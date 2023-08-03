Тур: 2. Стадион: Stadion Florian Krygier.
0:1
Перерыв
Ход матча
16'
0:1
31'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
33
Малец
Мариуш
21
Гамбоа
Жоау
10
Захович
Лука
15
Холл
Бен
17
МакКи
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Холл БенЗащитник
-
16 Кларк МэттьюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 МакКи КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Уолш ДэвидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
53 Арчер ДжошуаПолузащитник
-
34 Кларк ЭндрюНападающий
- Нападающий
-
-
-
37 Ryan McKay
-
36 Rhys Annett
-
-
Главный тренер: Хили Дэвид
История личных встреч
Погонь Щецин
Линфилд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
5
Среднее время на гол
0
18
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
2
5
Среднее время на гол
45
18
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|1 (1)
|0.5
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.5
|Гамбоа Жоау
|1
|0.5
|Малец Мариуш
|1
|0.5
|Форнальчик Мариуш
|1
|0.5
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
Линфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|МакКи Крис
|2
|0.5
|Малгрю Джейми
|1
|0.25
|Холл Бен
|1
|0.25
|Финлейсон Дэниэл
|1
|0.25
|Скотт Джек
|1
|0.25
|Миллар Кирк
|0
|0
|Купер Джэл
|0
|0
|Matthew Fitzpatrick
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лонкар Даниель
|2
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Гамбоа Жоау
|1
|0
Линфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финлейсон Дэниэл
|1
|1
|Купер Джэл
|2
|0
|Matthew Fitzpatrick
|2
|0
|Кларк Мэттью II
|2
|0
|Робертсон Джон II
|1
|0
|Малгрю Джейми
|1
|0
|Джонс Кристофер
|1
|0
|Холл Бен
|1
|0
|Макклин Кайл
|1
|0
|Ньюберри Михаэль
|1
|0
|Скотт Джек
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Линфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Погонь Щецин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Линфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
5
3
Погонь Щецин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Линфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
5
3
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1
Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2
Линфилд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бангор - Линфилд 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Влазния Шкодер - Линфилд 1:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Линфилд 1:2
Линфилд - Влазния Шкодер 3:1 Линфилд - Килмарнок 1:0 Линфилд - Сент-Миррен 0:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:2 Ларн - Линфилд 1:1 Колрейн - Линфилд 0:1 Линфилд - Гленторан 1:1 Линфилд - Крузейдерс 0:0 Данганнон Свифт - Линфилд 0:5 Линфилд - АФК Ньюри Сити 7:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Ларн - Линфилд 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Каррик Рейнджерс 2:0 Гленторан - Линфилд 3:0 Линфилд - Клифтонвилл 1:0
Результаты матчей
Погонь Щецин
Линфилд
Точный счет
2:5
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:5
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:5
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Линфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Сутьеска Никшич
|Крстович Срджан
|3
|Гзира Юнайтед
|Macula
|3
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Погонь Щецин 0:1 Линфилд
Исход игры
Погонь Щецин
83% (93)
Ничья
9.8% (11)
Линфилд
7.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
49.54% (54)
Меньше
50.46% (55)
Обе команды забьют
Да
51.38% (56)
Нет
48.62% (53)
Популярный счёт
2:0 Погонь Щецин
27.7% (31)
2:1 Погонь Щецин
19.6% (22)
3:1 Погонь Щецин
14.3% (16)
1:1 Ничья
9.8% (11)
1:0 Погонь Щецин
8.9% (10)
3:0 Погонь Щецин
5.4% (6)
1:2 Линфилд
3.6% (4)
4:1 Погонь Щецин
1.8% (2)
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