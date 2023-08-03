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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
КуПС
3:3
Конец матча
Дерри Сити
0'
9' Желтая карточка
Макэлени Патрик
0:1
13' Гол
Cian Kavanagh2
1:1
24' Гол
Туоминен Яссе
2:1
44' Гол
Саволайнен Саку
45' Желтая карточка
Даммигэн Кэмерон
2:2
55' Гол
Sadou Diallo
3:2
58' Гол
Саволайнен Саку
62' Желтая карточка
Оксанен Яакко
3:3
69' Гол
Даффи Майкл
76' Желтая карточка
Sadou Diallo
90' Желтая карточка
Tete Yengi
90' Желтая карточка
Доэрти Бен
90'+6

Ход матча

9'
 
Макэлени Патрик
13'
0:1
Cian Kavanagh2
(Paul McMullan II)
24'
Туоминен Яссе
(Попович Антон)
1:1
30'
 
Sadou Diallo
Макэлени Патрик
44'
Саволайнен Саку
2:1
45'
 
Даммигэн Кэмерон
53'
 
О'Райли Адам
Даммигэн Кэмерон
55'
2:2
Sadou Diallo
58'
Саволайнен Саку
3:2
62'
Оксанен Яакко
 
69'
3:3
Даффи Майкл
71'
Видьеског Аксель
Хейнонен Артту
 
71'
Джервис Джейк
Саволайнен Саку
 
72'
Биспо Габриэл
Попович Антон
 
76'
 
Sadou Diallo
79'
 
Макэлени Шейн
Paul McMullan II
79'
 
Daniel Mullen II
Cian Kavanagh2
86'
Дальстрем Себастьян
Оксанен Яакко
 
86'
Лампинен Пири
Туоминен Яссе
 
90'
Tete Yengi
 
90'
 
Доэрти Бен

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 111
КуПС 66.7% (74)
X 28.8% (32)
Дерри Сити 4.5% (5)
Все прогнозы
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
3
Коллинс
Шичендже
25
Антви
Клинтон
14
Попович
Антон
13
Оксанен
Яакко
6
Саволайнен
Саку
17
Хейнонен
Артту
9
Туоминен
Яссе
23
Tete
Yengi
1
Brian
Maher
2
Бойс
Ронан
6
Конноли
Марк
17
Cameron
McJannett
14
Доэрти
Бен
23
Даммигэн
Кэмерон
10
Макэлени
Патрик
8
Петчинг
Уильям
12
Paul
McMullan
II
29
Cian
Kavanagh2
7
Даффи
Майкл
КуПС
4-2-3-1
Дерри Сити
4-3-3

История личных встреч

КуПС
Дерри Сити

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саволайнен Саку 2 1
Туоминен Яссе 1 0.5
Видьеског Аксель 1 (1) 0.5
Попович Антон 0 0
Дерри Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sadou Diallo 2 0.5
Cian Kavanagh2 2 0.5
Даффи Майкл 1 0.25
Петчинг Уильям 1 0.25
Paul McMullan II 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видьеског Аксель 1 0
Оксанен Яакко 1 0
Tete Yengi 1 0
Дерри Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конноли Марк 2 0
Макэлени Патрик 1 0
Даммигэн Кэмерон 1 0
Доэрти Бен 1 0
Brandon Kavanagh 1 0
Sadou Diallo 1 0

Результаты матчей

КуПС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дерри Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
КуПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дерри Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
3
КуПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дерри Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1
Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1
Дерри Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дерри Сити - КуПС 2:1 Дерри Сити - Атлон Таун 3:0 Дерри Сити - Торсхавн 1:0 Торсхавн - Дерри Сити 0:0
Дерри Сити - Слайго Роверс 2:1 Шелбурн - Дерри Сити 1:1 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дерри Сити - Корк Сити 2:0 Дерри Сити - Богемианс Дублин 0:0 Сент-Патрикс - Дерри Сити 4:1 Дерри Сити - Шелбурн 0:0 Слайго Роверс - Дерри Сити 1:0 Дерри Сити - ЮК Дублин 4:1 Дерри Сити - Дандолк 3:0 Богемианс Дублин - Дерри Сити 0:1 Дроэда Юнайтед - Дерри Сити 0:1 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:2 Дерри Сити - Сент-Патрикс 2:0 Корк Сити - Дерри Сити 1:3 Дандолк - Дерри Сити 2:2

Результаты матчей

КуПС
Дерри Сити

Точный счет

3:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

КуПС
Дерри Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
1
2.5
1
3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Весь список
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    Прогнозы 111
    КуПС 66.7% (74)
    X 28.8% (32)
    Дерри Сити 4.5% (5)
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    Где смотреть матч КуПС 3:3 Дерри Сити онлайн

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    Прогнозы на матч КуПС 3:3 Дерри Сити

    Исход игры
    КуПС
    66.7% (74)
    Ничья
    28.8% (32)
    Дерри Сити
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.86% (38)
    Меньше
    65.14% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    61.47% (67)
    Нет
    38.53% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27% (30)
    2:1 КуПС
    25.2% (28)
    1:0 КуПС
    25.2% (28)
    2:0 КуПС
    9% (10)
    3:1 КуПС
    2.7% (3)
    1:2 Дерри Сити
    2.7% (3)
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