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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Погонь Щецин
3:2
Конец матча
Линфилд
0'
0:1
16' Гол
Малгрю Джейми
31' Желтая карточка
Лонкар Даниель
1:1
49' Гол
Кулурис Эфтимос
1:2
51' Гол
Макклин Кайл
2:2
58' Гол
Вальквист Линус
3:2
75' Гол
Бичахчян Ваан
90'+4

Ход матча

16'
0:1
Малгрю Джейми
(Миллар Кирк)
31'
Лонкар Даниель
 
49'
Кулурис Эфтимос
(Кутрис Леонардо)
1:1
51'
1:2
Макклин Кайл
(Купер Джэл)
58'
Вальквист Линус
(Кутрис Леонардо)
2:2
64'
Горгон Александр
Захович Лука
 
64'
Бичахчян Ваан
Вендрыховски Марцел
 
71'
Ленговски Матеуш
Кужава Рафал
 
71'
Леонардо Родригес
Кутрис Леонардо
 
75'
Бичахчян Ваан
3:2
79'
Adrian Przyborek
Кулурис Эфтимос
 
88'
 
Арчер Джошуа
Малгрю Джейми
88'
 
Робертсон Джон
МакКи Крис

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 112
Погонь Щецин 83% (93)
X 9.8% (11)
Линфилд 7.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
81
Bartosz
Klebaniuk
28
Вальквист
Линус
68
Лонкар
Даниель
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
21
Гамбоа
Жоау
7
Кужава
Рафал
15
Вендрыховски
Марцел
10
Захович
Лука
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
1
Джонс
Кристофер
6
Скотт
Джек
2
Финлейсон
Дэниэл
15
Холл
Бен
16
Кларк
Мэттью
II
22
Малгрю
Джейми
5
Шилдс
Крис
8
Макклин
Кайл
7
Миллар
Кирк
17
МакКи
Крис
9
Купер
Джэл
Погонь Щецин
4-2-3-1
Линфилд
4-3-3

История личных встреч

Погонь Щецин
Линфилд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:5

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

2
5

Среднее время на гол

45
18

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 2 1
Гросицки Камил 1 (1) 0.5
Вальквист Линус 1 0.5
Гамбоа Жоау 1 0.5
Малец Мариуш 1 0.5
Бичахчян Ваан 1 0.5
Форнальчик Мариуш 1 0.5
Кутрис Леонардо 0 0
Ковальчик Себастьян 0 0
Линфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
МакКи Крис 2 0.5
Малгрю Джейми 1 0.25
Холл Бен 1 0.25
Макклин Кайл 1 0.25
Финлейсон Дэниэл 1 0.25
Скотт Джек 1 0.25
Купер Джэл 0 0
Миллар Кирк 0 0
Matthew Fitzpatrick 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лонкар Даниель 2 0
Вальквист Линус 1 0
Гамбоа Жоау 1 0
Линфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финлейсон Дэниэл 1 1
Купер Джэл 2 0
Matthew Fitzpatrick 2 0
Кларк Мэттью II 2 0
Робертсон Джон II 1 0
Малгрю Джейми 1 0
Джонс Кристофер 1 0
Холл Бен 1 0
Макклин Кайл 1 0
Ньюберри Михаэль 1 0
Скотт Джек 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Линфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Погонь Щецин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Линфилд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

5
3
Погонь Щецин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Линфилд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
75%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
3
43%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1
Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь Легница 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2
Линфилд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бангор - Линфилд 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Влазния Шкодер - Линфилд 1:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Линфилд 1:2
Линфилд - Влазния Шкодер 3:1 Линфилд - Килмарнок 1:0 Линфилд - Сент-Миррен 0:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:2 Ларн - Линфилд 1:1 Колрейн - Линфилд 0:1 Линфилд - Гленторан 1:1 Линфилд - Крузейдерс 0:0 Данганнон Свифт - Линфилд 0:5 Линфилд - АФК Ньюри Сити 7:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Ларн - Линфилд 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Каррик Рейнджерс 2:0 Гленторан - Линфилд 3:0 Линфилд - Клифтонвилл 1:0

Результаты матчей

Погонь Щецин
Линфилд

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:5
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:5
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:5
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Линфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Лонкар Даниель получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Миллар Кирк сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Малгрю Джейми бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Погонь Щецин 83% (93)
    X 9.8% (11)
    Линфилд 7.1% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Погонь Щецин 3:2 Линфилд

    Исход игры
    Погонь Щецин
    83% (93)
    Ничья
    9.8% (11)
    Линфилд
    7.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.54% (54)
    Меньше
    50.46% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    51.38% (56)
    Нет
    48.62% (53)
    Популярный счёт
    2:0 Погонь Щецин
    27.7% (31)
    2:1 Погонь Щецин
    19.6% (22)
    3:1 Погонь Щецин
    14.3% (16)
    1:1 Ничья
    9.8% (11)
    1:0 Погонь Щецин
    8.9% (10)
    3:0 Погонь Щецин
    5.4% (6)
    1:2 Линфилд
    3.6% (4)
    4:1 Погонь Щецин
    1.8% (2)
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