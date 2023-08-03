Тур: 2. Стадион: Тенгиз Буржаназе.
0'
10' Желтая карточкаПавлюк Евгений
1:0
45' ГолOtar Parulava
60' Желтая карточкаTiago Santana
62' Желтая карточкаZurab Tevzadze
69' Желтая карточкаКане Ибрахим
2:0
71' ГолКовталюк Николай
72' Желтая карточкаGuram Chikashua
2:1
74' ГолСтепанюк Руслан
Ход матча
10'
45'
1:0
60'
62'
69'
71'
2:0
72'
74'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
23
Jean
Victor
5
Алеф
10
Гэйл
Тььерри
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Jean VictorПолузащитник
-
5 АлефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Гэйл ТььерриНападающий
- Запасные игроки
-
33 Ramaric EtouЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andrey Demchenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Дила
Ворскла
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Дила
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковталюк Николай
|2
|0.5
|Алеф
|1
|0.25
|Гэйл Тььерри
|1
|0.25
|Otar Parulava
|1
|0.25
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Фелипе II
|1
|0.5
|Кане Ибрахим
|1
|0.5
|Степанюк Руслан
|0
|0
Карточки
Дила
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Zurab Tevzadze
|3
|0
|Ковталюк Николай
|2
|0
|Сардалишвили Мишико
|1
|0
|Алеф
|1
|0
|Andrey Demchenko I
|1
|0
|Читеишвили Реваз
|1
|0
|Tornike Dzotsenidze
|1
|0
|Андроникашвили Александре
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлюк Евгений
|2
|0
|Чеснаков Владимир
|1
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Tiago Santana
|1
|0
Результаты матчей
Дила
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ворскла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Дила
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ворскла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
2
Дила
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ворскла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дила
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ворскла - Дила 2:1 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0
Дила - Телави 6:1 Самгурали Цхалтубо - Дила 2:2 Дила - Гагра 1:0 Самтредия - Дила 1:2 Шукура - Дила 2:3 Дила - Сабуртало 1:1 Динамо Батуми - Дила 0:2 Дила - Торпедо Кутаиси 5:0 Динамо Тбилиси - Дила 1:2 Телави - Дила 2:2 Дила - Самгурали Цхалтубо 0:3 Гагра - Дила 0:0 Дила - Самтредия 1:0 Дила - Шукура 2:0 Сабуртало - Дила 0:0 Дила - Динамо Батуми 1:1
Ворскла
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2
Ворскла - Александрия 1:2 Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2 Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2
Результаты матчей
Дила
Ворскла
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Дила
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дила 2:1 Ворскла
Исход игры
Дила
35.5% (39)
Ничья
47.3% (52)
Ворскла
17.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (32)
Меньше
70.37% (76)
Обе команды забьют
Да
73.15% (79)
Нет
26.85% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.7% (47)
1:0 Дила
16.4% (18)
2:1 Дила
13.6% (15)
1:2 Ворскла
10.9% (12)
2:0 Дила
3.6% (4)
0:1 Ворскла
3.6% (4)
2:2 Ничья
3.6% (4)
0:2 Ворскла
1.8% (2)
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