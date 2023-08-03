Тур: 2. Стадион: Easter Road Stadium.
2:0
Первый тайм: 23'
Ход матча
10'
1:0
22'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
11
Ньюэлл
Джо
10
Бойл
Мартин
14
Javi
Duro
12
Фехер
Рауль
20
Niko
Kata
22
Кабалье
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньюэлл ДжоПолузащитник
-
10 Бойл МартинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бушири РоккиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джонсон Ли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Javi DuroЗащитник
-
12 Фехер РаульЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Niko KataПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Кабалье МаркНападающий
- Запасные игроки
-
48 ЧетеЗащитник
- Полузащитник
-
23 Рока ЖордиПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Otger Canals
История личных встреч
Хиберниан
Интер Эскальдес
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Хиберниан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойл Мартин
|1
|0.5
|Ньюэлл Джо
|1
|0.5
Интер Эскальдес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гальего Адриа
|1
|0.25
|Ander El Haddadi
|1
|0.25
|Ассубре Жан
|1
|0.25
|Андреу Саша
|1
|0.25
|Фехер Рауль
|1
|0.25
Карточки
Хиберниан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонсон Ли
|1
|0
|Стивенсон Льюис
|1
|0
|Дойл-Хейс Джейк
|1
|0
Интер Эскальдес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабалье Марк
|1
|0
|Ассубре Жан
|1
|0
|Niko Kata
|1
|0
|Андреу Саша
|1
|0
|Ander El Haddadi
|1
|0
|Артигас Жерар
|1
|0
|Фехер Рауль
|1
|0
|Domi Berlanga
|1
|0
Результаты матчей
Хиберниан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Интер Эскальдес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Хиберниан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Интер Эскальдес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
4
Хиберниан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Интер Эскальдес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
5
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Хиберниан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Блэкпул - Хиберниан 3:0 Интер Эскальдес - Хиберниан 2:1 Хиберниан - Гронинген 2:1 Борнмут - Хиберниан 4:0
ФК Европа - Хиберниан 0:2 Эдинбург Сити - Хиберниан 2:4 Хартс - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Селтик 4:2 Хиберниан - Рейнджерс 1:3 Абердин - Хиберниан 0:0 Хиберниан - Сент-Миррен 2:1 Сент-Джонстон - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Хартс 1:0 Данди Юнайтед - Хиберниан 2:1 Хиберниан - Мазеруэлл 1:3 Селтик - Хиберниан 3:1 Хиберниан - Рейнджерс 1:4 Ливингстон - Хиберниан 1:4 Хиберниан - Килмарнок 2:0 Сент-Миррен - Хиберниан 0:1
Интер Эскальдес
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Интер Эскальдес - Хиберниан 2:1 Викингур - Интер Эскальдес 1:1 Интер Эскальдес - Викингур 2:1 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:2
Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 Интер Эскальдес - Пенья Энкарнада 1:0 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:5 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:0 Ордино - Интер Эскальдес 3:5 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 0:0 Интер Эскальдес - Энгордани 2:0 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:1 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:0 Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 2:2 Интер Эскальдес - Ордино 0:1 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:6 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 2:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:2 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 2:2
Результаты матчей
Хиберниан
Интер Эскальдес
Точный счет
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Хиберниан
Интер Эскальдес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
Прогнозы на матч Хиберниан 2:0 Интер Эскальдес
Исход игры
Хиберниан
87.9% (94)
Ничья
6.5% (7)
Интер Эскальдес
5.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
38.1% (40)
Меньше
61.9% (65)
Обе команды забьют
Да
35.24% (37)
Нет
64.76% (68)
Популярный счёт
2:0 Хиберниан
33.6% (36)
1:0 Хиберниан
18.7% (20)
2:1 Хиберниан
15% (16)
3:1 Хиберниан
11.2% (12)
3:0 Хиберниан
7.5% (8)
1:1 Ничья
4.7% (5)
1:2 Интер Эскальдес
1.9% (2)
0:1 Интер Эскальдес
1.9% (2)
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