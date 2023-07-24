Первый тайм

6' Старается "Реал" уже постепенно пробовать идти в высокий прессинг, но Спортьелло сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля.

5' Попытались игроки "Реала" провести атаку по левой половине поля, но на этот раз последовал слишком сильный заброс на ход Менди, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

4' Васкес в центре поля нарушил правила против Пулишича. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

3' Вот и "Реал" попытался провести атаку по правому флангу, Васкес выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника "Милана" и затем уже его перехватили футболисты итальянского клуба.

2' "Милан" сразу же пошёл в активный прессинг, но сейчас Побега на правом фланге нарушил правила против Камавинга.