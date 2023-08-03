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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Дебрецен
 
Позже
Алашкерт
Прогнозы 108
Дебрецен 87% (94)
X 8.3% (9)
Алашкерт 4.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дебрецен
Ничья
Алашкерт
1.67
4.10
6.30
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Медьери
Болаж
29
Кушнир
Эрик
14
Дрешкович
Мелдин
21
Романчук
Александр
II
15
Манрике
Кристиан
20
Лончар
Стефан
94
Лагатор
Душан
88
Сечи
Марк
10
Джуджак
Балаж
89
Кизиридис
Александрос
23
Бабунски
Дориан
22
Чанчаревич
Огньен
77
Мужек
Матео
3
Восканян
Тарон
27
Каррильо
Даниэль
II
33
Устинов
Виталий
98
Мимито
99
Рисинес
Эйсон
Босса
21
Флорес
Робинсон
5
Вбеймар
10
Хурцидзе
Давид
95
Агдон
Дебрецен
4-2-3-1
Алашкерт
4-5-1

История личных встреч

Дебрецен
Алашкерт

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:1
ВВД
4:1
ВВД
0:3

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Дебрецен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лончар Стефан 1 1
Алашкерт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агдон 3 1
Устинов Виталий 1 0.33
Григорян Сероб 1 0.33
Менса Аннан 1 0.33
Рисинес Эйсон Босса 1 0.33
Хурцидзе Давид 0 0
Едигарян Артак 0 0
Флорес Робинсон 0 0

Карточки

Дебрецен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алашкерт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Восканян Тарон 1 0
Каррильо Даниэль II 1 0
Мужек Матео 1 0
Гарегинян Юрий 1 0

Результаты матчей

Дебрецен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Алашкерт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Дебрецен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Алашкерт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
1
Дебрецен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Алашкерт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дебрецен
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Дебрецен - Мезёкёвешд 3:1 Алашкерт - Дебрецен 0:1 Дебрецен - Аль-Шабаб Дубай 0:1 УСК Аниф - Дебрецен 1:10
Тисауйварош - Дебрецен 0:1 ЛАСК - Дебрецен 4:2 Рид - Дебрецен 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Дебрецен - Кишварда 1:0 Дебрецен - Казинцбарцика 3:0 Дебрецен - Уйпешт 2:0 Ференцварош - Дебрецен 1:3 Дебрецен - Гонвед 0:0 Пакш - Дебрецен 0:0 Дебрецен - Фехервар 2:0 Залаэгерсег - Дебрецен 0:2 Дебрецен - Пушкаш-Академия 0:1 Мезёкёвешд - Дебрецен 0:1 Дебрецен - Вашаш 3:1 Дебрецен - Кечкемет 1:2
Алашкерт
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Алашкерт - Пюник 0:2 Алашкерт - Дебрецен 0:1 Арсенал Тиват - Алашкерт 1:6 Алашкерт - Арсенал Тиват 1:1
Алашкерт - Мес Рафсанжан 1:2 Ван - Алашкерт 1:2 Алашкерт - Пюник 1:2 Ван - Алашкерт 0:1 Алашкерт - Урарту 3:2 Ширак - Алашкерт 0:1 Алашкерт - ЦСКА Ереван 1:2 Арарат-Армения - Алашкерт 0:1 Алашкерт - Лернаин Арцах 1:0 Арарат - Алашкерт 2:4 Алашкерт - Ноа Ереван 3:0 Пюник - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ван 3:1 Урарту - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ширак 3:0 ЦСКА Ереван - Алашкерт 1:1

Результаты матчей

Дебрецен
Алашкерт

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:6
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Дебрецен
Алашкерт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Дебрецен - Алашкерт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2023, осталось 21 минуту.



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    • Прогнозы 108
    Дебрецен 87% (94)
    X 8.3% (9)
    Алашкерт 4.6% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дебрецен
    Ничья
    Алашкерт
    1.67
    4.10
    6.30
    Все Коэффициенты
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Дебрецен - Алашкерт онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дебрецен - Алашкерт

    Исход игры
    Дебрецен
    87.6% (99)
    Ничья
    8% (9)
    Алашкерт
    4.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.87% (50)
    Меньше
    54.13% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    52.29% (57)
    Нет
    47.71% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Дебрецен
    37.2% (42)
    2:0 Дебрецен
    23% (26)
    1:0 Дебрецен
    22.1% (25)
    1:1 Ничья
    7.1% (8)
    1:2 Алашкерт
    1.8% (2)
    3:2 Дебрецен
    1.8% (2)
    3:1 Дебрецен
    1.8% (2)
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    Дебрецен
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