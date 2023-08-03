Тур: 2. Стадион: Эйр Албания.
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
14
Rimal
Haxhiu
22
Делиу
Ардит
10
Лушкья
Реги
19
Kaina
34
Гюнок
Мерт
20
Уйсал
Неджип
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Rimal HaxhiuЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Делиу АрдитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лушкья РегиПолузащитник
- Нападающий
-
19 KainaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Хиля АрдитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Dion Ahmetaj
-
12 Leon Kozi
-
Главный тренер: Шехи Оргес
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
-
71 Онана ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
-
17 Кесгин КеремПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
История личных встреч
Тирана
Бешикташ
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Тирана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лушкья Реги
|2
|0.5
|Делиу Ардит
|1
|0.25
|Kaina
|1
|0.25
|Rimal Haxhiu
|0
|0
|Йонузи Фьоарт
|0
|0
|Хиля Ардит
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Булут Онур
|1
|0.5
|Мулека Джексон
|1
|0.5
|Киличсой Семих
|1
|0.5
|Абубакар Венсан
|0
|0
|Масуаку Артур
|0
|0
Карточки
Тирана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хиля Ардит
|2
|0
|Дока Альби
|2
|0
|Делиу Ардит
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Тирана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Тирана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бешикташ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
3
Тирана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
33%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Тирана
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бешикташ - Тирана 3:1 Динамо Батуми - Тирана 1:2 Тирана - Динамо Батуми 1:1 Тирана - Струга Трим-Лум 2:1
Тирана - Эгнатия 0:1 Эрзени - Тирана 1:2 Тирана - Бюлис 2:2 Лачи - Тирана 1:3 Тирана - Партизани 1:1 Теута - Тирана 0:0 Теута - Тирана 2:1 Тирана - Кастриоти 1:0 Тирана - Теута 3:0 Влазния Шкодер - Тирана 0:1 Тирана - Эгнатия 2:1 Тирана - Кукес 2:1 Тирана - Эрзени 3:1 Бюлис - Тирана 1:1 Тирана - Лачи 3:2 Партизани - Тирана 2:0
Бешикташ
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1
Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Бешикташ - Гиресунспор 3:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0
Результаты матчей
Тирана
Бешикташ
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Тирана
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тирана 0:0 Бешикташ
Исход игры
Тирана
3.7% (4)
Ничья
8.3% (9)
Бешикташ
88.1% (96)
Тотал 2.5
Больше
69.16% (74)
Меньше
30.84% (33)
Обе команды забьют
Да
71.96% (77)
Нет
28.04% (30)
Популярный счёт
1:2 Бешикташ
53.2% (58)
0:2 Бешикташ
12.8% (14)
0:1 Бешикташ
10.1% (11)
1:1 Ничья
6.4% (7)
1:3 Бешикташ
4.6% (5)
0:3 Бешикташ
2.8% (3)
2:1 Тирана
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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