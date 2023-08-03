Тур: 2. Стадион: Стадион под Дубном.
0'
28' Желтая карточкаКапралик Адриан
0:1
30' ГолЮльсагер Эндрю
56' Желтая карточкаРуснак Матуш
58' Желтая карточкаМинарик Ян
0:2
62' ГолКейперс Уго
1:2
66' ГолКапралик Адриан
1:3
70' ГолТиссудали Тарик
1:4
72' ГолГеркенс Питер
2:4
77' ГолБари Кристиан
2:5
89' ГолКейперс Уго
90' Желтая карточкаНемчик Томаш
90'+3
Ход матча
28'
30'
56'
58'
60'
62'
66'
1:2
70'
1:3
72'
1:4
77'
2:4
89'
2:5
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 12
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
37
Зауэр
Марио
11
Samuel
Gidi
29
Дурис
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Минарик ЯнЗащитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
- Полузащитник
-
16 Илько ПатрикПолузащитник
-
-
-
13 Henry Addo
-
14 Eric Bille
-
-
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фортен ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лагэ БрамЗащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Агбор БрайянПолузащитник
-
20 Орбан ГифтНападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
-
31 Yuri Stevens
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Жилина
Гент
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капралик Адриан
|2
|0.5
|Руснак Матуш
|1
|0.25
|Дурис Давид
|1
|0.25
|Бари Кристиан
|1
|0.25
|Стойчевски Андрей
|1
|0.25
|Мыслович Патрик
|1 (1)
|0.25
|Henry Addo
|0
|0
|Samuel Gidi
|0
|0
|Antoin Essomba
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|4
|2
|Тиссудали Тарик
|1
|0.5
|Геркенс Питер
|1
|0.5
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.5
|Де Сар Жюльен
|1
|0.5
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.5
|Орбан Гифт
|1
|0.5
|Кумс Свен
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Самуаз Матисс
|0
|0
|Фофанан Малик
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яворчек Доминик
|2
|1
|Samuel Gidi
|2
|0
|Минарик Ян
|1
|0
|Руснак Матуш
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Немчик Томаш
|1
|0
|Стойчевски Андрей
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
|Xavier Adang
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Жилина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
2
0
Жилина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
2
5
Жилина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
4
5
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
4
40%
61-75
3
43%
3
30%
76-90
Пропущено
12
3
3 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
1
33%
61-75
3
25%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0
Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 ДАК - Жилина 1:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4
Гент
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2
Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0
Результаты матчей
Жилина
Гент
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
2:5
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
5
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Жилина
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Гент
|Кейперс Уго
|4 (1)
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
Прогнозы на матч Жилина 2:5 Гент
Исход игры
Жилина
8.3% (9)
Ничья
14.7% (16)
Гент
77.1% (84)
Тотал 2.5
Больше
73.15% (79)
Меньше
26.85% (29)
Обе команды забьют
Да
84.26% (91)
Нет
15.74% (17)
Популярный счёт
1:2 Гент
57.8% (63)
1:1 Ничья
11% (12)
0:1 Гент
9.2% (10)
2:1 Жилина
5.5% (6)
1:3 Гент
5.5% (6)
0:2 Гент
2.8% (3)
2:2 Ничья
2.8% (3)
1:0 Жилина
1.8% (2)
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