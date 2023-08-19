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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Болонья
 
Позже
Милан
Прогнозы 55
Болонья 0% (0)
X 9.1% (5)
Милан 90.9% (50)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Милан
4.00
3.66
2.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Болонья
Милан

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
128.6%
3 победы 9 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 13 побед

28 матчей

7.1%
25%
67.9%
2 победы 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

3.6%
53.6%
42.8%
1 победа 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

10.7%
42.9%
46.4%
3 победы 12 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:4
СA
1:2
СA
2:0
СA
5:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:3
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
0:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:4
СA
1:2

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

23
29

Голов в среднем за матч

1.64
2.07

Среднее время на гол

54
43

Всего голов

37
37

Голов в среднем за матч

1.32
1.32

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

68
68

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3
Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Эмполи - Болонья 3:1 Болонья - Ювентус 1:1 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0
Милан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1
Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1
Команда И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2023, осталось 2 дня 10 часов 47 минут.

    Главный судья: Пайретто Лука

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Болонья 0% (0)
    X 9.1% (5)
    Милан 90.9% (50)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Милан
    4.00
    3.66
    2.05
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Болонья - Милан

    Исход игры
    Болонья
    0% (0)
    Ничья
    9.1% (5)
    Милан
    90.9% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.96% (34)
    Меньше
    37.04% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (39)
    Нет
    27.78% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    60% (33)
    0:1 Милан
    14.5% (8)
    0:2 Милан
    12.7% (7)
    1:1 Ничья
    9.1% (5)
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