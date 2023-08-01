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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Нефтчи
 
Позже
Железничар
Прогнозы 63
Нефтчи 79.4% (50)
X 15.9% (10)
Железничар 4.8% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нефтчи
Ничья
Железничар
1.99
3.60
4.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Нефтчи
Железничар

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Нефтчи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаджиев Рахман 1 1
Железничар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харачич Дженан 3 1
Крпич Сулейман 1 0.33
Амоа Джозеф 1 0.33
Яшаревич Ирфан 0 0
Мекич Недим 0 0

Карточки

Нефтчи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сайеф Кеннет 1 0
Железничар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрина Амар 3 0
Амоа Джозеф 2 0
Косорич Александар 1 0
Рустемович Эдин 1 0
Мулалич Айдин 1 0
Бибер Эдин 1 0
Овчина Харис 1 0

Результаты матчей

Нефтчи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Железничар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Нефтчи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Железничар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
5
Нефтчи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Железничар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
50%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтчи
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Железничар - Нефтчи 2:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Нефтчи - Црвена Звезда 0:4
Зенит - Нефтчи 3:1 Нефтчи - Габала 0:1 Нефтчи - Сабах Баку 1:0 Кяпаз - Нефтчи 1:3 Нефтчи - Шамахы 1:1 Туран Товуз - Нефтчи 4:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Нефтчи - Туран 2:0 Сабаил - Нефтчи 1:1 Туран - Нефтчи 1:0 Нефтчи - Габала 1:2 Сумгаит - Нефтчи 0:4 Зира - Нефтчи 1:1 Нефтчи - Кяпаз 2:2 Шамахы - Нефтчи 0:1 Нефтчи - Туран Товуз 4:0
Железничар
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Железничар - Нефтчи 2:2 Динамо Минск - Железничар 1:2 Железничар - Динамо Минск 2:2 Железничар - Капфенберг 2:0
Железничар - Тузла Сити 1:1 Железничар - Арсенал Тиват 2:0 Слобода Тузла - Железничар 1:2 Железничар - Посушье 3:0 Сараево - Железничар 2:2 Железничар - Вележ 2:1 Железничар - Игман Коньич 1:1 Борац Баня-Лука - Железничар 2:0 Железничар - Широки Бриег 1:0 Железничар - Вележ 1:2 Зриньски - Железничар 2:0 Железничар - Тузла Сити 0:1 Леотар - Железничар 1:0 Железничар - Слога Добой 4:1 Слога Добой - Железничар 0:1 Сараево - Железничар 0:0

Результаты матчей

Нефтчи
Железничар

Точный счет

2:2
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Нефтчи
Железничар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нефтчи - Железничар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2023, осталось 2 дня 11 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 63
    Нефтчи 79.4% (50)
    X 15.9% (10)
    Железничар 4.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нефтчи
    Ничья
    Железничар
    1.99
    3.60
    4.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нефтчи - Железничар онлайн

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    Прогнозы на матч Нефтчи - Железничар

    Исход игры
    Нефтчи
    79.4% (50)
    Ничья
    15.9% (10)
    Железничар
    4.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.68% (24)
    Меньше
    59.32% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    52.54% (31)
    Нет
    47.46% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Нефтчи
    30.2% (19)
    2:0 Нефтчи
    28.6% (18)
    1:1 Ничья
    12.7% (8)
    1:0 Нефтчи
    11.1% (7)
    3:1 Нефтчи
    3.2% (2)
    1:2 Железничар
    3.2% (2)
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    Нефтчи
    Железничар
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