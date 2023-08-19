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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Кристал Пэлас
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 59
Кристал Пэлас 0% (0)
X 0% (0)
Арсенал 100% (59)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Арсенал
6.00
4.30
1.69
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Кристал Пэлас
Арсенал

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

160%
20%
8 побед 1 ничья 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Среднее время на гол

64
81

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

2.1
1.7

Среднее время на гол

42
52

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

1.75
1.4

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16

Среднее время на гол

51
64

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 1 1
Айю Джордан 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкетиа Эдди 1 1
Сака Букайо 1 1
Салиба Вильям 0 0
Мартинелли Габриэл 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уайт Бен 1 0
Тимбер Юрриен 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арсенал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1
Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1
Арсенал
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3
Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Арсенал

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Брентфорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Брентфорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Вест Хэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Манчестер Сити
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ливерпуль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фулхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Астон Вилла
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брайтон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эвертон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Борнмут
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 2
Ньюкасл Исак Александр 2
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 (1)
Ньюкасл Барнс Харви 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бёрнли Зарури Анасс 1
Шеффилд Юнайтед Хе­кинг­бот­том Пол 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 1
Фулхэм Виллиан Боргес 1
Шеффилд Юнайтед Норвуд Оливер 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2023, осталось 2 дня 11 часов 2 минуты.

    Главный судья: Кут Дэвид

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Кристал Пэлас 0% (0)
    X 0% (0)
    Арсенал 100% (59)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Арсенал
    6.00
    4.30
    1.69
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Арсенал

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Арсенал
    100% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.36% (42)
    Меньше
    23.64% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    74.55% (41)
    Нет
    25.45% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    56.9% (33)
    1:3 Арсенал
    12.1% (7)
    0:2 Арсенал
    12.1% (7)
    0:1 Арсенал
    10.3% (6)
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    Арсенал
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