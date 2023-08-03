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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
КуПС
2:1
Первый тайм: 45+'
Дерри Сити
0'
9' Желтая карточка
Макэлени Патрик
0:1
13' Гол
Cian Kavanagh2
1:1
24' Гол
Туоминен Яссе
2:1
44' Гол
Саволайнен Саку
45' Желтая карточка
Даммигэн Кэмерон

Ход матча

9'
 
Макэлени Патрик
13'
0:1
Cian Kavanagh2
(Paul McMullan II)
24'
Туоминен Яссе
(Попович Антон)
1:1
30'
 
Sadou Diallo
Макэлени Патрик
44'
Саволайнен Саку
2:1
45'
 
Даммигэн Кэмерон

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 111
КуПС 66.7% (74)
X 28.8% (32)
Дерри Сити 4.5% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
Дерри Сити
2.30
3.25
4.46
Все Коэффициенты
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
3
Коллинс
Шичендже
25
Антви
Клинтон
14
Попович
Антон
13
Оксанен
Яакко
6
Саволайнен
Саку
17
Хейнонен
Артту
9
Туоминен
Яссе
23
Tete
Yengi
1
Brian
Maher
2
Бойс
Ронан
6
Конноли
Марк
17
Cameron
McJannett
14
Доэрти
Бен
23
Даммигэн
Кэмерон
10
Макэлени
Патрик
8
Петчинг
Уильям
12
Paul
McMullan
II
29
Cian
Kavanagh2
7
Даффи
Майкл
КуПС
4-2-3-1
Дерри Сити
4-3-3

История личных встреч

КуПС
Дерри Сити

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туоминен Яссе 1 0.5
Видьеског Аксель 1 (1) 0.5
Попович Антон 0 0
Дерри Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cian Kavanagh2 2 0.5
Петчинг Уильям 1 0.25
Sadou Diallo 1 0.25
Даффи Майкл 0 0
Paul McMullan II 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видьеског Аксель 1 0
Дерри Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конноли Марк 2 0
Макэлени Патрик 1 0
Brandon Kavanagh 1 0

Результаты матчей

КуПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дерри Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
3
КуПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дерри Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1
Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1
Дерри Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дерри Сити - КуПС 2:1 Дерри Сити - Атлон Таун 3:0 Дерри Сити - Торсхавн 1:0 Торсхавн - Дерри Сити 0:0
Дерри Сити - Слайго Роверс 2:1 Шелбурн - Дерри Сити 1:1 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дерри Сити - Корк Сити 2:0 Дерри Сити - Богемианс Дублин 0:0 Сент-Патрикс - Дерри Сити 4:1 Дерри Сити - Шелбурн 0:0 Слайго Роверс - Дерри Сити 1:0 Дерри Сити - ЮК Дублин 4:1 Дерри Сити - Дандолк 3:0 Богемианс Дублин - Дерри Сити 0:1 Дроэда Юнайтед - Дерри Сити 0:1 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:2 Дерри Сити - Сент-Патрикс 2:0 Корк Сити - Дерри Сити 1:3 Дандолк - Дерри Сити 2:2

Результаты матчей

КуПС
Дерри Сити

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

КуПС
Дерри Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Сутьеска Никшич Крстович Срджан 3
Гзира Юнайтед Macula 3
Весь список
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Прогнозы 111
КуПС 66.7% (74)
X 28.8% (32)
Дерри Сити 4.5% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
Дерри Сити
2.30
3.25
4.46
Все Коэффициенты
Где смотреть матч КуПС 2:1 Дерри Сити онлайн

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Прогнозы на матч КуПС 2:1 Дерри Сити

Исход игры
КуПС
66.7% (74)
Ничья
28.8% (32)
Дерри Сити
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.86% (38)
Меньше
65.14% (71)
Обе команды забьют
Да
61.47% (67)
Нет
38.53% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27% (30)
2:1 КуПС
25.2% (28)
1:0 КуПС
25.2% (28)
2:0 КуПС
9% (10)
3:1 КуПС
2.7% (3)
1:2 Дерри Сити
2.7% (3)
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КуПС
Дерри Сити
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