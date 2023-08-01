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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Арис Салоники
 
Позже
Арарат-Армения
Прогнозы 46
Арис Салоники 78.3% (36)
X 13% (6)
Арарат-Армения 8.7% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Арарат-Армения
1.42
5.20
8.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Арис Салоники
Арарат-Армения

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:1
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пальма Луис 1 1
Дарида Владимир 0 0
Арарат-Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эза Вильфрид 2 0.67
Каштаньейра Адриану 1 0.33
Алемао 1 0.33
Йенне Тентон 1 0.33
Хулио Хуниор 1 0.33
Серобян Артур 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хулиан Диас 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Пальма Луис 1 0
Мвондо Жан 1 0
Арарат-Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Казарян Геворг 1 0
Мурадян Карен 1 0
Обиеро Амос Нонди 1 0
Хакобян Хакоб 1 0
Аванесян Артём 1 0
Лахни Алвун Тера 1 0
Йенне Тентон 1 0
Григорян Эдгар 1 0
Серобян Артур 1 0
Хулио Хуниор 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Арарат-Армения
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

0
0
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арарат-Армения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арарат-Армения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0
Штурм - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - АЕК 1:2 Арис Салоники - Волос 4:2 ПАОК - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Волос - Арис Салоники 0:3 АЕК - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2
Арарат-Армения
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Арарат - Арарат-Армения 1:3 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Эгнатия - Арарат-Армения 4:4 Арарат-Армения - Эгнатия 1:1
Арарат-Армения - Вест Армения 6:0 Арарат-Армения - ФДС Виста 3:2 ЦСКА Ереван - Арарат-Армения 2:5 Арарат-Армения - Лернаин Арцах 0:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат-Армения - Ван 4:1 Ширак - Арарат-Армения 0:2 Арарат-Армения - Алашкерт 0:1 Арарат-Армения - Арарат 2:1 Пюник - Арарат-Армения 4:1 Арарат-Армения - Урарту 2:2 Арарат-Армения - ЦСКА Ереван 2:1 Лернаин Арцах - Арарат-Армения 0:2 Арарат-Армения - Ноа Ереван 3:0 Ван - Арарат-Армения 1:2 Арарат-Армения - Ширак 1:0

Результаты матчей

Арис Салоники
Арарат-Армения

Точный счет

1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 67%
4:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
Арарат-Армения

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арис Салоники - Арарат-Армения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2023, осталось 2 дня 12 часов 59 минут.



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    • Прогнозы 46
    Арис Салоники 78.3% (36)
    X 13% (6)
    Арарат-Армения 8.7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арис Салоники
    Ничья
    Арарат-Армения
    1.42
    5.20
    8.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арис Салоники - Арарат-Армения онлайн

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    Прогнозы на матч Арис Салоники - Арарат-Армения

    Исход игры
    Арис Салоники
    78.3% (36)
    Ничья
    13% (6)
    Арарат-Армения
    8.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (20)
    Меньше
    55.56% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (25)
    Нет
    44.44% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Арис Салоники
    34.8% (16)
    2:0 Арис Салоники
    21.7% (10)
    1:0 Арис Салоники
    21.7% (10)
    1:1 Ничья
    10.9% (5)
    1:2 Арарат-Армения
    6.5% (3)
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    Арис Салоники
    Арарат-Армения
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