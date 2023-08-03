Тур: 2. Стадион: Мунисипаль де Дифферданж. Главный судья: Карако Ференц
2:1
Итог доп. времени
0'
1:0
15' ГолДе Алмейда Майрон
28' Желтая карточкаBrian Amofa
2:0
52' ГолДе Алмейда Майрон
61' Желтая карточкаChris Lybohy
90' Желтая карточкаГигович Армин
96' Желтая карточкаСеренсен Оливер
103' Желтая карточкаБастос Янник
2:1
112' ГолЧилуфя Эдвард
118' Желтая карточкаОлссон Кристоффер
Ход матча
15'
28'
52'
61'
90'
96'
103'
112'
2:1
118'
118'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 8
-
3 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 6
-
428 Количество передач 592
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
16
Латич
Элдин
27
Пенье
Венсан
12
Brian
Amofa
20
Натами
Омар
24
Emir
Bijelic
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
10
Гуэ-Сон
Чо
58
Симсир
Араль
- Основной состав
-
16 Латич ЭлдинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Пенье ВенсанЗащитник
- Защитник
-
12 Brian AmofaПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Натами ОмарПолузащитник
-
24 Emir BijelicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Мерш ЖерарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Kenny Mixtur
-
28 Jader Soares
-
-
Главный тренер: Страссер Джефф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гуэ-Сон ЧоПолузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Угбо МаркВратарь
- Вратарь
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Полузащитник
-
25 Фоссум ИверПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 МаррониНападающий
- Нападающий
-
17 Franculino
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Прогрес
Митьюлланд
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Прогрес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Алмейда Майрон
|3
|0.75
|Натами Омар
|1
|0.25
|Antoine Mazure-Hanus
|1
|0.25
|Ярмуни Валид
|1
|0.25
|Карайер Метин
|0
|0
|Soiyir Sanali
|0
|0
|Kenny Mixtur
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далсгор Хенрик
|1
|0.5
|Каба Сори
|1
|0.5
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.5
|Фоссум Ивер
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Жуниньо
|0
|0
Карточки
Прогрес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Amofa
|3
|0
|Карамоко Амаду
|2
|0
|Пенье Венсан
|2
|0
|Натами Омар
|2
|0
|Chris Lybohy
|2
|0
|Латич Элдин
|2
|0
|Бастос Янник
|1
|0
|Де Алмейда Майрон
|1
|0
|Карайер Метин
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гигович Армин
|2
|0
|Серенсен Оливер
|1
|0
|Гуэ-Сон Чо
|1
|0
Результаты матчей
Прогрес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Митьюлланд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Прогрес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Митьюлланд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
2
Прогрес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Митьюлланд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Прогрес
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Митьюлланд - Прогрес 2:0 Гиляни - Прогрес 0:2 Прогрес - Гиляни 2:2 Прогрес - Сераинг 3:2
Прогрес - Свифт Эсперанж 2:2 Мондор-ле-Бэн - Прогрес 0:1 Прогрес - Дифферданж 2:0 Фола - Прогрес 0:4 Прогрес - Этцелла 3:1 Унион Титус - Прогрес 0:2 Прогрес - Страссен 2:1 Расинг Юнион - Прогрес 1:2 Прогрес - Хостерт 6:0 Мондерканге - Прогрес 3:3 Жюнесс Эш - Прогрес 0:1 Прогрес - Вильц 3:0 Виктория Роспорт - Прогрес 2:3 Прогрес - Кэрьенг 1:0 Дюделанж - Прогрес 1:4 Прогрес - Айнтрахт Трир 2:0
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3
Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0
Результаты матчей
Прогрес
Митьюлланд
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Прогрес
Митьюлланд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Гент
|Кейперс Уго
|4 (1)
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3