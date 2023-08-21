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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Кристал Пэлас
0:0
Первый тайм: 3'
Арсенал
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 147
Кристал Пэлас 0% (0)
X 5.4% (8)
Арсенал 94.6% (139)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Арсенал
5.76
3.98
1.96
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
28
Дукуре
Шейк
8
Хефферсон
Лерма
9
Айю
Джордан
10
Эзе
Эберечи
15
Шлупп
Джеффри
22
Эдуар
Одсонн
1
Ремсдейл
Аарон
5
Парти
Томас
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
18
Томиясу
Такэхиро
8
Эдегор
Мартин
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
7
Сака
Букайо
14
Нкетиа
Эдди
11
Мартинелли
Габриэл
Кристал Пэлас
4-2-3-1
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

Кристал Пэлас
Арсенал

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

160%
20%
8 побед 1 ничья 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Среднее время на гол

64
81

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

2.1
1.7

Среднее время на гол

42
52

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

1.75
1.4

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16

Среднее время на гол

51
64

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 1 0.5
Айю Джордан 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкетиа Эдди 1 0.5
Сака Букайо 1 0.5
Салиба Вильям 0 0
Мартинелли Габриэл 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уайт Бен 1 0
Тимбер Юрриен 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арсенал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1
Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1
Арсенал
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3
Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Арсенал

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Брентфорд
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Брентфорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Борнмут
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Брайтон Марч Соломон 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 2
Брентфорд Висса Йоан 2
Ньюкасл Исак Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рим Тим 1 1
Вест Хэм Агер Наиф 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Вулверхэмптон Луис Матеус II 1 1
Астон Вилла Динь Люка 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • Первый тайм
  • 2'
    Андерсен Йоаким успешно блокирует удар.
  • 2'
    Мартинелли Габриэл нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Хаверц Кай создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 1'
    Арсенал совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Нкетиа Эдди выиграл воздушное противоборство у Андерсен Йоаким.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Арсенал начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 1'
    Минута молчания состоится перед началом матча.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Арсенал

Исход игры
Кристал Пэлас
0.7% (1)
Ничья
5.3% (8)
Арсенал
94% (141)
Тотал 2.5
Больше
77.97% (92)
Меньше
22.03% (26)
Обе команды забьют
Да
77.97% (92)
Нет
22.03% (26)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
45.3% (68)
1:3 Арсенал
12% (18)
0:2 Арсенал
8.7% (13)
0:1 Арсенал
6.7% (10)
1:1 Ничья
2% (3)
0:3 Арсенал
2% (3)
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