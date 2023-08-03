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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Хиберниан
2:0
Первый тайм: 23'
Интер Эскальдес
0'
7' Желтая карточка
Стивенсон Льюис
1:0
10' Гол
Бойл Мартин
2:0
22' Гол
Бойл Мартин

Ход матча

7'
Стивенсон Льюис
 
10'
Бойл Мартин
(Ньюэлл Джо)
1:0
18'
Боруц Максимилиан
Уоллакотт Джо
 
22'
Бойл Мартин
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 106
Хиберниан 87.7% (93)
X 6.6% (7)
Интер Эскальдес 5.7% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хиберниан
Ничья
Интер Эскальдес
1.21
9.50
26.00
Все Коэффициенты
13
Уоллакотт
Джо
28
Allan
Delferriere
5
Фиш
Уильям
4
Хэнлон
Пол
16
Стивенсон
Льюис
8
Дойл-Хейс
Джейк
32
Кэмпбелл
Джош
11
Ньюэлл
Джо
10
Бойл
Мартин
23
Доидж
Кристиан
7
Йуан
Элье
25
Муньоз
Адриан
49
Гальего
Адриа
14
Javi
Duro
12
Фехер
Рауль
4
Де
Нова
Иван
21
Ander
El
Haddadi
19
Мартинес
Виктор
20
Niko
Kata
8
Ассубре
Жан
9
Андреу
Саша
22
Кабалье
Марк
Хиберниан
4-3-3
Интер Эскальдес
4-4-2

История личных встреч

Хиберниан
Интер Эскальдес

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Хиберниан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойл Мартин 1 0.5
Ньюэлл Джо 1 0.5
Интер Эскальдес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гальего Адриа 1 0.25
Ander El Haddadi 1 0.25
Ассубре Жан 1 0.25
Андреу Саша 1 0.25
Фехер Рауль 1 0.25

Карточки

Хиберниан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонсон Ли 1 0
Стивенсон Льюис 1 0
Дойл-Хейс Джейк 1 0
Интер Эскальдес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабалье Марк 1 0
Ассубре Жан 1 0
Niko Kata 1 0
Андреу Саша 1 0
Ander El Haddadi 1 0
Артигас Жерар 1 0
Фехер Рауль 1 0
Domi Berlanga 1 0

Результаты матчей

Хиберниан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Интер Эскальдес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Хиберниан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Интер Эскальдес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
4
Хиберниан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Интер Эскальдес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
5

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Хиберниан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Блэкпул - Хиберниан 3:0 Интер Эскальдес - Хиберниан 2:1 Хиберниан - Гронинген 2:1 Борнмут - Хиберниан 4:0
ФК Европа - Хиберниан 0:2 Эдинбург Сити - Хиберниан 2:4 Хартс - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Селтик 4:2 Хиберниан - Рейнджерс 1:3 Абердин - Хиберниан 0:0 Хиберниан - Сент-Миррен 2:1 Сент-Джонстон - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Хартс 1:0 Данди Юнайтед - Хиберниан 2:1 Хиберниан - Мазеруэлл 1:3 Селтик - Хиберниан 3:1 Хиберниан - Рейнджерс 1:4 Ливингстон - Хиберниан 1:4 Хиберниан - Килмарнок 2:0 Сент-Миррен - Хиберниан 0:1
Интер Эскальдес
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Интер Эскальдес - Хиберниан 2:1 Викингур - Интер Эскальдес 1:1 Интер Эскальдес - Викингур 2:1 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:2
Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 Интер Эскальдес - Пенья Энкарнада 1:0 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:5 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:0 Ордино - Интер Эскальдес 3:5 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 0:0 Интер Эскальдес - Энгордани 2:0 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:1 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:0 Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 2:2 Интер Эскальдес - Ордино 0:1 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:6 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 2:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:2 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 2:2

Результаты матчей

Хиберниан
Интер Эскальдес

Точный счет

2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хиберниан
Интер Эскальдес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Весь список
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Прогнозы 106
Хиберниан 87.7% (93)
X 6.6% (7)
Интер Эскальдес 5.7% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хиберниан
Ничья
Интер Эскальдес
1.21
9.50
26.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хиберниан 2:0 Интер Эскальдес онлайн

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Прогнозы на матч Хиберниан 2:0 Интер Эскальдес

Исход игры
Хиберниан
87.9% (94)
Ничья
6.5% (7)
Интер Эскальдес
5.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
38.1% (40)
Меньше
61.9% (65)
Обе команды забьют
Да
35.24% (37)
Нет
64.76% (68)
Популярный счёт
2:0 Хиберниан
33.6% (36)
1:0 Хиберниан
18.7% (20)
2:1 Хиберниан
15% (16)
3:1 Хиберниан
11.2% (12)
3:0 Хиберниан
7.5% (8)
1:1 Ничья
4.7% (5)
1:2 Интер Эскальдес
1.9% (2)
0:1 Интер Эскальдес
1.9% (2)
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