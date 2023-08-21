Первый тайм

15' Пытается команда хозяев тут же отыграться. Видим мы атаки со стороны хозяев, навесы и постоянные попытки отличиться. "Россонери" ни в коем случае нельзя расслабляться.

14' Ндой справа получил сейчас мяч, после чего не стал делиться мячом с партнерами. Нанес он выстрел в правый угол, и едва не забил. Мяч прокатился рядом со стойкой!

13' Отличный старт от "Милана". такое ощущение, что "Болонья" просто не поверила в то, что атака соперника сможет завершиться позитивно для миланцев.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖИРУ! 0:1!

Забивает "Милан" гол в ворота соперника! Пулишич с правого края забросил мяч на левый угол штрафной. Оттуда последовала скидка от Рейндерса на дальний угол вратарской, где мяч в ворота соперника переправил уже Жиру!

10' Калабрия получил удар по ногам в центре поля. Мяч останется у миланской команды, которая вовсе не торопился бежать вперед и открывать счет в матче.

9' Пулишич сейчас в борьбе получил удар по ногам. С трудом игрок поднялся с газона. Встречу он продолжил, хотя продолжает держать за ногу, показывая как ему больно.