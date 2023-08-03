Тур: 2. Стадион: Ориэл Парк.
0'
0:1
14' ГолЭдмундссон Йоан
31' Желтая карточкаЭдмундссон Йоан
1:1
33' ГолJohn Martin2
40' Желтая карточкаДэйвис Арчи
45' Желтая карточкаPaul Doyle III
77' Желтая карточкаМаллей Коннор
1:2
81' ПенальтиСтейнгримссон Хадльгримюр-Мар
2:2
89' ГолСлоггетт Грегори
90'+5
Ход матча
14'
31'
33'
1:1
40'
45'
77'
81'
89'
2:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
28
О'Кейн
Райан
11
John
Martin2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 О'Кейн РайанПолузащитник
-
11 John Martin2Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Черри ПитерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Бирн МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
25 Anthony Mayo
-
Главный тренер: Stephen O'Donnell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Халлгримур Йонассон
История личных встреч
Дандолк
Акюрейри
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Дандолк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|John Martin2
|2
|0.5
|Хобан Патрик
|1
|0.25
|Слоггетт Грегори
|1
|0.25
|Келли Дэниэл
|1
|0.25
|О'Кейн Райан
|0
|0
|Лихи Даррах
|0
|0
Акюрейри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хафстейнссон Даниэль
|2
|0.5
|Стейнгримссон Хадльгримюр-Мар
|2 (1)
|0.5
|Sveinn Hauksson
|2
|0.5
|Эдмундссон Йоан
|1
|0.25
|Elfar Arni Adalsteinsson
|1
|0.25
|Bjarni Adalsteinsson
|1
|0.25
|Asgeir Sigurgeirsson
|0
|0
|Hrannar Steingrimsson
|0
|0
|Jakob Snaer Arnason
|0
|0
Карточки
Дандолк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маллей Коннор
|2
|0
|Хобан Патрик
|1
|0
|Слоггетт Грегори
|1
|0
|Paul Doyle III
|1
|0
|Лихи Даррах
|1
|0
|Дэйвис Арчи
|1
|0
|Льюис Алфи
|1
|0
Акюрейри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдмундссон Йоан
|2
|0
|Rodrigo Rios IV
|1
|0
|Хафстейнссон Даниэль
|1
|0
|Jakob Snaer Arnason
|1
|0
|Birgir Baldvinsson
|1
|0
Результаты матчей
Дандолк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Акюрейри
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
2
Дандолк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Акюрейри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
5
Дандолк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Акюрейри
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
2
7
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Дандолк
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Акюрейри - Дандолк 3:1 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Дандолк - Мэгпайс 3:1 Мэгпайс - Дандолк 0:0
Богемианс Дублин - Дандолк 3:2 Дандолк - Шемрок Роверс 2:0 Дандолк - Сент-Патрикс 1:1 Дроэда Юнайтед - Дандолк 1:2 Корк Сити - Дандолк 1:2 Дандолк - ЮК Дублин 4:1 Шемрок Роверс - Дандолк 2:0 Сент-Патрикс - Дандолк 2:1 Дандолк - Богемианс Дублин 2:2 Дерри Сити - Дандолк 3:0 Дандолк - Корк Сити 2:1 Слайго Роверс - Дандолк 0:1 ЮК Дублин - Дандолк 0:2 Дандолк - Дроэда Юнайтед 3:2 Шелбурн - Дандолк 1:1 Дандолк - Дерри Сити 2:2
Акюрейри
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Акюрейри - Копавогур ХК 1:1 Акюрейри - Дандолк 3:1 Кеблавик - Акюрейри 3:4 Коннас Куэй - Акюрейри 0:2
Акюрейри - Коннас Куэй 2:0 Акюрейри - Брейдаблик 3:3 Вестманнаэйяр - Акюрейри 2:0 КР Рейкьявик - Акюрейри 2:0 Акюрейри - Филкир Рейкьявик 2:1 Акюрейри - Гриндавик 2:1 Стьярнан - Акюрейри 4:0 Акюрейри - Фрам 4:2 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 0:4 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Копавогур ХК - Акюрейри 1:3 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 0:4 Копавогур ХК - Акюрейри 1:2 Акюрейри - Хабнарфьордюр 4:2 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 1:0 Акюрейри - Кеблавик 0:0
Результаты матчей
Дандолк
Акюрейри
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
3:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Дандолк
Акюрейри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Гент
|Кейперс Уго
|4 (1)
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
Прогнозы на матч Дандолк 2:2 Акюрейри
Исход игры
Дандолк
83.2% (94)
Ничья
13.3% (15)
Акюрейри
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
44.04% (48)
Меньше
55.96% (61)
Обе команды забьют
Да
52.29% (57)
Нет
47.71% (52)
Популярный счёт
2:1 Дандолк
33.6% (38)
2:0 Дандолк
21.2% (24)
1:0 Дандолк
21.2% (24)
1:1 Ничья
9.7% (11)
1:2 Акюрейри
2.7% (3)
3:0 Дандолк
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
3:1 Дандолк
1.8% (2)
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