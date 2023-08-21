Тур: 1. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Пайретто Лука
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Ход матча
11'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
11
Ндой
Дан
16
Меньян
Майк
28
Тиав
Малик
19
Эрнандес
Тео
33
Крунич
Раде
10
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндой ДанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Леау РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаНападающий
-
17 Окафор НоаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Болонья
Милан
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
128.6%
3 победы 9 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 13 побед
28 матчей
7.1%
25%
67.9%
2 победы 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
3.6%
53.6%
42.8%
1 победа 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
10.7%
42.9%
46.4%
3 победы 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1
0.57
Среднее время на гол
90
157
Всего голов
23
29
Голов в среднем за матч
1.64
2.07
Среднее время на гол
54
43
Всего голов
37
37
Голов в среднем за матч
1.32
1.32
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
68
68
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3
Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Эмполи - Болонья 3:1 Болонья - Ювентус 1:1 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0
Милан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1
Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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|Салернитана
|Кандрева Антонио
|2
|Рома
|Белотти Андреа
|2
|Наполи
|Осимхен Виктор
|2
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|2
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|1 (1)
|Салернитана
|Фасио Федерико
|1
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|1
|Монца
|Кальдирола Лука
|1
|Ювентус
|Алекс Сандро
|1
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болонья 0:1 Милан
Исход игры
Болонья
1.5% (2)
Ничья
8.9% (12)
Милан
89.6% (121)
Тотал 2.5
Больше
67.52% (79)
Меньше
32.48% (38)
Обе команды забьют
Да
72.65% (85)
Нет
27.35% (32)
Популярный счёт
1:2 Милан
54.8% (74)
0:1 Милан
11.9% (16)
0:2 Милан
11.1% (15)
1:1 Ничья
5.2% (7)
1:3 Милан
2.2% (3)
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