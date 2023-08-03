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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Левски София
1:0
Конец матча
Шкупи
0'
28' Желтая карточка
Цихат Арслан
35' Желтая карточка
Адем Али
49' Желтая карточка
Путита
82' Желтая карточка
Тосевски Кристиан
86' Желтая карточка
Трапановски Кристиан
88' Желтая карточка
Чандаров Асен
1:0
90' Гол
Петков Марин
90' Желтая карточка
Петков Марин
90'+12

Ход матча

28'
 
Цихат Арслан
35'
 
Адем Али
46'
 
Трапановски Кристиан
Воша Арби
46'
 
Ацковски Кристиян
Адем Али
49'
 
Путита
56'
Петков Марин
Ronaldo Cesar
 
56'
Стефанов Илиян
Рикардиньо Феррейра
 
61'
 
Хамиди Валид
Сахити Суад
66'
 
Dudu V2
Путита
79'
Чандаров Асен
Jawad El Jemili
 
82'
 
Тосевски Кристиан
86'
 
Златков Алекс
Albert Diene
86'
 
Трапановски Кристиан
88'
Чандаров Асен
 
90'
Попов Ивелин
Asen Mitkov
 
90'
Петков Марин
(Wenderson2)
1:0
90'
Петков Марин
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 110
Левски София 94.5% (104)
X 4.5% (5)
Шкупи 0.9% (1)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Петков
Алекс
2
Петрис
Жереми
5
Ван
дер
Кап
Келлиан
33
Кордоба
Хосе
6
Wenderson2
11
Jawad
El
Jemili
8
Краев
Андриан
27
Asen
Mitkov
7
Ronaldo
Cesar
9
Рикардиньо
Феррейра
17
Welton
1
Илязи
Артан
5
Тосевски
Кристиан
96
Илиески
Дарко
42
Michal
Pinter
7
Воша
Арби
37
Albert
Diene
8
Адем
Али
88
Путита
3
Шеи
Блертон
29
Сепас
Реналдо
77
Сахити
Суад
Левски София
4-3-3
Шкупи
3-5-2

История личных встреч

Левски София
Шкупи

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Левски София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Welton 1 0.5
Петков Марин 1 0.5
Ronaldo Cesar 1 0.5
Рикардиньо Феррейра 0 0
Wenderson2 0 0
Шкупи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сепас Реналдо 4 1
Путита 1 0.25
Тимовски Ангелче 0 0
Dudu V2 0 0

Карточки

Левски София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димитров Кристиан 1 0
Чандаров Асен 1 0
Петрис Жереми 1 0
Петков Марин 1 0
Ван дер Кап Келлиан 1 0
Шкупи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапановски Кристиан 2 0
Путита 2 0
Цихат Арслан 1 0
Michal Pinter 1 0
Тосевски Кристиан 1 0
Тимовски Ангелче 1 0
Адем Али 1 0
Рамани Хамза 1 0
Dudu V2 1 0
Илязи Артан 1 0

Результаты матчей

Левски София
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шкупи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Левски София
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шкупи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Левски София
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шкупи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Левски София
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Левски София - Локомотив София 6:0 Шкупи - Левски София 0:2 Ботев Пловдив - Левски София 1:3 Левски София - ЦСКА-1948 1:2
Левски София - АПОЭЛ 0:0 Левски София - Марица Пловдив 3:1 Левски София - Этыр Велико-Тырново 2:1 Левски София - Пирин Благоевград 2:1 Левски София - Арда Карджали 2:0 Левски София - ЦСКА София 0:2 Лудогорец - Левски София 3:2 Левски София - Черно Море 2:1 Локомотив Пловдив - Левски София 0:3 ЦСКА-1948 - Левски София 2:2 Локомотив Пловдив - Левски София 1:0 Левски София - Септември Симитли 2:0 Ботев Пловдив - Левски София 0:1 Левски София - Берое 1:0 ЦСКА София - Левски София 0:0 Левски София - Локомотив София 1:0
Шкупи
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шкупи - Левски София 0:2 Шкупи - Хегельман Литауэн 0:0 Хегельман Литауэн - Шкупи 0:5 Македония Джёрче Петров - Шкупи 0:3
Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Эгнатия 1:1 Шкупи - Германнштадт 2:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкупи - Македония Джёрче Петров 3:0 Шкупи - Шкендия 2:1 Силекс - Шкупи 0:2 Шкупи - Брегалница 3:0 Тиквеш - Шкупи 0:0 Победа Прилеп - Шкупи 0:6 Шкупи - Скопье 0:1 Локомотива Скопье - Шкупи 1:2 Академия Пандев - Шкупи 1:1 Шкупи - Работнички 3:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкупи - Академия Пандев 3:3

Результаты матчей

Левски София
Шкупи

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:5
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Левски София
Шкупи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Адем Али получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Цихат Арслан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vivacom Arena Georgi Asparuhov. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Левски София 94.5% (104)
    X 4.5% (5)
    Шкупи 0.9% (1)
    Все прогнозы
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    Где смотреть матч Левски София 1:0 Шкупи онлайн

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    Прогнозы на матч Левски София 1:0 Шкупи

    Исход игры
    Левски София
    94.5% (104)
    Ничья
    4.5% (5)
    Шкупи
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.74% (44)
    Меньше
    59.26% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    38.89% (42)
    Нет
    61.11% (66)
    Популярный счёт
    2:0 Левски София
    34.5% (38)
    2:1 Левски София
    28.2% (31)
    1:0 Левски София
    19.1% (21)
    3:0 Левски София
    5.5% (6)
    3:1 Левски София
    3.6% (4)
    1:1 Ничья
    3.6% (4)
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