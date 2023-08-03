Тур: 2. Стадион: Vivacom Arena Georgi Asparuhov.
1:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаЦихат Арслан
35' Желтая карточкаАдем Али
49' Желтая карточкаПутита
82' Желтая карточкаТосевски Кристиан
86' Желтая карточкаТрапановски Кристиан
88' Желтая карточкаЧандаров Асен
1:0
90' ГолПетков Марин
90' Желтая карточкаПетков Марин
90'+12
Ход матча
28'
35'
49'
88'
90'
1:0
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
33
Кордоба
Хосе
27
Asen
Mitkov
17
Welton
37
Albert
Diene
8
Адем
Али
88
Путита
77
Сахити
Суад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Кордоба ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Asen MitkovПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 WeltonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Андонов ИванВратарь
-
88 Петков МаринЗащитник
-
10 Попов ИвелинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Костов Николай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Albert DieneПолузащитник
-
8 Адем АлиПолузащитник
-
88 ПутитаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Сахити СуадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рамани ХамзаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Хамиди ВалидНападающий
-
-
-
10 Dudu V2
-
Главный тренер: Арслан Джихат
История личных встреч
Левски София
Шкупи
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Левски София
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Welton
|1
|0.5
|Петков Марин
|1
|0.5
|Ronaldo Cesar
|1
|0.5
|Рикардиньо Феррейра
|0
|0
|Wenderson2
|0
|0
Шкупи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сепас Реналдо
|4
|1
|Путита
|1
|0.25
|Тимовски Ангелче
|0
|0
|Dudu V2
|0
|0
Карточки
Левски София
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димитров Кристиан
|1
|0
|Чандаров Асен
|1
|0
|Петрис Жереми
|1
|0
|Петков Марин
|1
|0
|Ван дер Кап Келлиан
|1
|0
Шкупи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапановски Кристиан
|2
|0
|Путита
|2
|0
|Цихат Арслан
|1
|0
|Michal Pinter
|1
|0
|Тосевски Кристиан
|1
|0
|Тимовски Ангелче
|1
|0
|Адем Али
|1
|0
|Рамани Хамза
|1
|0
|Dudu V2
|1
|0
|Илязи Артан
|1
|0
Результаты матчей
Левски София
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шкупи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Левски София
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шкупи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Левски София
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шкупи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Левски София
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Левски София - Локомотив София 6:0 Шкупи - Левски София 0:2 Ботев Пловдив - Левски София 1:3 Левски София - ЦСКА-1948 1:2
Левски София - АПОЭЛ 0:0 Левски София - Марица Пловдив 3:1 Левски София - Этыр Велико-Тырново 2:1 Левски София - Пирин Благоевград 2:1 Левски София - Арда Карджали 2:0 Левски София - ЦСКА София 0:2 Лудогорец - Левски София 3:2 Левски София - Черно Море 2:1 Локомотив Пловдив - Левски София 0:3 ЦСКА-1948 - Левски София 2:2 Локомотив Пловдив - Левски София 1:0 Левски София - Септември Симитли 2:0 Ботев Пловдив - Левски София 0:1 Левски София - Берое 1:0 ЦСКА София - Левски София 0:0 Левски София - Локомотив София 1:0
Шкупи
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шкупи - Левски София 0:2 Шкупи - Хегельман Литауэн 0:0 Хегельман Литауэн - Шкупи 0:5 Македония Джёрче Петров - Шкупи 0:3
Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Эгнатия 1:1 Шкупи - Германнштадт 2:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкупи - Македония Джёрче Петров 3:0 Шкупи - Шкендия 2:1 Силекс - Шкупи 0:2 Шкупи - Брегалница 3:0 Тиквеш - Шкупи 0:0 Победа Прилеп - Шкупи 0:6 Шкупи - Скопье 0:1 Локомотива Скопье - Шкупи 1:2 Академия Пандев - Шкупи 1:1 Шкупи - Работнички 3:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкупи - Академия Пандев 3:3
Результаты матчей
Левски София
Шкупи
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:5
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Левски София
Шкупи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
13
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Гент
|Кейперс Уго
|4 (1)
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
Прогнозы на матч Левски София 1:0 Шкупи
Исход игры
Левски София
94.5% (104)
Ничья
4.5% (5)
Шкупи
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.74% (44)
Меньше
59.26% (64)
Обе команды забьют
Да
38.89% (42)
Нет
61.11% (66)
Популярный счёт
2:0 Левски София
34.5% (38)
2:1 Левски София
28.2% (31)
1:0 Левски София
19.1% (21)
3:0 Левски София
5.5% (6)
3:1 Левски София
3.6% (4)
1:1 Ничья
3.6% (4)
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