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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Тирана
0:0
Первый тайм: 24'
Бешикташ
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 107
Тирана 3.7% (4)
X 7.5% (8)
Бешикташ 88.8% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тирана
Ничья
Бешикташ
6.60
4.50
1.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Селмани
Гентьян
14
Rimal
Haxhiu
4
Лулай
Бруно
28
Ходжалари
Эрион
18
Пергджони
Флорьян
22
Делиу
Ардит
5
Найдовски
Филип
8
Йонузи
Фьоарт
10
Лушкья
Реги
9
Хасани
Флорент
19
Kaina
34
Гюнок
Мерт
24
Розье
Валентен
20
Уйсал
Неджип
6
Колли
Омар
26
Масуаку
Артур
19
Хаджиахметович
Амир
8
Учан
Салих
83
Фернандеш
Жедсон
4
Булут
Онур
10
Абубакар
Венсан
40
Мулека
Джексон
Тирана
4-3-1-2
Бешикташ
4-1-2-3

История личных встреч

Тирана
Бешикташ

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Тирана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лушкья Реги 2 0.5
Делиу Ардит 1 0.25
Kaina 1 0.25
Rimal Haxhiu 0 0
Йонузи Фьоарт 0 0
Хиля Ардит 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Булут Онур 1 0.5
Мулека Джексон 1 0.5
Киличсой Семих 1 0.5
Абубакар Венсан 0 0
Масуаку Артур 0 0

Карточки

Тирана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиля Ардит 2 0
Дока Альби 2 0
Делиу Ардит 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Тирана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Тирана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бешикташ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
3
Тирана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
33%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Тирана
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бешикташ - Тирана 3:1 Динамо Батуми - Тирана 1:2 Тирана - Динамо Батуми 1:1 Тирана - Струга Трим-Лум 2:1
Тирана - Эгнатия 0:1 Эрзени - Тирана 1:2 Тирана - Бюлис 2:2 Лачи - Тирана 1:3 Тирана - Партизани 1:1 Теута - Тирана 0:0 Теута - Тирана 2:1 Тирана - Кастриоти 1:0 Тирана - Теута 3:0 Влазния Шкодер - Тирана 0:1 Тирана - Эгнатия 2:1 Тирана - Кукес 2:1 Тирана - Эрзени 3:1 Бюлис - Тирана 1:1 Тирана - Лачи 3:2 Партизани - Тирана 2:0
Бешикташ
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1
Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Бешикташ - Гиресунспор 3:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0

Результаты матчей

Тирана
Бешикташ

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тирана
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Весь список
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Прогнозы 107
Тирана 3.7% (4)
X 7.5% (8)
Бешикташ 88.8% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тирана
Ничья
Бешикташ
6.60
4.50
1.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Тирана 0:0 Бешикташ онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Тирана 0:0 Бешикташ

Исход игры
Тирана
3.7% (4)
Ничья
8.3% (9)
Бешикташ
88.1% (96)
Тотал 2.5
Больше
69.16% (74)
Меньше
30.84% (33)
Обе команды забьют
Да
71.96% (77)
Нет
28.04% (30)
Популярный счёт
1:2 Бешикташ
53.2% (58)
0:2 Бешикташ
12.8% (14)
0:1 Бешикташ
10.1% (11)
1:1 Ничья
6.4% (7)
1:3 Бешикташ
4.6% (5)
0:3 Бешикташ
2.8% (3)
2:1 Тирана
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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