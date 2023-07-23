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Милан
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 40
Милан 10% (4)
X 17.5% (7)
Реал Мадрид 72.5% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Милан
Реал Мадрид

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
0:0
ТМК
3:1
МКЧ
0:0
ТМС
2:4
ММ(
5:1
ЛЧ
2:2
ЛЧ
2:0
ТМС
4:3
ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:3

Голы

Всего голов

3
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

18
3

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

2.1
1.5

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

42
60

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1
Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0
Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июля 2023, осталось 5 часов 50 минут.



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    • Прогнозы 40
    Милан 10% (4)
    X 17.5% (7)
    Реал Мадрид 72.5% (29)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Милан - Реал Мадрид онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан - Реал Мадрид

    Исход игры
    Милан
    10.3% (4)
    Ничья
    17.9% (7)
    Реал Мадрид
    71.8% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.82% (18)
    Меньше
    18.18% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (22)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    30.8% (12)
    1:1 Ничья
    10.3% (4)
    2:2 Ничья
    5.1% (2)
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    Милан
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