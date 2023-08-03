Тур: 2. Стадион: Сконто.
0'
0:1
8' ГолMartin Levente Vago
41' Желтая карточкаBence Kiss
53' Желтая карточкаМайер Милан
1:1
62' ГолМузинга Нгонда
66' Желтая карточкаИйинбор Патрик
67' Желтая карточкаБосанчич Петар
73' Желтая карточкаВарга Бенце
Ход матча
8'
41'
53'
62'
1:1
66'
67'
73'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
16
Пуринс
Нильс
21
Муса
Баба
14
Бабец
Хрвое
18
Регжа
Марко
20
Варга
Бенце
12
Gabor
Szalai
31
Bence
Kiss
21
Леони
Матеус
22
Barna
Toth
- Основной состав
-
16 Пуринс НильсВратарь
-
21 Муса БабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бабец ХрвоеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Регжа МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Brian Pena
-
-
-
Главный тренер: Tomislav Stipic
- Основной состав
-
20 Варга БенцеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Gabor SzalaiЗащитник
- Полузащитник
-
31 Bence KissПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Леони МатеусПолузащитник
-
22 Barna TothНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Сабо АлексЗащитник
-
26 Сюч КорнельЗащитник
-
23 Месхи МихаилПолузащитник
-
99 Сендреи АкошНападающий
-
-
-
-
25 Наги Оливер
-
17 Zoltan Bodor
-
-
-
Главный тренер: Istvan Szabo
История личных встреч
Рига
Кечкемет
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Музинга Нгонда
|1
|0.25
|Регжа Марко
|1
|0.25
|Контрерас Антони
|1
|0.25
|Douglas Franco2
|1
|0.25
|Сойсало Микаэль
|0
|0
Кечкемет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Levente Vago
|1
|0.5
|Gergo Palinkas
|1
|0.5
|Soma Szuhodovszki
|1 (1)
|0.5
|Bence Kiss
|0
|0
|Barna Toth
|0
|0
Карточки
Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черномордийс Антонийс
|1
|0
|Манкенда Готье
|1
|0
|Тайво Абдулрахман
|1
|0
|Музинга Нгонда
|1
|0
|Бабец Хрвое
|1
|0
Кечкемет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bence Kiss
|1
|0
|Майер Милан
|1
|0
|Gabor Szalai
|1
|0
Результаты матчей
Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кечкемет
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Рига
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кечкемет
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
2
Рига
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Кечкемет
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Рига
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Рига - Даугавпилс 3:0 Кечкемет - Рига 2:1 Тукумс 2000 - Рига 0:6 Викингур Рейкьявик - Рига 1:0
Рига - Викингур Рейкьявик 2:0 Рига - Ауда 1:0 Рига - Лиепая 3:1 Рига - РФШ Рига 2:2 ФШ Елгава - Рига 1:3 Паневежис - Рига 1:0 ФК Валмиера - Рига 1:0 Метта - Рига 0:2 Рига - Супер Нова 5:1 РФШ Рига - Рига 0:0 Рига - Тукумс 2000 5:1 Ауда - Рига 0:2 Лиепая - Рига 0:4 Рига - Даугавпилс 1:0 ФШ Елгава - Рига 1:3 Рига - ФК Валмиера 3:0
Кечкемет
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Кечкемет - Рига 2:1 Кечкемет - Ходмезовасархей ФК 4:0 Кечкемет - Айка 5:1 Кечкемет - Бекешчаба 1:0
Гонвед - Кечкемет 0:2 Вараждин - Кечкемет 2:1 Алюминий - Кечкемет 1:2 Тисакечке - Кечкемет 0:3 Кечкемет - Кишварда 1:0 Уйпешт - Кечкемет 3:0 Кечкемет - Ференцварош 2:0 Гонвед - Кечкемет 1:0 Кечкемет - Пакш 2:3 Фехервар - Кечкемет 1:2 Кечкемет - Залаэгерсег 3:0 Пушкаш-Академия - Кечкемет 0:3 Кечкемет - Мезёкёвешд 0:1 Сегед - Кечкемет 0:2 Дебрецен - Кечкемет 1:2 Кечкемет - Вашаш 2:0
Результаты матчей
Рига
Кечкемет
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Рига
Кечкемет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рига 1:1 Кечкемет
Исход игры
Рига
79.1% (87)
Ничья
18.2% (20)
Кечкемет
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.19% (38)
Меньше
64.81% (70)
Обе команды забьют
Да
50.93% (55)
Нет
49.07% (53)
Популярный счёт
2:1 Рига
30% (33)
1:0 Рига
25.5% (28)
2:0 Рига
19.1% (21)
1:1 Ничья
16.4% (18)
3:1 Рига
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
1:2 Кечкемет
1.8% (2)
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