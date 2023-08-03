Тур: 2. Стадион: Савон Саномат Ареена.
2:1
Первый тайм: 45+'
0'
9' Желтая карточкаМакэлени Патрик
0:1
13' ГолCian Kavanagh2
1:1
24' ГолТуоминен Яссе
2:1
44' ГолСаволайнен Саку
45' Желтая карточкаДаммигэн Кэмерон
Ход матча
13'
24'
1:1
44'
2:1
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
23
Tete
Yengi
14
Доэрти
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Tete YengiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Доэрти БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
28 О'Райли АдамНападающий
-
-
26 Tadhg Ryan
-
-
-
-
15 Sadou Diallo
-
Главный тренер: Ruaidhri Higgins
История личных встреч
КуПС
Дерри Сити
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туоминен Яссе
|1
|0.5
|Видьеског Аксель
|1 (1)
|0.5
|Попович Антон
|0
|0
Дерри Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cian Kavanagh2
|2
|0.5
|Петчинг Уильям
|1
|0.25
|Sadou Diallo
|1
|0.25
|Даффи Майкл
|0
|0
|Paul McMullan II
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видьеског Аксель
|1
|0
Дерри Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конноли Марк
|2
|0
|Макэлени Патрик
|1
|0
|Brandon Kavanagh
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дерри Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
3
КуПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дерри Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1
Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1
Дерри Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дерри Сити - КуПС 2:1 Дерри Сити - Атлон Таун 3:0 Дерри Сити - Торсхавн 1:0 Торсхавн - Дерри Сити 0:0
Дерри Сити - Слайго Роверс 2:1 Шелбурн - Дерри Сити 1:1 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дерри Сити - Корк Сити 2:0 Дерри Сити - Богемианс Дублин 0:0 Сент-Патрикс - Дерри Сити 4:1 Дерри Сити - Шелбурн 0:0 Слайго Роверс - Дерри Сити 1:0 Дерри Сити - ЮК Дублин 4:1 Дерри Сити - Дандолк 3:0 Богемианс Дублин - Дерри Сити 0:1 Дроэда Юнайтед - Дерри Сити 0:1 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:2 Дерри Сити - Сент-Патрикс 2:0 Корк Сити - Дерри Сити 1:3 Дандолк - Дерри Сити 2:2
Результаты матчей
КуПС
Дерри Сити
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
КуПС
Дерри Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Сутьеска Никшич
|Крстович Срджан
|3
|Гзира Юнайтед
|Macula
|3
Прогнозы на матч КуПС 2:1 Дерри Сити
Исход игры
КуПС
66.7% (74)
Ничья
28.8% (32)
Дерри Сити
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.86% (38)
Меньше
65.14% (71)
Обе команды забьют
Да
61.47% (67)
Нет
38.53% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27% (30)
2:1 КуПС
25.2% (28)
1:0 КуПС
25.2% (28)
2:0 КуПС
9% (10)
3:1 КуПС
2.7% (3)
1:2 Дерри Сити
2.7% (3)
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