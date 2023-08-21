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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Коссо Франческо
Торино
0:0
Конец матча
Кальяри
0'
36' Желтая карточка
Буонджорно Алессандро
90' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
90'+7

Ход матча

36'
Буонджорно Алессандро
 
46'
Радоньич Неманья
Карамо Янн
 
46'
 
Ди Пардо Алессандро
Гольданига Эдоардо
61'
 
Янкто Якуб
Ористанио Гаэтано
61'
 
Шомуродов Элдор
Лувумбо Зито
68'
Пеллегри Пьетро
Влашич Никола
 
68'
Линетти Кароль
Риччи Самуэле
 
71'
 
Паволетти Леонардо
Нандес Найтан
75'
Зима Давид
Родригес Рикардо
 
87'
Верди Симоне
Санабрия Антонио
 
87'
 
Дейола Алессандро
Оберт Адам
90'
 
Паволетти Леонардо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 447 Количество передач 338
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 139
Торино 82% (114)
X 13.7% (19)
Кальяри 4.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
3
Шуурс
Перр
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
27
Войвода
Мергим
28
Риччи
Самуэле
8
Илич
Иван
16
Влашич
Никола
7
Карамо
Янн
9
Санабрия
Антонио
1
Радунович
Борис
28
Дзаппа
Габриэле
4
Доссена
Альберто
3
Гольданига
Эдоардо
33
Оберт
Адам
8
Нандес
Найтан
25
Сулемана
Ибрахим
29
Макумбу
Антуан
37
Дентелло
Пауло
19
Ористанио
Гаэтано
77
Лувумбо
Зито
Торино
3-4-2-1
Кальяри
4-4-2

История личных встреч

Торино
Кальяри

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

22 матча

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:2
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
4:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:4
СA
2:1
СA
2:3
СA
5:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
4:3
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.55
1.55

Среднее время на гол

58
58

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.55
1.18

Среднее время на гол

58
76

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

1.55
1.36

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

58
66

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буонджорно Алессандро 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паволетти Леонардо 1 0

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1
Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2 Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2
Кальяри
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0
Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1 Кальяри - Палермо 2:1 Перуджа - Кальяри 0:5 Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Пиза - Кальяри 0:0 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Реджина - Кальяри 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Милан
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Болонья
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Милан
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Болонья
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Милан
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Болонья
 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Салернитана Кандрева Антонио 2
Рома Белотти Андреа 2
Наполи Осимхен Виктор 2
Интер Милан Мартинес Лаутаро 2
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Фасио Федерико 1
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1
Монца Кальдирола Лука 1
Ювентус Алекс Сандро 1
Удинезе Кабаселе Кристиан 1
Весь список
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    Прогнозы 139
    Торино 82% (114)
    X 13.7% (19)
    Кальяри 4.3% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 0:0 Кальяри

    Исход игры
    Торино
    82% (114)
    Ничья
    13.7% (19)
    Кальяри
    4.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.47% (45)
    Меньше
    60.53% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    47.37% (54)
    Нет
    52.63% (60)
    Популярный счёт
    2:1 Торино
    29.5% (41)
    1:0 Торино
    28.8% (40)
    2:0 Торино
    12.2% (17)
    1:1 Ничья
    7.2% (10)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    0:1 Кальяри
    1.4% (2)
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