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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Жилина
2:5
Конец матча
Гент
0'
28' Желтая карточка
Капралик Адриан
0:1
30' Гол
Юльсагер Эндрю
56' Желтая карточка
Руснак Матуш
58' Желтая карточка
Минарик Ян
0:2
62' Гол
Кейперс Уго
1:2
66' Гол
Капралик Адриан
1:3
70' Гол
Тиссудали Тарик
1:4
72' Гол
Геркенс Питер
2:4
77' Гол
Бари Кристиан
2:5
89' Гол
Кейперс Уго
90' Желтая карточка
Немчик Томаш
90'+3

Ход матча

28'
Капралик Адриан
 
30'
0:1
Юльсагер Эндрю
(Тиссудали Тарик)
56'
Руснак Матуш
 
58'
Минарик Ян
 
60'
 
Кейперс Уго
Юльсагер Эндрю
60'
 
Кумс Свен
Хон Хён-Сок
62'
0:2
Кейперс Уго
(Кастро-Монтес Алессио)
63'
Henry Addo
Ямбор Тимотей
 
64'
Мыслович Патрик
Samuel Gidi
 
64'
James Ndjeungoue
Руснак Матуш
 
66'
Капралик Адриан
(Henry Addo)
1:2
70'
1:3
Тиссудали Тарик
(Кейперс Уго)
72'
1:4
Геркенс Питер
(Фофанан Малик)
76'
 
Агбор Брайян
Де Сар Жюльен
76'
 
Yuri Stevens
Фофанан Малик
76'
Илько Патрик
Дурис Давид
 
77'
Бари Кристиан
(Капралик Адриан)
2:4
82'
Xavier Adang
Зауэр Марио
 
89'
2:5
Кейперс Уго
(Кумс Свен)
90'
Немчик Томаш
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 12
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 109
Жилина 8.3% (9)
X 14.7% (16)
Гент 77.1% (84)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Белько
Любомир
3
Лейтнер
Патрик
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
37
Зауэр
Марио
11
Samuel
Gidi
20
Бари
Кристиан
10
Капралик
Адриан
19
Ямбор
Тимотей
29
Дурис
Давид
1
Нарди
Поль
14
Кастро-Монтес
Алессио
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
25
Фортуна
Нуриу
13
Де
Сар
Жюльен
8
Геркенс
Питер
17
Юльсагер
Эндрю
7
Хон
Хён-Сок
19
Фофанан
Малик
10
Тиссудали
Тарик
Жилина
3-4-3
Гент
4-1-4-1

История личных встреч

Жилина
Гент

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
5:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капралик Адриан 2 0.5
Руснак Матуш 1 0.25
Дурис Давид 1 0.25
Бари Кристиан 1 0.25
Стойчевски Андрей 1 0.25
Мыслович Патрик 1 (1) 0.25
Henry Addo 0 0
Samuel Gidi 0 0
Antoin Essomba 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 4 2
Тиссудали Тарик 1 0.5
Геркенс Питер 1 0.5
Юльсагер Эндрю 1 0.5
Де Сар Жюльен 1 0.5
Ватанабэ Цуёси 1 0.5
Орбан Гифт 1 0.5
Кумс Свен 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Самуаз Матисс 0 0
Фофанан Малик 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яворчек Доминик 2 1
Samuel Gidi 2 0
Минарик Ян 1 0
Руснак Матуш 1 0
Капралик Адриан 1 0
Немчик Томаш 1 0
Стойчевски Андрей 1 0
Henry Addo 1 0
Xavier Adang 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Жилина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
0
Жилина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

2
5
Жилина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
4
40%
61-75
3
43%
3
30%
76-90

Пропущено

12
3
3 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
1
33%
61-75
3
25%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0
Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 ДАК - Жилина 1:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4
Гент
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2
Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2 Вест Хэм - Гент 4:1 Мехелен - Гент 1:1 Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0

Результаты матчей

Жилина
Гент

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
2:5
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
5
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Жилина
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Руснак Матуш получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Тиссудали Тарик сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Юльсагер Эндрю бьет в цель!
    • 28'
      Капралик Адриан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Жилина 8.3% (9)
    X 14.7% (16)
    Гент 77.1% (84)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Жилина 2:5 Гент

    Исход игры
    Жилина
    8.3% (9)
    Ничья
    14.7% (16)
    Гент
    77.1% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.15% (79)
    Меньше
    26.85% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    84.26% (91)
    Нет
    15.74% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Гент
    57.8% (63)
    1:1 Ничья
    11% (12)
    0:1 Гент
    9.2% (10)
    2:1 Жилина
    5.5% (6)
    1:3 Гент
    5.5% (6)
    0:2 Гент
    2.8% (3)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
    1:0 Жилина
    1.8% (2)
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