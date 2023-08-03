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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Дила
3:1
Конец матча
Ворскла
0'
10' Желтая карточка
Павлюк Евгений
1:0
45' Гол
Otar Parulava
60' Желтая карточка
Tiago Santana
62' Желтая карточка
Zurab Tevzadze
69' Желтая карточка
Кане Ибрахим
2:0
71' Гол
Ковталюк Николай
72' Желтая карточка
Guram Chikashua
2:1
74' Гол
Степанюк Руслан
85' Желтая карточка
Нестеренко Иван
3:1
86' Гол
Гэйл Тььерри
90'+5

Ход матча

10'
 
Павлюк Евгений
36'
 
Бацула Андрей
Родригес Фелипе
45'
Otar Parulava
1:0
56'
 
Нестеренко Иван
Крупский Илья
60'
 
Tiago Santana
62'
Сардалишвили Мишико
Otar Parulava
 
62'
Zurab Tevzadze
 
69'
 
Кане Ибрахим
71'
Ковталюк Николай
(Гэйл Тььерри)
2:0
72'
Guram Chikashua
 
73'
 
Челядин Артём
Юрченко Владлен
73'
 
Хрипчук Даниил
Чеснаков Владимир
74'
2:1
Степанюк Руслан
76'
Кухианидзе Серго
Honore Gomis
 
85'
 
Нестеренко Иван
86'
Гэйл Тььерри
(Tornike Dzotsenidze)
3:1
90'
Giorgi Gaprindashvili
Гэйл Тььерри
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 110
Дила 35.5% (39)
X 47.3% (52)
Ворскла 17.3% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Кучеренко
Евгений
30
Читеишвили
Реваз
26
Tornike
Dzotsenidze
3
Zurab
Tevzadze
25
Вандерсон
ду
Карму
23
Jean
Victor
5
Алеф
11
Otar
Parulava
7
Honore
Gomis
22
Ковталюк
Николай
10
Гэйл
Тььерри
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
74
Tiago
Santana
27
Крупский
Илья
95
Родригес
Фелипе
II
18
Павлюк
Евгений
6
Скляр
Александр
50
Кане
Ибрахим
10
Юрченко
Владлен
11
Степанюк
Руслан
Дила
4-3-3
Ворскла
4-4-2

История личных встреч

Дила
Ворскла

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Дила
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковталюк Николай 3 0.75
Гэйл Тььерри 2 0.5
Алеф 1 0.25
Otar Parulava 1 0.25
Tornike Dzotsenidze 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Степанюк Руслан 1 0.5
Родригес Фелипе II 1 0.5
Кане Ибрахим 1 0.5

Карточки

Дила
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Zurab Tevzadze 3 0
Ковталюк Николай 2 0
Сардалишвили Мишико 1 0
Алеф 1 0
Andrey Demchenko I 1 0
Читеишвили Реваз 1 0
Tornike Dzotsenidze 1 0
Андроникашвили Александре 1 0
Guram Chikashua 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлюк Евгений 2 0
Чеснаков Владимир 1 0
Родригес Фелипе II 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Нестеренко Иван 1 0
Tiago Santana 1 0

Результаты матчей

Дила
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ворскла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Дила
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ворскла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
2
Дила
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ворскла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
67%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Дила
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ворскла - Дила 2:1 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0
Дила - Телави 6:1 Самгурали Цхалтубо - Дила 2:2 Дила - Гагра 1:0 Самтредия - Дила 1:2 Шукура - Дила 2:3 Дила - Сабуртало 1:1 Динамо Батуми - Дила 0:2 Дила - Торпедо Кутаиси 5:0 Динамо Тбилиси - Дила 1:2 Телави - Дила 2:2 Дила - Самгурали Цхалтубо 0:3 Гагра - Дила 0:0 Дила - Самтредия 1:0 Дила - Шукура 2:0 Сабуртало - Дила 0:0 Дила - Динамо Батуми 1:1
Ворскла
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2
Ворскла - Александрия 1:2 Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2 Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2

Результаты матчей

Дила
Ворскла

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Дила
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
3
2.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогнозы 110
    Дила 35.5% (39)
    X 47.3% (52)
    Ворскла 17.3% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дила 3:1 Ворскла

    Исход игры
    Дила
    35.5% (39)
    Ничья
    47.3% (52)
    Ворскла
    17.3% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.63% (32)
    Меньше
    70.37% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    73.15% (79)
    Нет
    26.85% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.7% (47)
    1:0 Дила
    16.4% (18)
    2:1 Дила
    13.6% (15)
    1:2 Ворскла
    10.9% (12)
    2:0 Дила
    3.6% (4)
    0:1 Ворскла
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    0:2 Ворскла
    1.8% (2)
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