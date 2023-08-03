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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Дандолк
2:2
Конец матча
Акюрейри
0'
0:1
14' Гол
Эдмундссон Йоан
31' Желтая карточка
Эдмундссон Йоан
1:1
33' Гол
John Martin2
40' Желтая карточка
Дэйвис Арчи
45' Желтая карточка
Paul Doyle III
77' Желтая карточка
Маллей Коннор
1:2
81' Пенальти
Стейнгримссон Хадльгримюр-Мар
2:2
89' Гол
Слоггетт Грегори
90'+5

Ход матча

14'
0:1
Эдмундссон Йоан
(Asgeir Sigurgeirsson)
31'
 
Эдмундссон Йоан
33'
John Martin2
(О'Кейн Райан)
1:1
40'
Дэйвис Арчи
 
45'
Paul Doyle III
 
60'
 
Jakob Snaer Arnason
Эдмундссон Йоан
71'
Или-Кокко Йоханнес
Лихи Даррах
 
77'
Маллей Коннор
 
81'
1:2
Стейнгримссон Хадльгримюр-Мар
84'
Слоггетт Грегори
Маллей Коннор
 
84'
Darren Brownlie
Бойл Энди
 
84'
Cameron Elliot
Келли Дэниэл
 
84'
 
Петерсен Петур
Asgeir Sigurgeirsson
89'
Слоггетт Грегори
(О'Кейн Райан)
2:2
90'
 
Элиссон Алекс Фрейр
Hrannar Steingrimsson
90'
 
Стефанссон Андри-Фаннар
Хафстейнссон Даниэль

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 113
Дандолк 83.2% (94)
X 13.3% (15)
Акюрейри 3.5% (4)
Все прогнозы
1
Nathan
Sheppard
2
Дэйвис
Арчи
5
Эннсли
Лу
4
Бойл
Энди
3
Лихи
Даррах
27
Маллей
Коннор
21
Paul
Doyle
III
7
Келли
Дэниэл
9
Хобан
Патрик
28
О'Кейн
Райан
11
John
Martin2
12
Kristijan
Jajalo
22
Hrannar
Steingrimsson
3
Бркович
Душан
5
Ivar
Oern
Arnason
2
Birgir
Baldvinsson
7
Хафстейнссон
Даниэль
4
Rodrigo
Rios
IV
30
Sveinn
Hauksson
6
Эдмундссон
Йоан
11
Asgeir
Sigurgeirsson
10
Стейнгримссон
Хадльгримюр-Мар
Дандолк
4-2-3-1
Акюрейри
4-3-3

История личных встреч

Дандолк
Акюрейри

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Дандолк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
John Martin2 2 0.5
Хобан Патрик 1 0.25
Слоггетт Грегори 1 0.25
Келли Дэниэл 1 0.25
О'Кейн Райан 0 0
Лихи Даррах 0 0
Акюрейри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хафстейнссон Даниэль 2 0.5
Стейнгримссон Хадльгримюр-Мар 2 (1) 0.5
Sveinn Hauksson 2 0.5
Эдмундссон Йоан 1 0.25
Elfar Arni Adalsteinsson 1 0.25
Bjarni Adalsteinsson 1 0.25
Asgeir Sigurgeirsson 0 0
Hrannar Steingrimsson 0 0
Jakob Snaer Arnason 0 0

Карточки

Дандолк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маллей Коннор 2 0
Хобан Патрик 1 0
Слоггетт Грегори 1 0
Paul Doyle III 1 0
Лихи Даррах 1 0
Дэйвис Арчи 1 0
Льюис Алфи 1 0
Акюрейри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдмундссон Йоан 2 0
Rodrigo Rios IV 1 0
Хафстейнссон Даниэль 1 0
Jakob Snaer Arnason 1 0
Birgir Baldvinsson 1 0

Результаты матчей

Дандолк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Акюрейри
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
2
Дандолк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Акюрейри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
5
Дандолк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Акюрейри
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

2
7

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Дандолк
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Акюрейри - Дандолк 3:1 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Дандолк - Мэгпайс 3:1 Мэгпайс - Дандолк 0:0
Богемианс Дублин - Дандолк 3:2 Дандолк - Шемрок Роверс 2:0 Дандолк - Сент-Патрикс 1:1 Дроэда Юнайтед - Дандолк 1:2 Корк Сити - Дандолк 1:2 Дандолк - ЮК Дублин 4:1 Шемрок Роверс - Дандолк 2:0 Сент-Патрикс - Дандолк 2:1 Дандолк - Богемианс Дублин 2:2 Дерри Сити - Дандолк 3:0 Дандолк - Корк Сити 2:1 Слайго Роверс - Дандолк 0:1 ЮК Дублин - Дандолк 0:2 Дандолк - Дроэда Юнайтед 3:2 Шелбурн - Дандолк 1:1 Дандолк - Дерри Сити 2:2
Акюрейри
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Акюрейри - Копавогур ХК 1:1 Акюрейри - Дандолк 3:1 Кеблавик - Акюрейри 3:4 Коннас Куэй - Акюрейри 0:2
Акюрейри - Коннас Куэй 2:0 Акюрейри - Брейдаблик 3:3 Вестманнаэйяр - Акюрейри 2:0 КР Рейкьявик - Акюрейри 2:0 Акюрейри - Филкир Рейкьявик 2:1 Акюрейри - Гриндавик 2:1 Стьярнан - Акюрейри 4:0 Акюрейри - Фрам 4:2 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 0:4 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Копавогур ХК - Акюрейри 1:3 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 0:4 Копавогур ХК - Акюрейри 1:2 Акюрейри - Хабнарфьордюр 4:2 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 1:0 Акюрейри - Кеблавик 0:0

Результаты матчей

Дандолк
Акюрейри

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

3:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Дандолк
Акюрейри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Paul Doyle получил желтую карточку от судьи
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oriel Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Дандолк 83.2% (94)
    X 13.3% (15)
    Акюрейри 3.5% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Дандолк 2:2 Акюрейри онлайн

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    Прогнозы на матч Дандолк 2:2 Акюрейри

    Исход игры
    Дандолк
    83.2% (94)
    Ничья
    13.3% (15)
    Акюрейри
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.04% (48)
    Меньше
    55.96% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    52.29% (57)
    Нет
    47.71% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Дандолк
    33.6% (38)
    2:0 Дандолк
    21.2% (24)
    1:0 Дандолк
    21.2% (24)
    1:1 Ничья
    9.7% (11)
    1:2 Акюрейри
    2.7% (3)
    3:0 Дандолк
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    3:1 Дандолк
    1.8% (2)
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