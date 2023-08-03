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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
ФК Санта-Колома
3:0
Итог доп. времени
Сутьеска Никшич
0'
1:0
35' Гол
Mario Mourelo
45' Желтая карточка
Хила Элой
53' Желтая карточка
Мохамед Фахад
2:0
71' Гол
Ньерга Марк
78' Желтая карточка
David Virgili
78' Желтая карточка
Крстович Срджан
3:0
96' Гол
Ivan Garrido II
98' Желтая карточка
Шалетич Джордже
102' Желтая карточка
Nenad Brnovic
120' Желтая карточка
Ivan Garrido II

Ход матча

35'
Mario Mourelo
(Маркович Андрей)
1:0
45'
Хила Элой
 
53'
 
Мохамед Фахад
58'
 
Dusan Zivkovic
Мохамед Фахад
71'
Ньерга Марк
(Ivan Garrido II)
2:0
75'
David Virgili
Mario Mourelo
 
78'
David Virgili
 
78'
 
Крстович Срджан
83'
Octavio Paez
Ньерга Марк
 
87'
Сан-Никола Мойсес
Торибио Даниэль
 
91'
 
Petar Anicic
Вукович Душан
91'
 
Рудович Адриан
Бабич Анто
91'
Angel Miguel
Octavio Paez
 
91'
 
Пайович Борис
Матанович Марко
96'
Ivan Garrido II
3:0
98'
 
Шалетич Джордже
101'
 
Джинович Огнен
Гривич Драган
101'
 
Lazar Zizic
Шалетич Джордже
102'
 
Nenad Brnovic
110'
Guillem Jimenez
David Virgili
 
120'
Ivan Garrido II
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 5 Офсайды 5
  • 22 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 111
ФК Санта-Колома 34.2% (38)
X 22.5% (25)
Сутьеска Никшич 43.2% (48)
Все прогнозы
1
Гомес
Хосеп
26
Маркович
Андрей
3
Gerard
Gomez
15
Serhio
Hurtado
III
22
David
Crespo2
9
Ньерга
Марк
18
Miguel
Lopez
6
Торибио
Даниэль
32
Mario
Mourelo
30
Хила
Элой
19
Ivan
Garrido
II
31
Личина
Суад
3
Гривич
Драган
55
Симич
Марко
72
Бабич
Анто
24
Шалетич
Джордже
6
Крстович
Срджан
18
Павлович
Войин
99
Мохамед
Фахад
8
Матанович
Марко
26
Вукович
Душан
9
Стрикович
Вук
ФК Санта-Колома
4-3-3
Сутьеска Никшич
4-2-3-1

История личных встреч

ФК Санта-Колома
Сутьеска Никшич

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

ФК Санта-Колома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Garrido II 2 0.5
Mario Mourelo 2 0.5
Christian Novoa Sandin 1 0.25
Ньерга Марк 1 0.25
Маркович Андрей 0 0
Сутьеска Никшич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркович Божо 1 0.25
Крстович Срджан 1 0.25
Стрикович Вук 1 0.25
Шалетич Джордже 1 0.25
Матанович Марко 0 0

Карточки

ФК Санта-Колома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Lopez 2 0
Ivan Garrido II 2 0
Хила Элой 1 0
Christian Novoa Sandin 1 0
Сан-Никола Мойсес 1 0
Ньерга Марк 1 0
David Crespo2 1 0
Octavio Paez 1 0
Mario Mourelo 1 0
David Virgili 1 0
Сутьеска Никшич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крстович Срджан 3 0
Шалетич Джордже 2 0
Матанович Марко 2 0
Вукович Душан 2 0
Мохамед Фахад 2 0
Симич Марко 1 0
Nenad Brnovic 1 0
Гривич Драган 1 0
Джинович Огнен 1 0
Пайович Борис 1 0

Результаты матчей

ФК Санта-Колома
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сутьеска Никшич
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
ФК Санта-Колома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сутьеска Никшич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
3
ФК Санта-Колома
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сутьеска Никшич
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
3
60%
0
0%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
3
50%
0
0%
91-120

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Результаты последних матчей

ФК Санта-Колома
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сутьеска Никшич - ФК Санта-Колома 2:0 ФК Санта-Колома - Пенибонт 2:0 Пенибонт - ФК Санта-Колома 1:1 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:2
Пенья Энкарнада - ФК Санта-Колома 2:0 ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Ордино 3:1 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:7 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:1 ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:3 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:3 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Пенья Энкарнада 3:2 Ордино - ФК Санта-Колома 1:4 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 2:1 ФК Санта-Колома - УЭ Санта-Колома 3:0
Сутьеска Никшич
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Морнар - Сутьеска Никшич 1:1 Сутьеска Никшич - ФК Санта-Колома 2:0 Езеро Плав - Сутьеска Никшич 0:1 Космос - Сутьеска Никшич 1:1
Сутьеска Никшич - Космос 1:0 Раднички 1923 - Сутьеска Никшич 1:1 Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 1:1 Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 0:1 Сутьеска Никшич - Петровац 2:1 Сутьеска Никшич - Рудар Плевля 2:1 Дечич - Сутьеска Никшич 0:3 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 2:2 Искра Даниловград - Сутьеска Никшич 0:2 Сутьеска Никшич - Морнар 4:1 Езеро Плав - Сутьеска Никшич 0:0 Сутьеска Никшич - Единство Биело-Поле 3:4 Сутьеска Никшич - Арсенал Тиват 2:2 Петровац - Сутьеска Никшич 1:1 Рудар Плевля - Сутьеска Никшич 1:4 Сутьеска Никшич - Дечич 1:1

Результаты матчей

ФК Санта-Колома
Сутьеска Никшич

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ФК Санта-Колома
Сутьеска Никшич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Весь список
  • Дополнительное время
  • 126'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • 123'
    Ivan Garrido получил желтую карточку от судьи
  • 110'
    David Virgili уходит с поля. Guillem Jimenez выходит вместо него
  • 106'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 102'
    Ненад Брнович получил желтую карточку от судьи
  • 101'
    Шалетич Джордже уходит с поля. Lazar Zizic выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 53'
      Мохамед Фахад получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Хила Элой получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Маркович Андрей сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Mario Mourelo бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Comunal Andorra la Vella. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    ФК Санта-Колома 34.2% (38)
    X 22.5% (25)
    Сутьеска Никшич 43.2% (48)
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    Прогнозы на матч ФК Санта-Колома 3:0 Сутьеска Никшич

    Исход игры
    ФК Санта-Колома
    34.2% (38)
    Ничья
    22.5% (25)
    Сутьеска Никшич
    43.2% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.2% (46)
    Меньше
    57.8% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    61.47% (67)
    Нет
    38.53% (42)
    Популярный счёт
    2:1 ФК Санта-Колома
    19.8% (22)
    1:1 Ничья
    18.9% (21)
    1:2 Сутьеска Никшич
    18.9% (21)
    0:1 Сутьеска Никшич
    16.2% (18)
    1:0 ФК Санта-Колома
    9.9% (11)
    0:2 Сутьеска Никшич
    7.2% (8)
    2:0 ФК Санта-Колома
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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