Тур: 2. Стадион: Бакселл Арена.
Позже
26
Булудов
Омар
44
Матиас
Юри
23
Ябер
Атас
10
Озобич
Филип
11
Лебон
Келан
13
Муфтик
Ведад
24
Галич
Марин
77
Овчина
Харис
18
Бибер
Эдин
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Булудов ОмарЗащитник
-
44 Матиас ЮриЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ябер АтасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Озобич ФилипНападающий
-
11 Лебон КеланНападающий
- Запасные игроки
-
93 Джафаров РзаВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Салахлы АзерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Юсифли ФаридПолузащитник
-
99 Коффи ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Основной состав
-
13 Муфтик ВедадВратарь
-
24 Галич МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Овчина ХарисПолузащитник
-
18 Бибер ЭдинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Амоа ДжозефПолузащитник
-
23 Бека ОмарПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гасал ХамзаПолузащитник
-
17 Дрльо Андрия
-
Главный тренер: Башич Нермин
История личных встреч
Нефтчи
Железничар
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Нефтчи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаджиев Рахман
|1
|1
Железничар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харачич Дженан
|3
|1
|Крпич Сулейман
|1
|0.33
|Амоа Джозеф
|1
|0.33
|Яшаревич Ирфан
|0
|0
|Мекич Недим
|0
|0
Карточки
Нефтчи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сайеф Кеннет
|1
|0
Железничар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрина Амар
|3
|0
|Амоа Джозеф
|2
|0
|Косорич Александар
|1
|0
|Рустемович Эдин
|1
|0
|Мулалич Айдин
|1
|0
|Бибер Эдин
|1
|0
|Овчина Харис
|1
|0
Результаты матчей
Нефтчи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Железничар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Нефтчи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Железничар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
5
Нефтчи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Железничар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
5
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
50%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Нефтчи
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Железничар - Нефтчи 2:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Нефтчи - Црвена Звезда 0:4
Зенит - Нефтчи 3:1 Нефтчи - Габала 0:1 Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Кяпаз - Нефтчи 1:3 Нефтчи - Шамахы 1:1 Туран Товуз - Нефтчи 4:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Нефтчи - Туран 2:0 Сабаил - Нефтчи 1:1 Туран - Нефтчи 1:0 Нефтчи - Габала 1:2 Сумгаит - Нефтчи 0:4 Зира - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Кяпаз 2:2 Шамахы - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Туран Товуз 4:0
Железничар
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Железничар - Нефтчи 2:2 Динамо Минск - Железничар 1:2 Железничар - Динамо Минск 2:2 Железничар - Капфенберг 2:0
Железничар - Тузла Сити 1:1 Железничар - Арсенал Тиват 2:0 Слобода Тузла - Железничар 1:2 Железничар - Посушье 3:0 Сараево - Железничар 2:2 Железничар - Вележ 2:1 Железничар - Игман Коньич 1:1 Борац Баня-Лука - Железничар 2:0 Железничар - Широки Бриег 1:0 Железничар - Вележ 1:2 Зриньски - Железничар 2:0 Железничар - Тузла Сити 0:1 Леотар - Железничар 1:0 Железничар - Слога Добой 4:1 Слога Добой - Железничар 0:1 Сараево - Железничар 0:0
Результаты матчей
Нефтчи
Железничар
Точный счет
2:2
2 раза 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Нефтчи
Железничар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Сутьеска Никшич
|Крстович Срджан
|3
|Гзира Юнайтед
|Macula
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нефтчи - Железничар
Исход игры
Нефтчи
85.5% (141)
Ничья
10.3% (17)
Железничар
4.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
40% (62)
Меньше
60% (93)
Обе команды забьют
Да
47.1% (73)
Нет
52.9% (82)
Популярный счёт
2:0 Нефтчи
33.9% (56)
2:1 Нефтчи
31.5% (52)
1:0 Нефтчи
12.7% (21)
1:1 Ничья
7.9% (13)
1:2 Железничар
2.4% (4)
3:1 Нефтчи
1.2% (2)
3:0 Нефтчи
1.2% (2)
0:1 Железничар
1.2% (2)
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