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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Арис Салоники
0:0
Первый тайм: 18'
Арарат-Армения
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 119
Арис Салоники 82.4% (98)
X 10.9% (13)
Арарат-Армения 6.7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Арарат-Армения
1.55
4.70
7.60
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Хулиан
Диас
2
М'баката
Салем
4
Фабиано
Лейсманн
22
Одубаджо
Мозес
3
Феррари
Франко
20
Джурасек
Невен
16
Дарида
Владимир
27
Менендес
Джонатан
10
Рупп
Лукас
17
Пальма
Луис
80
Морон
Лоренцо
45
Ермаков
Всеволод
2
Алемао
3
Хулио
Хуниор
41
Шейд
Кассио
16
Григорян
Эдгар
19
Мурадян
Карен
7
Каштаньейра
Адриану
12
Обиеро
Амос
Нонди
9
Серобян
Артур
88
Эза
Вильфрид
15
Йенне
Тентон
Арис Салоники
4-2-3-1
Арарат-Армения
4-3-3

История личных встреч

Арис Салоники
Арарат-Армения

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:1
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пальма Луис 1 0.5
Дарида Владимир 0 0
Арарат-Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эза Вильфрид 2 0.5
Каштаньейра Адриану 1 0.25
Алемао 1 0.25
Йенне Тентон 1 0.25
Хулио Хуниор 1 0.25
Серобян Артур 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хулиан Диас 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Пальма Луис 1 0
Мвондо Жан 1 0
Арарат-Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Казарян Геворг 1 0
Мурадян Карен 1 0
Обиеро Амос Нонди 1 0
Хакобян Хакоб 1 0
Аванесян Артём 1 0
Лахни Алвун Тера 1 0
Йенне Тентон 1 0
Григорян Эдгар 1 0
Серобян Артур 1 0
Хулио Хуниор 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Арарат-Армения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

0
0
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арарат-Армения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арарат-Армения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0
Штурм - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - АЕК 1:2 Арис Салоники - Волос 4:2 ПАОК - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Волос - Арис Салоники 0:3 АЕК - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2
Арарат-Армения
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Арарат - Арарат-Армения 1:3 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Эгнатия - Арарат-Армения 4:4 Арарат-Армения - Эгнатия 1:1
Арарат-Армения - Вест Армения 6:0 Арарат-Армения - ФДС Виста 3:2 ЦСКА Ереван - Арарат-Армения 2:5 Арарат-Армения - Лернаин Арцах 0:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат-Армения - Ван 4:1 Ширак - Арарат-Армения 0:2 Арарат-Армения - Алашкерт 0:1 Арарат-Армения - Арарат 2:1 Пюник - Арарат-Армения 4:1 Арарат-Армения - Урарту 2:2 Арарат-Армения - ЦСКА Ереван 2:1 Лернаин Арцах - Арарат-Армения 0:2 Арарат-Армения - Ноа Ереван 3:0 Ван - Арарат-Армения 1:2 Арарат-Армения - Ширак 1:0

Результаты матчей

Арис Салоники
Арарат-Армения

Точный счет

1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 67%
4:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
Арарат-Армения

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Менендес получил мяч справа в чужой штрафной, прокинул сферу себе на ход, но вратарь выскочил из рамки и сумел уверенно зафиксировать мяч в своих перчатках. 
  • 16'
    Совсем увязла игра в центре поля. "Арарат-Армения" увел игру от своих ворот. Правда, радоваться армянской команде слишком рано. Соперник все также опасен. 
  • 15'
    Неплохая посещаемость сегодня в Салониках. Действительно немало фанатов пришло на стадион, чтобы посмотреть за тем, как местная команда будет сражаться за победу и выход в третий квалификационный раунд Лиги конференций. 
  • 14'
    Теперь свою редкую атаку удалось провести армянскому коллективу, правда, ничего толкового из этого эпизода не вышло. Снаряд "Арарат-Армения" потерял.
  • Фол, нарушение
    12'
    С правого края на сей раз последовала подача в район 11-метровой отметки, где М'баката позволил себе нарушить правила против соперника. Без карточки желтого цвета дело обошлось. 
  • Угловой
    11'
    Морон на правом фланге получил сейчас мяч, попытался заработать для своей команды угловой удар, и это ему удалось. Второй корнер назначает рефери.
  • 10'
    Фактически 10 минут провели футболисты уже на поле. Пока минимальную опасность у рамки друг друга создают противники. Ждем с вами активных отрезков в матче. 
  • Судья
    8'
    Рупп в борьбе с соперником в чужой штрафной оказался на газоне. Судьи не обратили внимание на падение футболиста, позволив соперникам встречу продолжить. 
  • 7'
    Неудачно был разыгран угловой греками. Сферу получил справа под свой контроль Рупп, которого мягко оттеснили от снаряда соперники, позволив снаряду выкатиться за пределы поля. 
  • Угловой
    6'
    Активно фанаты ведут себя на трибунах. Гонят они вперед коллективы. Менендес у греков наносит удар по рамке противника, и мяч рикошетом от ноги защитника уходит на первый в матче угловой. 
  • Опасный момент
    5'
    Неплохо! Первая атака от греческой команды сейчас прошла! С левого края нанес удар по воротам соперника Пальма. Мяч просвистел рядом со стойкой. Было очень опасно!
  • 4'
    Пока ничего толком на поле не происходит. Вдалеке от ворот владеет мячом армянский коллектив, который сегодня выступает явным аутсайдером встречи.
  • 2'
    Футболисты "Ариса" предстали сегодня на поле в форме черного цвета, а игроки "Арарата-Армении" вышли на футбольный газон в чисто белом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Салониках. Удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге конференций. В рамках ответного поединка 2-го квалификационного раунда турнира сыграют между собой греческий «Арис» и «Арарат-Армения». Встреча состоится в Салониках, на стадионе «Клеантис Викелидис».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арис Салоники 0:0 Арарат-Армения

    Исход игры
    Арис Салоники
    81.7% (94)
    Ничья
    11.3% (13)
    Арарат-Армения
    7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.23% (49)
    Меньше
    53.77% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    53.77% (57)
    Нет
    46.23% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Арис Салоники
    35.7% (41)
    1:0 Арис Салоники
    24.3% (28)
    2:0 Арис Салоники
    16.5% (19)
    1:1 Ничья
    7.8% (9)
    1:2 Арарат-Армения
    2.6% (3)
    3:1 Арис Салоники
    1.7% (2)
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    Арис Салоники
    Арарат-Армения
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