Тур: 2. Стадион: Комуналь Андорра-ла-Велья.
2:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
35' ГолMario Mourelo
45' Желтая карточкаХила Элой
54' Желтая карточкаМохамед Фахад
2:0
71' ГолНьерга Марк
78' Желтая карточкаDavid Virgili
78' Желтая карточкаКрстович Срджан
Ход матча
35'
1:0
45'
54'
71'
2:0
78'
78'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
18
Miguel
Lopez
30
Хила
Элой
31
Личина
Суад
55
Симич
Марко
72
Бабич
Анто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Miguel LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Хила ЭлойНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Angel Miguel
-
21 Octavio Paez
-
-
-
13 Adria Collet
-
Главный тренер: Черышев Дмитрий
- Основной состав
-
31 Личина СуадВратарь
- Защитник
-
55 Симич МаркоЗащитник
-
72 Бабич АнтоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Милич ЙованВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
88 Petar Anicic
-
-
-
-
Главный тренер: Nenad Brnovic
История личных встреч
ФК Санта-Колома
Сутьеска Никшич
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
ФК Санта-Колома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mario Mourelo
|2
|0.5
|Christian Novoa Sandin
|1
|0.25
|Ньерга Марк
|1
|0.25
|Ivan Garrido II
|1
|0.25
|Маркович Андрей
|0
|0
Сутьеска Никшич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркович Божо
|1
|0.25
|Крстович Срджан
|1
|0.25
|Стрикович Вук
|1
|0.25
|Шалетич Джордже
|1
|0.25
|Матанович Марко
|0
|0
Карточки
ФК Санта-Колома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Lopez
|2
|0
|Хила Элой
|1
|0
|Christian Novoa Sandin
|1
|0
|Сан-Никола Мойсес
|1
|0
|Ньерга Марк
|1
|0
|Ivan Garrido II
|1
|0
|David Crespo2
|1
|0
|Octavio Paez
|1
|0
|Mario Mourelo
|1
|0
|David Virgili
|1
|0
Сутьеска Никшич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крстович Срджан
|3
|0
|Матанович Марко
|2
|0
|Вукович Душан
|2
|0
|Мохамед Фахад
|2
|0
|Симич Марко
|1
|0
|Гривич Драган
|1
|0
|Джинович Огнен
|1
|0
|Пайович Борис
|1
|0
|Шалетич Джордже
|1
|0
Результаты матчей
ФК Санта-Колома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сутьеска Никшич
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
ФК Санта-Колома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сутьеска Никшич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
3
ФК Санта-Колома
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сутьеска Никшич
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
100%
0
0%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
2
67%
0
0%
91-120
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Санта-Колома
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сутьеска Никшич - ФК Санта-Колома 2:0 ФК Санта-Колома - Пенибонт 2:0 Пенибонт - ФК Санта-Колома 1:1 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:2
Пенья Энкарнада - ФК Санта-Колома 2:0 ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Ордино 3:1 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:7 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:1 ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:3 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:3 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Пенья Энкарнада 3:2 Ордино - ФК Санта-Колома 1:4 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 2:1 ФК Санта-Колома - УЭ Санта-Колома 3:0
Сутьеска Никшич
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Морнар - Сутьеска Никшич 1:1 Сутьеска Никшич - ФК Санта-Колома 2:0 Езеро Плав - Сутьеска Никшич 0:1 Космос - Сутьеска Никшич 1:1
Сутьеска Никшич - Космос 1:0 Раднички 1923 - Сутьеска Никшич 1:1 Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 1:1 Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 0:1 Сутьеска Никшич - Петровац 2:1 Сутьеска Никшич - Рудар Плевля 2:1 Дечич - Сутьеска Никшич 0:3 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 2:2 Искра Даниловград - Сутьеска Никшич 0:2 Сутьеска Никшич - Морнар 4:1 Езеро Плав - Сутьеска Никшич 0:0 Сутьеска Никшич - Единство Биело-Поле 3:4 Сутьеска Никшич - Арсенал Тиват 2:2 Петровац - Сутьеска Никшич 1:1 Рудар Плевля - Сутьеска Никшич 1:4 Сутьеска Никшич - Дечич 1:1
Результаты матчей
ФК Санта-Колома
Сутьеска Никшич
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ФК Санта-Колома
Сутьеска Никшич
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Сутьеска Никшич
|Крстович Срджан
|3
|Гзира Юнайтед
|Macula
|3
Прогнозы на матч ФК Санта-Колома 2:0 Сутьеска Никшич
Исход игры
ФК Санта-Колома
34.2% (38)
Ничья
22.5% (25)
Сутьеска Никшич
43.2% (48)
Тотал 2.5
Больше
42.2% (46)
Меньше
57.8% (63)
Обе команды забьют
Да
61.47% (67)
Нет
38.53% (42)
Популярный счёт
2:1 ФК Санта-Колома
19.8% (22)
1:1 Ничья
18.9% (21)
1:2 Сутьеска Никшич
18.9% (21)
0:1 Сутьеска Никшич
16.2% (18)
1:0 ФК Санта-Колома
9.9% (11)
0:2 Сутьеска Никшич
7.2% (8)
2:0 ФК Санта-Колома
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!