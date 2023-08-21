Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Дейола Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Доссена Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Белланова Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Илич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Макумбу Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Кальяри

79' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Илич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Удар от ворот произведет Торино

78' Янкто Якуб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Матч возобновлен

76' Сулемана Ибрахим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Матч возобновлен

73' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

73' Дзаппа Габриэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Войвода Мергим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

66' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

65' Хорошую попытку сделал Янкто Якуб . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Нандес Найтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Торино

63' Дентелло Пауло не смог попасть в створ ударом издали

62' Удар от ворот произведет Кальяри

61' Войвода Мергим не смог попасть в створ ударом издали

59' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Лувумбо Зито получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Лувумбо Зито на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Ди Пардо Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Торино

54' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

53' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Доссена Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Кальяри

51' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Кальяри

49' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Илич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Ди Пардо Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.