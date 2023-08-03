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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Жилина
0:1
Первый тайм: 38'
Гент
0'
28' Желтая карточка
Капралик Адриан
0:1
30' Гол
Юльсагер Эндрю

Ход матча

28'
Капралик Адриан
 
30'
0:1
Юльсагер Эндрю

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 108
Жилина 8.3% (9)
X 14.8% (16)
Гент 76.9% (83)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
Гент
6.60
5.65
1.81
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Белько
Любомир
3
Лейтнер
Патрик
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
37
Зауэр
Марио
11
Samuel
Gidi
20
Бари
Кристиан
10
Капралик
Адриан
19
Ямбор
Тимотей
29
Дурис
Давид
1
Нарди
Поль
14
Кастро-Монтес
Алессио
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
25
Фортуна
Нуриу
13
Де
Сар
Жюльен
8
Геркенс
Питер
17
Юльсагер
Эндрю
7
Хон
Хён-Сок
19
Фофанан
Малик
10
Тиссудали
Тарик
Жилина
3-4-3
Гент
4-1-4-1

История личных встреч

Жилина
Гент

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
5:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руснак Матуш 1 0.25
Дурис Давид 1 0.25
Капралик Адриан 1 0.25
Стойчевски Андрей 1 0.25
Мыслович Патрик 1 (1) 0.25
Samuel Gidi 0 0
Antoin Essomba 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 2 1
Де Сар Жюльен 1 0.5
Ватанабэ Цуёси 1 0.5
Орбан Гифт 1 0.5
Тиссудали Тарик 0 0
Самуаз Матисс 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яворчек Доминик 2 1
Samuel Gidi 2 0
Стойчевски Андрей 1 0
Henry Addo 1 0
Xavier Adang 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Жилина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Жилина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

2
5
Жилина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0
Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 ДАК - Жилина 1:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4
Гент
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2
Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0

Результаты матчей

Жилина
Гент

Точный счет

2:1
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Жилина
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Весь список
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Прогнозы 108
Жилина 8.3% (9)
X 14.8% (16)
Гент 76.9% (83)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
Гент
6.60
5.65
1.81
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Жилина 0:1 Гент онлайн

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Прогнозы на матч Жилина 0:1 Гент

Исход игры
Жилина
8.3% (9)
Ничья
14.7% (16)
Гент
77.1% (84)
Тотал 2.5
Больше
73.15% (79)
Меньше
26.85% (29)
Обе команды забьют
Да
84.26% (91)
Нет
15.74% (17)
Популярный счёт
1:2 Гент
57.8% (63)
1:1 Ничья
11% (12)
0:1 Гент
9.2% (10)
2:1 Жилина
5.5% (6)
1:3 Гент
5.5% (6)
0:2 Гент
2.8% (3)
2:2 Ничья
2.8% (3)
1:0 Жилина
1.8% (2)
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