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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Карако Ференц
Прогрес
1:0
Второй тайм: 50'
Митьюлланд
0'
1:0
15' Гол
Де Алмейда Майрон
28' Желтая карточка
Brian Amofa

Ход матча

15'
Де Алмейда Майрон
(Antoine Mazure-Hanus)
1:0
28'
Brian Amofa
 
46'
 
Гигович Армин
Каба Сори
46'
 
Серенсен Оливер
Гартенманн Стефан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 168 Количество передач 206
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 109
Прогрес 6.4% (7)
X 8.3% (9)
Митьюлланд 85.3% (93)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Прогрес
Ничья
Митьюлланд
6.60
4.70
3.30
Все Коэффициенты
16
Латич
Элдин
18
Alex
Guett
Guett
4
Карамоко
Амаду
27
Пенье
Венсан
38
Карайер
Метин
12
Brian
Amofa
6
Chris
Lybohy
20
Натами
Омар
24
Emir
Bijelic
17
Де
Алмейда
Майрон
19
Antoine
Mazure-Hanus
1
Лоссль
Йонас
4
Гартенманн
Стефан
15
Ингасон
Сверрир
73
Жуниньо
14
Далсгор
Хенрик
29
Паулиньо
VI
5
Мартинес
Эмилиано
8
Олссон
Кристоффер
10
Гуэ-Сон
Чо
58
Симсир
Араль
9
Каба
Сори
Прогрес
4-2-3-1
Митьюлланд
3-4-2-1

История личных встреч

Прогрес
Митьюлланд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Прогрес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Алмейда Майрон 2 0.5
Натами Омар 1 0.25
Antoine Mazure-Hanus 1 0.25
Ярмуни Валид 1 0.25
Soiyir Sanali 0 0
Kenny Mixtur 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далсгор Хенрик 1 0.5
Каба Сори 1 0.5
Олссон Кристоффер 0 0
Жуниньо 0 0

Карточки

Прогрес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Amofa 3 0
Карамоко Амаду 2 0
Пенье Венсан 2 0
Натами Омар 2 0
Латич Элдин 2 0
Де Алмейда Майрон 1 0
Карайер Метин 1 0
Chris Lybohy 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гигович Армин 1 0
Гуэ-Сон Чо 1 0

Результаты матчей

Прогрес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Митьюлланд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Прогрес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Митьюлланд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
2
Прогрес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Митьюлланд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Прогрес
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Митьюлланд - Прогрес 2:0 Гиляни - Прогрес 0:2 Прогрес - Гиляни 2:2 Прогрес - Сераинг 3:2
Прогрес - Свифт Эсперанж 2:2 Мондор-ле-Бэн - Прогрес 0:1 Прогрес - Дифферданж 2:0 Фола - Прогрес 0:4 Прогрес - Этцелла 3:1 Унион Титус - Прогрес 0:2 Прогрес - Страссен 2:1 Расинг Юнион - Прогрес 1:2 Прогрес - Хостерт 6:0 Мондерканге - Прогрес 3:3 Жюнесс Эш - Прогрес 0:1 Прогрес - Вильц 3:0 Виктория Роспорт - Прогрес 2:3 Прогрес - Кэрьенг 1:0 Дюделанж - Прогрес 1:4 Прогрес - Айнтрахт Трир 2:0
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3
Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0

Результаты матчей

Прогрес
Митьюлланд

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Прогрес
Митьюлланд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Мартинес Эмилиано из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Митьюлланд пытается что-то создать.
    • 47'
      Команда Прогрес имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Прогрес: 43%, Митьюлланд: 57%.
    • 47'
      Гуэ-Сон Чо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Симсир Араль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Латич Элдин взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Alex Guett Guett из команды Прогрес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Митьюлланд пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Municipal de Differdange. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 109
    Прогрес 6.4% (7)
    X 8.3% (9)
    Митьюлланд 85.3% (93)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Прогрес
    Ничья
    Митьюлланд
    6.60
    4.70
    3.30
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    Где смотреть матч Прогрес 1:0 Митьюлланд онлайн

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    Прогнозы на матч Прогрес 1:0 Митьюлланд

    Исход игры
    Прогрес
    6.3% (7)
    Ничья
    8.1% (9)
    Митьюлланд
    85.6% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.38% (56)
    Меньше
    48.62% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    56.88% (62)
    Нет
    43.12% (47)
    Популярный счёт
    1:2 Митьюлланд
    38.7% (43)
    0:2 Митьюлланд
    21.6% (24)
    0:1 Митьюлланд
    16.2% (18)
    1:1 Ничья
    7.2% (8)
    2:1 Прогрес
    4.5% (5)
    1:3 Митьюлланд
    4.5% (5)
    1:0 Прогрес
    1.8% (2)
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    Прогрес
    Митьюлланд
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