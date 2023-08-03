Первый тайм

17' Менендес получил мяч справа в чужой штрафной, прокинул сферу себе на ход, но вратарь выскочил из рамки и сумел уверенно зафиксировать мяч в своих перчатках.

16' Совсем увязла игра в центре поля. "Арарат-Армения" увел игру от своих ворот. Правда, радоваться армянской команде слишком рано. Соперник все также опасен.

15' Неплохая посещаемость сегодня в Салониках. Действительно немало фанатов пришло на стадион, чтобы посмотреть за тем, как местная команда будет сражаться за победу и выход в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

14' Теперь свою редкую атаку удалось провести армянскому коллективу, правда, ничего толкового из этого эпизода не вышло. Снаряд "Арарат-Армения" потерял.

12' С правого края на сей раз последовала подача в район 11-метровой отметки, где М'баката позволил себе нарушить правила против соперника. Без карточки желтого цвета дело обошлось.

11' Морон на правом фланге получил сейчас мяч, попытался заработать для своей команды угловой удар, и это ему удалось. Второй корнер назначает рефери.