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Стадион: . Главный судья: Ford T.
Милан
0:0
Первый тайм
Реал Мадрид
Прогнозы 74
Милан 9.5% (7)
X 21.6% (16)
Реал Мадрид 68.9% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
57
_Sportiello
M.
23
Томори
Фикайо
33
Крунич
Раде
32
Побега
Томмазо
2
_Calabria
D.
82
_Simic
J.
25
_Florenzi
A.
8
_Loftus-Cheek
R.
30
_Messias
J.
29
_Colombo
L.
11
_Pulisic
C.
83
Миранте
Антонио
16
_Maignan
M.
19
Эрнандес
Тео
28
Тиав
Малик
7
Адли
Ясин
14
Рейндерс
Тиджани
56
Салемакерс
Алексис
9
Жиру
Оливье
99
_Bartesaghi
D.
90
_de
Ketelaere
C.
24
_Kjaer
S.
17
_Leao
R.
18
_Romero
L.
98
_Traore
C.
13
Лунин
Андрей
3
Милитао
Эдер
6
Начо
Фернандес
23
Менди
Ферлан
17
Лукас
5
Беллингем
Джуд
8
Кроос
Тони
12
Камавинга
Эдуардо
21
Диас
Браим
15
Вальверде
Федерико
14
Хоселу
Санмартин
1
Куртуа
Тибо
30
Франсиско
Мартинес
26
_Pineiro
del
Alamo
D.
4
Алаба
Давид
20
Гарсия
Фран
16
Одриосола
Альваро
22
Рюдигер
Антонио
10
Модрич
Лука
18
Тчуамени
Орельен
7
Винисиус
Жуниор
11
Родриго
2
_Carvajal
D.
24
_Guler
A.
27
_Paz
Martinez
N.
Милан
Реал Мадрид

История личных встреч

Милан
Реал Мадрид

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
0:0
ТМК
3:1
МКЧ
0:0
ТМС
2:4
ММ(
5:1
ЛЧ
2:2
ЛЧ
2:0
ТМС
4:3
ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:3

Голы

Всего голов

3
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

18
3

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

2.1
1.5

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

42
60

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1
Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0
Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0
  • Первый тайм
  • 6'
    Старается "Реал" уже постепенно пробовать идти в высокий прессинг, но Спортьелло сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля. 
  • 5'
    Попытались игроки "Реала" провести атаку по левой половине поля, но на этот раз последовал слишком сильный заброс на ход Менди, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Васкес в центре поля нарушил правила против Пулишича. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 3'
    Вот и "Реал" попытался провести атаку по правому флангу, Васкес выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника "Милана" и затем уже его перехватили футболисты итальянского клуба. 
  • Фол, нарушение
    2'
    "Милан" сразу же пошёл в активный прессинг, но сейчас Побега на правом фланге нарушил правила против Камавинга. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Будем надеяться, что сегодня команды Карло Анчелотти и Стефано Пиоли покажут качественный футбол, хоть пока все футболисты больше заняты набором формы к началу нового сезона, а тренеры будут проверять различные сочетания. В целом, обе команды обладают большими мастерами, которые способны сделать результат в любой момент. 
  • До матча
  • Напомним, что встреча начнётся не ранее 5:10 по московскому времени. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на одном из самых интересных предсезонных матчей в США, Сегодня между собой в Калифорнии сыграют мадридский "Реал" и итальянский "Милан". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 30.7% пользователей.
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Прогнозы 74
Милан 9.5% (7)
X 21.6% (16)
Реал Мадрид 68.9% (51)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Милан 0:0 Реал Мадрид онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Милан 0:0 Реал Мадрид

Исход игры
Милан
9.3% (7)
Ничья
21.3% (16)
Реал Мадрид
69.3% (52)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (35)
Меньше
22.22% (10)
Обе команды забьют
Да
97.78% (44)
Нет
2.22% (1)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
30.7% (23)
1:1 Ничья
12% (9)
2:3 Реал Мадрид
4% (3)
2:2 Ничья
4% (3)
1:3 Реал Мадрид
2.7% (2)
2:1 Милан
2.7% (2)
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