Тур: 2. Стадион: Стадион под Дубном.
Ход матча
28'
30'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
37
Зауэр
Марио
11
Samuel
Gidi
29
Дурис
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Минарик ЯнЗащитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
- Полузащитник
-
16 Илько ПатрикПолузащитник
-
-
-
13 Henry Addo
-
14 Eric Bille
-
-
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фортен ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лагэ БрамЗащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Агбор БрайянПолузащитник
-
20 Орбан ГифтНападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
-
31 Yuri Stevens
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Жилина
Гент
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руснак Матуш
|1
|0.25
|Дурис Давид
|1
|0.25
|Капралик Адриан
|1
|0.25
|Стойчевски Андрей
|1
|0.25
|Мыслович Патрик
|1 (1)
|0.25
|Samuel Gidi
|0
|0
|Antoin Essomba
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|2
|1
|Де Сар Жюльен
|1
|0.5
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.5
|Орбан Гифт
|1
|0.5
|Тиссудали Тарик
|0
|0
|Самуаз Матисс
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яворчек Доминик
|2
|1
|Samuel Gidi
|2
|0
|Стойчевски Андрей
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
|Xavier Adang
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Жилина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Жилина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
2
5
Жилина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
2
5
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0
Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 ДАК - Жилина 1:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4
Гент
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2
Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0
Результаты матчей
Жилина
Гент
Точный счет
2:1
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
5
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Жилина
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
Прогнозы на матч Жилина 0:1 Гент
Исход игры
Жилина
8.3% (9)
Ничья
14.7% (16)
Гент
77.1% (84)
Тотал 2.5
Больше
73.15% (79)
Меньше
26.85% (29)
Обе команды забьют
Да
84.26% (91)
Нет
15.74% (17)
Популярный счёт
1:2 Гент
57.8% (63)
1:1 Ничья
11% (12)
0:1 Гент
9.2% (10)
2:1 Жилина
5.5% (6)
1:3 Гент
5.5% (6)
0:2 Гент
2.8% (3)
2:2 Ничья
2.8% (3)
1:0 Жилина
1.8% (2)
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