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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Рига
3:1
Итог доп. времени
Кечкемет
0'
0:1
8' Гол
Martin Levente Vago
41' Желтая карточка
Bence Kiss
53' Желтая карточка
Майер Милан
1:1
62' Гол
Музинга Нгонда
66' Желтая карточка
Ийинбор Патрик
67' Желтая карточка
Босанчич Петар
73' Желтая карточка
Варга Бенце
2:1
90' Гол
Манкенда Готье
3:1
120' Гол
Mouhamed El Bachir Ngom
120' Желтая карточка
Gabor Szalai

Ход матча

8'
0:1
Martin Levente Vago
(Bence Kiss)
25'
Mouhamed El Bachir Ngom
Муса Баба
 
41'
 
Bence Kiss
46'
Контрерас Антони
Регжа Марко
 
46'
Brian Pena
Тайво Абдулрахман
 
53'
 
Майер Милан
56'
 
Krisztian Nagy2
Bence Kiss
56'
 
Месхи Михаил
Gergo Palinkas
62'
Музинга Нгонда
(Манкенда Готье)
1:1
66'
 
Ийинбор Патрик
67'
Босанчич Петар
 
69'
 
Сендреи Акош
Майер Милан
73'
 
Варга Бенце
90'
Дашкевич Эдуард
Музинга Нгонда
 
90'
 
Сюч Корнель
Soma Szuhodovszki
90'
Манкенда Готье
2:1
96'
Нгуэна Кемелхо
Йойич Милош
 
99'
Сойсало Микаэль
Бабец Хрвое
 
104'
 
Levente Katona
Леони Матеус
106'
 
Наги Оливер
Barna Toth
120'
Mouhamed El Bachir Ngom
3:1
120'
 
Gabor Szalai

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 15 Угловые 3
  • 7 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 23
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 110
Рига 79.1% (87)
X 18.2% (20)
Кечкемет 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
16
Пуринс
Нильс
21
Муса
Баба
34
Черномордийс
Антонийс
15
Босанчич
Петар
25
Музинга
Нгонда
14
Бабец
Хрвое
10
Douglas
Franco2
77
Манкенда
Готье
8
Йойич
Милош
19
Тайво
Абдулрахман
18
Регжа
Марко
20
Варга
Бенце
57
Ийинбор
Патрик
18
Csaba
Belenyesi
12
Gabor
Szalai
9
Майер
Милан
31
Bence
Kiss
16
Martin
Levente
Vago
29
Soma
Szuhodovszki
21
Леони
Матеус
22
Barna
Toth
7
Gergo
Palinkas
Рига
4-1-4-1
Кечкемет
3-5-2

История личных встреч

Рига
Кечкемет

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкенда Готье 1 0.25
Музинга Нгонда 1 0.25
Регжа Марко 1 0.25
Контрерас Антони 1 0.25
Douglas Franco2 1 0.25
Mouhamed El Bachir Ngom 1 0.25
Сойсало Микаэль 0 0
Кечкемет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Levente Vago 1 0.5
Gergo Palinkas 1 0.5
Soma Szuhodovszki 1 (1) 0.5
Bence Kiss 0 0
Barna Toth 0 0

Карточки

Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Босанчич Петар 1 0
Черномордийс Антонийс 1 0
Манкенда Готье 1 0
Тайво Абдулрахман 1 0
Музинга Нгонда 1 0
Бабец Хрвое 1 0
Кечкемет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabor Szalai 2 0
Bence Kiss 1 0
Варга Бенце 1 0
Майер Милан 1 0
Ийинбор Патрик 1 0

Результаты матчей

Рига
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кечкемет
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Рига
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кечкемет
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
2
Рига
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Кечкемет
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Результаты последних матчей

Рига
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Рига - Даугавпилс 3:0 Кечкемет - Рига 2:1 Тукумс 2000 - Рига 0:6 Викингур Рейкьявик - Рига 1:0
Рига - Викингур Рейкьявик 2:0 Рига - Ауда 1:0 Рига - Лиепая 3:1 Рига - РФШ Рига 2:2 ФШ Елгава - Рига 1:3 Паневежис - Рига 1:0 ФК Валмиера - Рига 1:0 Метта - Рига 0:2 Рига - Супер Нова 5:1 РФШ Рига - Рига 0:0 Рига - Тукумс 2000 5:1 Ауда - Рига 0:2 Лиепая - Рига 0:4 Рига - Даугавпилс 1:0 ФШ Елгава - Рига 1:3 Рига - ФК Валмиера 3:0
Кечкемет
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Кечкемет - Рига 2:1 Кечкемет - Ходмезовасархей ФК 4:0 Кечкемет - Айка 5:1 Кечкемет - Бекешчаба 1:0
Гонвед - Кечкемет 0:2 Вараждин - Кечкемет 2:1 Алюминий - Кечкемет 1:2 Тисакечке - Кечкемет 0:3 Кечкемет - Кишварда 1:0 Уйпешт - Кечкемет 3:0 Кечкемет - Ференцварош 2:0 Гонвед - Кечкемет 1:0 Кечкемет - Пакш 2:3 Фехервар - Кечкемет 1:2 Кечкемет - Залаэгерсег 3:0 Пушкаш-Академия - Кечкемет 0:3 Кечкемет - Мезёкёвешд 0:1 Сегед - Кечкемет 0:2 Дебрецен - Кечкемет 1:2 Кечкемет - Вашаш 2:0

Результаты матчей

Рига
Кечкемет

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Рига
Кечкемет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
1
1
3
2.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • 96'
    Йойич Милош уходит с поля. Нгуэна Кемелхо выходит вместо него
  • 91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Bence Kiss получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Муса Баба уходит с поля. Mouhamed El Bachir Ngom выходит вместо него
    • 8'
      Bence Kiss сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Levente Vago бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skonto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Рига 79.1% (87)
    X 18.2% (20)
    Кечкемет 2.7% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Рига 3:1 Кечкемет онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рига 3:1 Кечкемет

    Исход игры
    Рига
    79.1% (87)
    Ничья
    18.2% (20)
    Кечкемет
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.19% (38)
    Меньше
    64.81% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    50.93% (55)
    Нет
    49.07% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Рига
    30% (33)
    1:0 Рига
    25.5% (28)
    2:0 Рига
    19.1% (21)
    1:1 Ничья
    16.4% (18)
    3:1 Рига
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    1:2 Кечкемет
    1.8% (2)
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