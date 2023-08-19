Тур: 1. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Пайретто Лука
История личных встреч
Болонья
Милан
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
128.6%
3 победы 9 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 13 побед
28 матчей
7.1%
25%
67.9%
2 победы 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
3.6%
53.6%
42.8%
1 победа 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
10.7%
42.9%
46.4%
3 победы 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1
0.57
Среднее время на гол
90
157
Всего голов
23
29
Голов в среднем за матч
1.64
2.07
Среднее время на гол
54
43
Всего голов
37
37
Голов в среднем за матч
1.32
1.32
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
68
68
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3
Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Эмполи - Болонья 3:1 Болонья - Ювентус 1:1 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0
Милан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1
Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Болонья - Милан
Исход игры
Болонья
0% (0)
Ничья
9.1% (5)
Милан
90.9% (50)
Тотал 2.5
Больше
62.96% (34)
Меньше
37.04% (20)
Обе команды забьют
Да
72.22% (39)
Нет
27.78% (15)
Популярный счёт
1:2 Милан
60% (33)
0:1 Милан
14.5% (8)
0:2 Милан
12.7% (7)
1:1 Ничья
9.1% (5)
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