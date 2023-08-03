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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Погонь Щецин
0:1
Перерыв
Линфилд
0'
0:1
16' Гол
Малгрю Джейми
31' Желтая карточка
Лонкар Даниель

Ход матча

16'
0:1
Малгрю Джейми
(Миллар Кирк)
31'
Лонкар Даниель
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 112
Погонь Щецин 83% (93)
X 9.8% (11)
Линфилд 7.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Линфилд
2.95
5.20
8.60
Все Коэффициенты
81
Bartosz
Klebaniuk
28
Вальквист
Линус
68
Лонкар
Даниель
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
21
Гамбоа
Жоау
7
Кужава
Рафал
15
Вендрыховски
Марцел
10
Захович
Лука
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
1
Джонс
Кристофер
6
Скотт
Джек
2
Финлейсон
Дэниэл
15
Холл
Бен
16
Кларк
Мэттью
II
22
Малгрю
Джейми
5
Шилдс
Крис
8
Макклин
Кайл
7
Миллар
Кирк
17
МакКи
Крис
9
Купер
Джэл
Погонь Щецин
4-2-3-1
Линфилд
4-3-3

История личных встреч

Погонь Щецин
Линфилд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:5

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

2
5

Среднее время на гол

45
18

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 1 (1) 0.5
Кулурис Эфтимос 1 0.5
Гамбоа Жоау 1 0.5
Малец Мариуш 1 0.5
Форнальчик Мариуш 1 0.5
Ковальчик Себастьян 0 0
Линфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
МакКи Крис 2 0.5
Малгрю Джейми 1 0.25
Холл Бен 1 0.25
Финлейсон Дэниэл 1 0.25
Скотт Джек 1 0.25
Миллар Кирк 0 0
Купер Джэл 0 0
Matthew Fitzpatrick 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лонкар Даниель 2 0
Вальквист Линус 1 0
Гамбоа Жоау 1 0
Линфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финлейсон Дэниэл 1 1
Купер Джэл 2 0
Matthew Fitzpatrick 2 0
Кларк Мэттью II 2 0
Робертсон Джон II 1 0
Малгрю Джейми 1 0
Джонс Кристофер 1 0
Холл Бен 1 0
Макклин Кайл 1 0
Ньюберри Михаэль 1 0
Скотт Джек 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Линфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Погонь Щецин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Линфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

5
3
Погонь Щецин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Линфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1
Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2
Линфилд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бангор - Линфилд 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Влазния Шкодер - Линфилд 1:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Линфилд 1:2
Линфилд - Влазния Шкодер 3:1 Линфилд - Килмарнок 1:0 Линфилд - Сент-Миррен 0:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:2 Ларн - Линфилд 1:1 Колрейн - Линфилд 0:1 Линфилд - Гленторан 1:1 Линфилд - Крузейдерс 0:0 Данганнон Свифт - Линфилд 0:5 Линфилд - АФК Ньюри Сити 7:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Ларн - Линфилд 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Каррик Рейнджерс 2:0 Гленторан - Линфилд 3:0 Линфилд - Клифтонвилл 1:0

Результаты матчей

Погонь Щецин
Линфилд

Точный счет

2:5
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:5
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:5
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Линфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Сутьеска Никшич Крстович Срджан 3
Гзира Юнайтед Macula 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Лонкар Даниель получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Миллар Кирк сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Малгрю Джейми бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 112
Погонь Щецин 83% (93)
X 9.8% (11)
Линфилд 7.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Линфилд
2.95
5.20
8.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Погонь Щецин 0:1 Линфилд онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Погонь Щецин 0:1 Линфилд

Исход игры
Погонь Щецин
83% (93)
Ничья
9.8% (11)
Линфилд
7.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
49.54% (54)
Меньше
50.46% (55)
Обе команды забьют
Да
51.38% (56)
Нет
48.62% (53)
Популярный счёт
2:0 Погонь Щецин
27.7% (31)
2:1 Погонь Щецин
19.6% (22)
3:1 Погонь Щецин
14.3% (16)
1:1 Ничья
9.8% (11)
1:0 Погонь Щецин
8.9% (10)
3:0 Погонь Щецин
5.4% (6)
1:2 Линфилд
3.6% (4)
4:1 Погонь Щецин
1.8% (2)
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Погонь Щецин
Линфилд
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