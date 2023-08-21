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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Болонья
0:1
Первый тайм: 16'
Милан
0'
0:1
11' Гол
Жиру Оливье
Ликояннис попал в перекладину (в...

Ход матча

11'
0:1
Жиру Оливье
(Рейндерс Тиджани)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 135
Болонья 1.5% (2)
X 8.9% (12)
Милан 89.6% (121)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Милан
4.30
3.66
2.15
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
22
Ликояннис
Хараламбос
6
Моро
Никола
8
Домингес
Николас
20
Эбишер
Мишель
19
Фергюсон
Льюис
11
Ндой
Дан
9
Зиркзее
Джошуа
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
28
Тиав
Малик
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
8
Лофтус-Чик
Рубен
33
Крунич
Раде
14
Рейндерс
Тиджани
11
Пулишич
Кристиан
9
Жиру
Оливье
10
Леау
Рафаэл
Болонья
4-2-3-1
Милан
4-3-3

История личных встреч

Болонья
Милан

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
128.6%
3 победы 9 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 13 побед

28 матчей

7.1%
25%
67.9%
2 победы 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

3.6%
53.6%
42.8%
1 победа 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

10.7%
42.9%
46.4%
3 победы 12 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:4
СA
1:2
СA
2:0
СA
5:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:3
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
0:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:4
СA
1:2

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

23
29

Голов в среднем за матч

1.64
2.07

Среднее время на гол

54
43

Всего голов

37
37

Голов в среднем за матч

1.32
1.32

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

68
68

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3
Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Эмполи - Болонья 3:1 Болонья - Ювентус 1:1 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0
Милан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1
Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Милан
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Болонья
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Милан
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Болонья
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Милан
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Болонья
 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Салернитана Кандрева Антонио 2
Рома Белотти Андреа 2
Наполи Осимхен Виктор 2
Интер Милан Мартинес Лаутаро 2
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Фасио Федерико 1
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1
Монца Кальдирола Лука 1
Ювентус Алекс Сандро 1
Удинезе Кабаселе Кристиан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Пытается команда хозяев тут же отыграться. Видим мы атаки со стороны хозяев, навесы и постоянные попытки отличиться. "Россонери" ни в коем случае нельзя расслабляться. 
  • Опасный момент
    14'
    Ндой справа получил сейчас мяч, после чего не стал делиться мячом с партнерами. Нанес он выстрел в правый угол, и едва не забил. Мяч прокатился рядом со стойкой!
  • 13'
    Отличный старт от "Милана". такое ощущение, что "Болонья" просто не поверила в то, что атака соперника сможет завершиться позитивно для миланцев. 
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖИРУ! 0:1!
    Забивает "Милан" гол в ворота соперника! Пулишич с правого края забросил мяч на левый угол штрафной. Оттуда последовала скидка от Рейндерса на дальний угол вратарской, где мяч в ворота соперника переправил уже Жиру!
  • Фол, нарушение
    10'
    Калабрия получил удар по ногам в центре поля. Мяч останется у миланской команды, которая вовсе не торопился бежать вперед и открывать счет в матче. 
  • 9'
    Пулишич сейчас в борьбе получил удар по ногам. С трудом игрок поднялся с газона. Встречу он продолжил, хотя продолжает держать за ногу, показывая как ему больно.
  • 8'
    Хорошая посещаемость сегодня в Болонье. Было бы любопытно узнать, сколько пришло фанатов на стадион. Леау тем временем рвался у "Милана" в атаку, но даже углового не заработал.
  • 7'
    Продолжает "Милан" владеть мячом сейчас, перекатывая его с фланга на фланг, но на своей половине поля. "Болонья" намерена забить быстрый гол в ворота соперников. 
  • 5'
    Неплохой прессинг от "Болоньи" сейчас мы видим. В самом деле приходится команде гостей непросто в обороне. Принимающая сторона активно давит на оборону "россонери". 
  • 4'
    Футболисты "Болоньи" сегодня вышли на футбольный газон в красно-синих футболках и белых трусах. Игроки "Милана" предстали на газоне в черно-белом обмундировании. 
  • Угловой
    3'
    Неудачно угловой разыграли болонезцы. На выходе сыграл Меньян, который в красивом стиле сыграл на выходе, забрав сферу в свои перчатки. 
  • Штанга
    2'
    МОМЕНТИЩЕ! Ликояннис нанес мощный удар по воротам соперника. Меньян до мяча сумел дотянуться и отбил сферу в перекладину. Далее защитники гостей вынесли мяч на угловой!
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Болонье! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Ассистент: Мануэль Берти (Италия);
    Ассистент: Алессандро Чипресса (Италия);
    Резервный: Мануэль Вольпи (Италия);
    Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках поединка 1-го тура Серии А сойдутся лицом к лицу игроки «Болоньи» и «Милана». Встреча состоится в Болонье, на стадионе «Ренато Далль-Ара».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • 79 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 0:1 Милан

    Исход игры
    Болонья
    1.5% (2)
    Ничья
    8.9% (12)
    Милан
    89.6% (121)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.52% (79)
    Меньше
    32.48% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    72.65% (85)
    Нет
    27.35% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    54.8% (74)
    0:1 Милан
    11.9% (16)
    0:2 Милан
    11.1% (15)
    1:1 Ничья
    5.2% (7)
    1:3 Милан
    2.2% (3)
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    Болонья
    Милан
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