АЕК 1:2 Арис Салоники - Волос 4:2 ПАОК - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Волос - Арис Салоники 0:3 АЕК - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2
Арарат-Армения
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Арарат - Арарат-Армения 1:3 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Эгнатия - Арарат-Армения 4:4 Арарат-Армения - Эгнатия 1:1
Арарат-Армения - Вест Армения 6:0 Арарат-Армения - ФДС Виста 3:2 ЦСКА Ереван - Арарат-Армения 2:5 Арарат-Армения - Лернаин Арцах 0:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат-Армения - Ван 4:1 Ширак - Арарат-Армения 0:2 Арарат-Армения - Алашкерт 0:1 Арарат-Армения - Арарат 2:1 Пюник - Арарат-Армения 4:1 Арарат-Армения - Урарту 2:2 Арарат-Армения - ЦСКА Ереван 2:1 Лернаин Арцах - Арарат-Армения 0:2 Арарат-Армения - Ноа Ереван 3:0 Ван - Арарат-Армения 1:2 Арарат-Армения - Ширак 1:0
Результаты матчей
Арис Салоники
Арарат-Армения
Точный счет
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
4:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 67%
4:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
Арарат-Армения
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арис Салоники 0:0 Арарат-Армения
Исход игры
Арис Салоники
81.7% (94)
Ничья
11.3% (13)
Арарат-Армения
7% (8)
Тотал 2.5
Больше
46.23% (49)
Меньше
53.77% (57)
Обе команды забьют
Да
53.77% (57)
Нет
46.23% (49)
Популярный счёт
2:1 Арис Салоники
35.7% (41)
1:0 Арис Салоники
24.3% (28)
2:0 Арис Салоники
16.5% (19)
1:1 Ничья
7.8% (9)
1:2 Арарат-Армения
2.6% (3)
3:1 Арис Салоники
1.7% (2)
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