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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Карако Ференц
Прогрес
2:1
Итог доп. времени
Митьюлланд
0'
1:0
15' Гол
Де Алмейда Майрон
28' Желтая карточка
Brian Amofa
2:0
52' Гол
Де Алмейда Майрон
61' Желтая карточка
Chris Lybohy
90' Желтая карточка
Гигович Армин
96' Желтая карточка
Серенсен Оливер
103' Желтая карточка
Бастос Янник
2:1
112' Гол
Чилуфя Эдвард
118' Желтая карточка
Олссон Кристоффер

Ход матча

15'
Де Алмейда Майрон
(Antoine Mazure-Hanus)
1:0
28'
Brian Amofa
 
46'
 
Гигович Армин
Каба Сори
46'
 
Серенсен Оливер
Гартенманн Стефан
52'
Де Алмейда Майрон
(Карайер Метин)
2:0
60'
 
Фоссум Ивер
Мартинес Эмилиано
61'
Chris Lybohy
 
70'
Kenny Mixtur
Antoine Mazure-Hanus
 
84'
Муратович Бельмин
Emir Bijelic
 
84'
Бастос Янник
Натами Омар
 
90'
 
Дюр Николас
Паулиньо VI
90'
 
Гигович Армин
91'
 
Чилуфя Эдвард
Симсир Араль
96'
 
Серенсен Оливер
103'
Бастос Янник
 
112'
2:1
Чилуфя Эдвард
(Фоссум Ивер)
117'
Дельгадо Гилсон
Пенье Венсан
 
117'
Lucas Ferreira Figueiredo
Brian Amofa
 
118'
Ярмуни Валид
Карайер Метин
 
118'
 
Олссон Кристоффер
118'
 
Шарлес
Олссон Кристоффер

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 8
  • 3 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 6
  • 428 Количество передач 592
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 111
Прогрес 6.3% (7)
X 8.1% (9)
Митьюлланд 85.6% (95)
Все прогнозы
16
Латич
Элдин
18
Alex
Guett
Guett
4
Карамоко
Амаду
27
Пенье
Венсан
38
Карайер
Метин
12
Brian
Amofa
6
Chris
Lybohy
20
Натами
Омар
24
Emir
Bijelic
17
Де
Алмейда
Майрон
19
Antoine
Mazure-Hanus
1
Лоссль
Йонас
4
Гартенманн
Стефан
15
Ингасон
Сверрир
73
Жуниньо
14
Далсгор
Хенрик
29
Паулиньо
VI
5
Мартинес
Эмилиано
8
Олссон
Кристоффер
10
Гуэ-Сон
Чо
58
Симсир
Араль
9
Каба
Сори
Прогрес
4-2-3-1
Митьюлланд
3-4-2-1

История личных встреч

Прогрес
Митьюлланд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Прогрес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Алмейда Майрон 3 0.75
Натами Омар 1 0.25
Antoine Mazure-Hanus 1 0.25
Ярмуни Валид 1 0.25
Карайер Метин 0 0
Soiyir Sanali 0 0
Kenny Mixtur 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далсгор Хенрик 1 0.5
Каба Сори 1 0.5
Чилуфя Эдвард 1 0.5
Фоссум Ивер 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Жуниньо 0 0

Карточки

Прогрес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Amofa 3 0
Карамоко Амаду 2 0
Пенье Венсан 2 0
Натами Омар 2 0
Chris Lybohy 2 0
Латич Элдин 2 0
Бастос Янник 1 0
Де Алмейда Майрон 1 0
Карайер Метин 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гигович Армин 2 0
Серенсен Оливер 1 0
Гуэ-Сон Чо 1 0

Результаты матчей

Прогрес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Митьюлланд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Прогрес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Митьюлланд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
2
Прогрес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Митьюлланд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Прогрес
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Митьюлланд - Прогрес 2:0 Гиляни - Прогрес 0:2 Прогрес - Гиляни 2:2 Прогрес - Сераинг 3:2
Прогрес - Свифт Эсперанж 2:2 Мондор-ле-Бэн - Прогрес 0:1 Прогрес - Дифферданж 2:0 Фола - Прогрес 0:4 Прогрес - Этцелла 3:1 Унион Титус - Прогрес 0:2 Прогрес - Страссен 2:1 Расинг Юнион - Прогрес 1:2 Прогрес - Хостерт 6:0 Мондерканге - Прогрес 3:3 Жюнесс Эш - Прогрес 0:1 Прогрес - Вильц 3:0 Виктория Роспорт - Прогрес 2:3 Прогрес - Кэрьенг 1:0 Дюделанж - Прогрес 1:4 Прогрес - Айнтрахт Трир 2:0
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3
Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0

Результаты матчей

Прогрес
Митьюлланд

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Прогрес
Митьюлланд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • Дополнительное время
  • 124'
    Команда Митьюлланд выглядел посвежее и выиграла в дополнительное время.
  • 124'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • 124'
    Контроль мяча: Прогрес: 41%, Митьюлланд: 59%.
  • 123'
    Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 123'
    Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 123'
    Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 122'
    Chris Lybohy из команды Прогрес наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Municipal de Differdange. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Прогрес 6.3% (7)
    X 8.1% (9)
    Митьюлланд 85.6% (95)
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