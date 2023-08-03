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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Левски София
0:0
Второй тайм: 77'
Шкупи
0'
35' Желтая карточка
Адем Али
49' Желтая карточка
Путита

Ход матча

35'
 
Адем Али
46'
 
Трапановски Кристиан
Воша Арби
46'
 
Ацковски Кристиян
Адем Али
49'
 
Путита
56'
Петков Марин
Ronaldo Cesar
 
56'
Стефанов Илиян
Рикардиньо Феррейра
 
61'
 
Хамиди Валид
Сахити Суад
66'
 
Dudu V2
Путита

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 110
Левски София 94.5% (104)
X 4.5% (5)
Шкупи 0.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Левски София
Ничья
Шкупи
2.45
4.20
6.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Петков
Алекс
2
Петрис
Жереми
5
Ван
дер
Кап
Келлиан
33
Кордоба
Хосе
6
Wenderson2
11
Jawad
El
Jemili
8
Краев
Андриан
27
Asen
Mitkov
7
Ronaldo
Cesar
9
Рикардиньо
Феррейра
17
Welton
1
Илязи
Артан
5
Тосевски
Кристиан
96
Илиески
Дарко
42
Michal
Pinter
7
Воша
Арби
37
Albert
Diene
8
Адем
Али
88
Путита
3
Шеи
Блертон
29
Сепас
Реналдо
77
Сахити
Суад
Левски София
4-3-3
Шкупи
3-5-2

История личных встреч

Левски София
Шкупи

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Левски София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Welton 1 0.5
Ronaldo Cesar 1 0.5
Рикардиньо Феррейра 0 0
Шкупи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сепас Реналдо 4 1
Путита 1 0.25
Тимовски Ангелче 0 0
Dudu V2 0 0

Карточки

Левски София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димитров Кристиан 1 0
Петрис Жереми 1 0
Ван дер Кап Келлиан 1 0
Шкупи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Путита 2 0
Michal Pinter 1 0
Тимовски Ангелче 1 0
Трапановски Кристиан 1 0
Адем Али 1 0
Рамани Хамза 1 0
Dudu V2 1 0
Илязи Артан 1 0

Результаты матчей

Левски София
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шкупи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Левски София
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шкупи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Левски София
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шкупи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Левски София
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Левски София - Локомотив София 6:0 Шкупи - Левски София 0:2 Ботев Пловдив - Левски София 1:3 Левски София - ЦСКА-1948 1:2
Левски София - АПОЭЛ 0:0 Левски София - Марица Пловдив 3:1 Левски София - Этыр Велико-Тырново 2:1 Левски София - Пирин Благоевград 2:1 Левски София - Арда Карджали 2:0 Левски София - ЦСКА София 0:2 Лудогорец - Левски София 3:2 Левски София - Черно Море 2:1 Локомотив Пловдив - Левски София 0:3 ЦСКА-1948 - Левски София 2:2 Локомотив Пловдив - Левски София 1:0 Левски София - Септември Симитли 2:0 Ботев Пловдив - Левски София 0:1 Левски София - Берое 1:0 ЦСКА София - Левски София 0:0 Левски София - Локомотив София 1:0
Шкупи
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шкупи - Левски София 0:2 Шкупи - Хегельман Литауэн 0:0 Хегельман Литауэн - Шкупи 0:5 Македония Джёрче Петров - Шкупи 0:3
Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Эгнатия 1:1 Шкупи - Германнштадт 2:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкупи - Македония Джёрче Петров 3:0 Шкупи - Шкендия 2:1 Силекс - Шкупи 0:2 Шкупи - Брегалница 3:0 Тиквеш - Шкупи 0:0 Победа Прилеп - Шкупи 0:6 Шкупи - Скопье 0:1 Локомотива Скопье - Шкупи 1:2 Академия Пандев - Шкупи 1:1 Шкупи - Работнички 3:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкупи - Академия Пандев 3:3

Результаты матчей

Левски София
Шкупи

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Левски София
Шкупи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Весь список
  • 46'
    Воша Арби уходит с поля. Трапановски Кристиан выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Адем Али получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vivacom Arena Georgi Asparuhov. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 110
Левски София 94.5% (104)
X 4.5% (5)
Шкупи 0.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Левски София
Ничья
Шкупи
2.45
4.20
6.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Левски София 0:0 Шкупи онлайн

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Прогнозы на матч Левски София 0:0 Шкупи

Исход игры
Левски София
94.5% (104)
Ничья
4.5% (5)
Шкупи
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.74% (44)
Меньше
59.26% (64)
Обе команды забьют
Да
38.89% (42)
Нет
61.11% (66)
Популярный счёт
2:0 Левски София
34.5% (38)
2:1 Левски София
28.2% (31)
1:0 Левски София
19.1% (21)
3:0 Левски София
5.5% (6)
3:1 Левски София
3.6% (4)
1:1 Ничья
3.6% (4)
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