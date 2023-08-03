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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Хиберниан
6:1
Конец матча
Интер Эскальдес
0'
7' Желтая карточка
Стивенсон Льюис
1:0
10' Гол
Бойл Мартин
2:0
22' Гол
Бойл Мартин
24' Желтая карточка
Кэмпбелл Джош
3:0
29' Гол
Доидж Кристиан
4:0
48' Гол
Кэмпбелл Джош
60' Желтая карточка
Левитт Дилан
5:0
61' Гол
Кэмпбелл Джош
6:0
65' Гол
Йуан Элье
78' Желтая карточка
Де Нова Иван
6:1
83' Гол
Де ла Торре Анхель
88' Желтая карточка
Чете
90'+4

Ход матча

7'
Стивенсон Льюис
 
10'
Бойл Мартин
(Ньюэлл Джо)
1:0
18'
Боруц Максимилиан
Уоллакотт Джо
 
22'
Бойл Мартин
(Стивенсон Льюис)
2:0
24'
Кэмпбелл Джош
 
29'
Доидж Кристиан
(Хэнлон Пол)
3:0
46'
 
Domi Berlanga
Niko Kata
48'
Кэмпбелл Джош
4:0
54'
Бушири Рокки
Хэнлон Пол
 
54'
Левитт Дилан
Ньюэлл Джо
 
55'
Обита Джордан
Бойл Мартин
 
57'
 
Артигас Жерар
Ander El Haddadi
57'
 
Чете
Фехер Рауль
60'
Левитт Дилан
 
61'
Кэмпбелл Джош
(Йуан Элье)
5:0
65'
Йуан Элье
6:0
68'
Reuben McAllister
Стивенсон Льюис
 
76'
 
Рока Жорди
Кабалье Марк
76'
 
Де ла Торре Анхель
Андреу Саша
78'
 
Де Нова Иван
83'
6:1
Де ла Торре Анхель
88'
 
Чете

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 12 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 110
Хиберниан 88.2% (97)
X 6.4% (7)
Интер Эскальдес 5.5% (6)
Все прогнозы
13
Уоллакотт
Джо
28
Allan
Delferriere
5
Фиш
Уильям
4
Хэнлон
Пол
16
Стивенсон
Льюис
8
Дойл-Хейс
Джейк
32
Кэмпбелл
Джош
11
Ньюэлл
Джо
10
Бойл
Мартин
23
Доидж
Кристиан
7
Йуан
Элье
25
Муньоз
Адриан
49
Гальего
Адриа
14
Javi
Duro
12
Фехер
Рауль
4
Де
Нова
Иван
21
Ander
El
Haddadi
19
Мартинес
Виктор
20
Niko
Kata
8
Ассубре
Жан
9
Андреу
Саша
22
Кабалье
Марк
Хиберниан
4-3-3
Интер Эскальдес
4-4-2

История личных встреч

Хиберниан
Интер Эскальдес

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Хиберниан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойл Мартин 2 1
Кэмпбелл Джош 2 1
Ньюэлл Джо 1 0.5
Йуан Элье 1 0.5
Доидж Кристиан 1 0.5
Стивенсон Льюис 0 0
Хэнлон Пол 0 0
Интер Эскальдес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гальего Адриа 1 0.25
Ander El Haddadi 1 0.25
Ассубре Жан 1 0.25
Андреу Саша 1 0.25
Фехер Рауль 1 0.25
Де ла Торре Анхель 1 0.25

Карточки

Хиберниан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонсон Ли 1 0
Стивенсон Льюис 1 0
Дойл-Хейс Джейк 1 0
Кэмпбелл Джош 1 0
Левитт Дилан 1 0
Интер Эскальдес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабалье Марк 1 0
Ассубре Жан 1 0
Niko Kata 1 0
Андреу Саша 1 0
Ander El Haddadi 1 0
Де Нова Иван 1 0
Артигас Жерар 1 0
Фехер Рауль 1 0
Domi Berlanga 1 0
Чете 1 0

Результаты матчей

Хиберниан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Интер Эскальдес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Хиберниан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Интер Эскальдес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
4
Хиберниан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Интер Эскальдес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
5

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Хиберниан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Блэкпул - Хиберниан 3:0 Интер Эскальдес - Хиберниан 2:1 Хиберниан - Гронинген 2:1 Борнмут - Хиберниан 4:0
ФК Европа - Хиберниан 0:2 Эдинбург Сити - Хиберниан 2:4 Хартс - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Селтик 4:2 Хиберниан - Рейнджерс 1:3 Абердин - Хиберниан 0:0 Хиберниан - Сент-Миррен 2:1 Сент-Джонстон - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Хартс 1:0 Данди Юнайтед - Хиберниан 2:1 Хиберниан - Мазеруэлл 1:3 Селтик - Хиберниан 3:1 Хиберниан - Рейнджерс 1:4 Ливингстон - Хиберниан 1:4 Хиберниан - Килмарнок 2:0 Сент-Миррен - Хиберниан 0:1
Интер Эскальдес
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Интер Эскальдес - Хиберниан 2:1 Викингур - Интер Эскальдес 1:1 Интер Эскальдес - Викингур 2:1 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:2
Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 Интер Эскальдес - Пенья Энкарнада 1:0 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:5 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:0 Ордино - Интер Эскальдес 3:5 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 0:0 Интер Эскальдес - Энгордани 2:0 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:1 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:0 Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 2:2 Интер Эскальдес - Ордино 0:1 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:6 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 2:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:2 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 2:2

Результаты матчей

Хиберниан
Интер Эскальдес

Точный счет

2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хиберниан
Интер Эскальдес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
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    Прогнозы 110
    Хиберниан 88.2% (97)
    X 6.4% (7)
    Интер Эскальдес 5.5% (6)
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    Где смотреть матч Хиберниан 6:1 Интер Эскальдес онлайн

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    Прогнозы на матч Хиберниан 6:1 Интер Эскальдес

    Исход игры
    Хиберниан
    88.2% (97)
    Ничья
    6.4% (7)
    Интер Эскальдес
    5.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.96% (41)
    Меньше
    62.04% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    35.19% (38)
    Нет
    64.81% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Хиберниан
    34.5% (38)
    1:0 Хиберниан
    18.2% (20)
    2:1 Хиберниан
    15.5% (17)
    3:1 Хиберниан
    10.9% (12)
    3:0 Хиберниан
    7.3% (8)
    1:1 Ничья
    4.5% (5)
    1:2 Интер Эскальдес
    1.8% (2)
    0:1 Интер Эскальдес
    1.8% (2)
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