Стадион: Rose Bowl (Pasadena). Главный судья: Ford T.
0:0
Первый тайм
Прогноз на матч от Liveresult
33
Крунич
Раде
82
_Simic
J.
25
_Florenzi
A.
30
_Messias
J.
29
_Colombo
L.
11
_Pulisic
C.
16
_Maignan
M.
19
Эрнандес
Тео
28
Тиав
Малик
24
_Kjaer
S.
17
_Leao
R.
18
_Romero
L.
98
_Traore
C.
13
Лунин
Андрей
23
Менди
Ферлан
17
Лукас
21
Диас
Браим
20
Гарсия
Фран
10
Модрич
Лука
11
Родриго
24
_Guler
A.
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
82 _Simic J.
-
25 _Florenzi A.
-
-
30 _Messias J.
-
29 _Colombo L.
-
11 _Pulisic C.
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 _Maignan M.Вратарь
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 _Kjaer S.
-
17 _Leao R.
-
18 _Romero L.
-
98 _Traore C.
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
17 ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БраимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Гарсия ФранЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 РодригоНападающий
-
-
24 _Guler A.
-
-
Главный тренер: _Ancelotti C.
История личных встреч
Милан
Реал Мадрид
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
18
3
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
2.1
1.5
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
42
60
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1
Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0
Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан 0:0 Реал Мадрид
Исход игры
Милан
9.3% (7)
Ничья
21.3% (16)
Реал Мадрид
69.3% (52)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (35)
Меньше
22.22% (10)
Обе команды забьют
Да
97.78% (44)
Нет
2.22% (1)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
30.7% (23)
1:1 Ничья
12% (9)
2:3 Реал Мадрид
4% (3)
2:2 Ничья
4% (3)
1:3 Реал Мадрид
2.7% (2)
2:1 Милан
2.7% (2)
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