Тчуамени на своей половине поля нарушил правила против активного Ромеро. "Милан" заработал довольно опасный стандарт.

Жиру со стандарта очень неплохо пробил в правый угол ворот, мяч пролетел совсем рядом со штангой.

Три минуты добавил Тимоти Форд к основному времени матча.

Винисиус ворвался в штрафную площадь с левого фланга, а затем пробил под правый угол ворот, мяч попал в Тиава.

Леау с левого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Гарсия оказался первым на мяче и головой выбил его на угловой.

Рейндерс с углового выполнил плохую подачу на ближний угол вратарской, игроки "Реала" без особого труда выбили мяч на правый фланг.

Звучит финальный свисток. Как мы и говорили, во второй половине матча после серии замен игра могла перевернуться, в итоге, "Реал" одержал волевую победу со счётом 3:2 и тем самым показал, что с характером у команды Карло Анчелотти полный порядок. "Милан" в свою очередь фрагментами смотрелся достаточно неплохо, но вот стабильности в игре у итальянского клуба пока что нет.

Салемакерс с правой половины поля выполнил слишком сильную подачу к дальнему углу вратарской, Жиру при всём желании не мог добраться до мяча.

Де Кетеларе в центре поля нарушил правила против Винисиуса. На этот раз и "Реал" уже не стал торопиться при розыгрыше мяча.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2:3!!! Винисиус!!! Вальверде в подкате отлично сыграл в центре поля и перехватил мяч у Леау, сразу же после этого Модрич выполнил заброс на ход Винисиусу к радиусу штрафной площади, Жуниор вышел один на один с Меньяном и уверенно отправил мяч под левую штангу.

Винисиус на этот раз на радостях нарушил правила против Салемакерса на половине поля "Милана".

Много "Милан" допускать стал ошибок во втором тайме, а вот свои моменты итальянский клуб уже не реализовывал, что и привело к такому результату.

"Милан" конечно же попытается ещё спасти этот матч за счёт более свежих футболистов, но пока что у итальянского клуба не получается вернуть себе контроль над мячом.

Винисиус на левом фланге у углового флажка уже начал слишком много играть на публику, в итоге Кьяер и Ромеро перехватили мяч у форварда "Реала".

Салемакерс с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиру в борьбе с Рюдигером вновь не смог зацепиться за мяч.

Побега попытался разогнать атаку по центру, но Карвахаль грамотно нагнал соперника и перехватил мяч.

Родриго при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу к линии штрафной площади на Винисиуса, Жуниор в свою очередь сместился по линии штрафной к радиусу штрафной площади, а затем пробил в правый угол ворот, Спортьелло сыграл без ошибок и выловил мяч.

Вот и пошла серия замен в составе "Милана". Сразу же практически весь состав обновил сейчас Стефано Пиоли.

Угловой у ворот "Милана". Родриго разыграл корнер с Винисиусом, далее на левом фланге к ним подключился Модрич, Лука продвинулся к лицевой линии поля и выполнил подачу внешней стороной стопы в центр к линии вратарской, Рюдигер под давлением соперника не смог завершить момент ударом головой по воротам.

Жиру получил по ногам в центральном круге. Игроки "Милана" по-прежнему долго разыгрывали стандарт.

Леау с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Жиру головой пробил под правый угол ворот, Лунин в прыжке потянул непростой мяч, а затем уже под отскок не смог подстроиться Ромеро.

Леау на левом фланге вновь убежал от Карвахаля, далее Рафаэл от линии вратарской выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Рейндерс в падении пробил по воротам, мяч попал в защитника "Реала" и отскочил к правому углу вратарской, а уже оттуда Ромеро при ударе в касание не попал в ближний угол ворот.

С левой половины поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Реала", Де Кетеларе в окружении соперников не смог добраться до мяча.

Леау на этот раз перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Реала", правила были нарушены против Карвахаля.

Ромеро прошёл вперёд по правому флангу, но затем Лука не нашёл продолжения атаки и выполнил пас назад к центру поля.

Начинается второй тайм. Будем жать от Стефано Пиоли и Карло Анчелотти ряда замен, наверняка наставники обеих команд постараются сегодня проверить в деле максимум футболистов, а поэтому во второй половине матча футбол может стать совсем другим.

После перерыва Карло Анчелотти практически полностью обновил состав "Реала", что вполне стало свойственно для таких товарищеских матчей.

Стефано Пиоли в свою очередь сразу менять большую часть игроков не стал, будет делать замены главный тренер "Милана" уже во время второй половины матча.

Полузащитник "Милана" Лука Ромеро получил жёлтую карточку за грубую игру на левой половине поля против Модрича.

Родриго со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Карвахаль под давлением соперника не смог зацепиться за мяч.

Модрич теперь уже в борьбе за мяч на половине поля соперника действовал слишком рьяно и нарушил правила против Пулишича.

Рюдигер из центра поля выполнил слишком сильный заброс в штрафную площадь "Милана", Спортьелло немного размялся при игре на выходе.

Гарсия в центре поля нарушил правила против Ромеро. Игрокам "Реала" пока что никак не удаётся начать играть первым номером.

"Милан" начал пока что действовать по счёту и больше играть от соперника, что вполне ожидаемо от команды Стефано Пиоли.

Из центра поля последовала неудачная передача на ход Ромеро по правому флангу, мяч улетел в аут.

Винисиус и Алаба попытались развить атаку по левому флангу, но в итоге Калабрия остановил форварда "Реала" и выбил мяч в аут.

Коломбо попытался разогнать атаку "Милана" по левому флангу, Рюдигер грамотно сыграл в обороне и вернул мяч своей команде.

Родриго ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, далее бразилец сместился немного к центру штрафной площади и пробил под левый угол ворот, Спортьелло в прыжке спас свою команду.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Вальверде!!! А теперь уже Спортьелло допускает грубейшую ошибку. Вальверде прошёл вперёд по правой половине поля и под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, мяч полетел точно в руки Спортьелло, но на этот раз Марко сыграл очень плохо и попросту запустил мяч между рук.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:2!!! Вальверде!!! Томори при передаче в центр на своей половине поля допустил ошибку на этот раз, Вальверде перехватил мяч и убежал в центр штрафной площади, а затем Федерико уверенно пробил под левую штангу ворот, Спортьелло уже ничего не мог поделать.

Вот так вот всё резко перевернулось в нашем матче, сами себе игроки "Милана" привезли два мяча за пару минут.

Пулишич вошёл в штрафную площадь с левого фланга и под давлением соперника благополучно потерял мяч.

Ромеро пробил по воротам с дальней дистанции, на этот раз мяч полетел слишком высоко.

Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади на Винисиуса, Спортьелло вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

Пулишич на правом фланге нарушил правила против активного Вальверде. "Реал" тщательно готовится к стандарту.

Карвахаль со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Милана" сыграли без ошибок и выбили мяч на левый фланг.

Винисиус от левого угла штрафной площади довольно неплохо закрутил мяч в дальний угол ворот, но мяч всё же пролетел рядом со штангой.

Удалось "Милану" немного отвести игру от своих ворот, но пока что в атаке команда Стефано Пиоли по-прежнему ничего толкового создать во втором тайме не может.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Милан" в Калифорнии при полных трибунах стадиона "Роуз Боул" пока что переигрывает мадридский "Реал" со счётом 2:0. При этом, по игре команда Карло Анчелотти смотрится даже лучше, но реализация моментов испанского клуба пока что совсем неважная.

45' Милитао нарушил правила в борьбе за верховой мяч в центре поля. "Милан" максимально долго разыгрывал стандарт.

45' Угловой у ворот "Милана". Кроос выполнил подачу в центр штрафной площади, после небольшой борьбы футболисты итальянского клуба вновь выбили мяч в аут.

45' Три минуты добавил Тимоти Форд к основному времени первого тайма.

44' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Ромеро!!! Побега совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил прострел на ближний угол вратарской, где Коломбо не смог обострить ситуацию под давлением соперника. Однако, далее атака "Милана" перешла на правую половину поля, где уже Лофтус-Чик и Калабрия довели мяч к радиусу штрафной площади на Ромеро, Лука быстро подработал мяч и шикарно пробил в ближнюю девятку.

43' Камавинга в центре поля нарушил правила против Лофтуса-Чика. Игроки "Милана" вновь не стали торопиться при розыгрыше мяча.

42' Кроос с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Калабрия грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

41' Васкес с правой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Беллингем головой сбросил мяч в центр штрафной, Милитао пробил в касание по воротам, мяч задел Побегу и ушёл на угловой.

40' Угловой у ворот "Милана". Кроос выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки итальянского клуба не без труда, но всё же выбили мяч к центру поля.

39' Беллинггем разогнал атаку по центру, а затем Джуд выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Диас сразу же пробил по воротам, мяч попал в защитника "Милана".

38' Пулишич в борьбе за мяч в центре поля слегка отмахнулся от Милитао, Тимоти Форд всё видел и дал свисток в пользу "Реала".

37' Васкес с правого фланга выполнил прострел к левому углу штрафной площади, мяч после небольшого рикошета улетел в сторону от партнёров по команде.

36' Менди с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, там был только Флоренци, который спокойно грудью сбросил мяч в руки Спортьелло.

35' Попытались игроки "Реала" провести атаку по левой половине поля, но заключительная передача Беллингема на левый угол штрафной площади на ход Диасу всё же не прошла.

34' Вот и замена в составе "Милана". Вместо Жуниора Мессьяса на поле вышел Лука Ромеро.

33' Поднялся Мессьяс после паузы, в составе "Милана" при этом уже готова замена, после паузы на водопой Стефано Пиоли должен будет её провести.

32' Мессьяс получил повреждение в борьбе за мяч на половине поля "Реала", Тимоти Форд остановил игру, вновь вышли на поле врачи "Милана".

31' Васкес с правого фланга под давлением Флоренци выполнил коварную подачу во вратарскую, мяч полетел под перекладину, но Спортьелло сыграл без ошибок и выловил мяч.

30' Коломбо в борьбе за мяч в центре поля подыграл себе рукой. Игроки "Реала" достаточно быстро разыграли стандарт.

29' Острую контратаку удалось провести "Милану". Лофтус-Чик разогнал атаку, Рубена остановили в центральном круге, но рядом был Мессьяс, который подхватил мяч, Жуниор убежал к радиусу штрафной площади и неплохо пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

28' Васкес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Милана" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч.

27' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Томори!!! Пулишич с углового выполнил очень хорошую подачу в центр к линии вратарской, Томори оторвался от опеки и головой отправил мяч в правый угол ворот.

26' Пулишич разыграл стандарт с Мессьясом, далее Жуниор сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Камавинга принял мяч на себя.

25' Менди на правой половине поля нарушил правила против Мессьяса. Игроки "Милана" заработали достаточно неплохой стандарт.

24' Кроос пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч вновь пролетел рядом со штангой.

23' Быструю атаку по левой половине поля провели игроки "Реала", которая завершилась ударом Беллингема с левого угла штрафной площади, Томори отлично сыграл в подкате и блокировал попытку.

22' Поднялся Лофтус-Чик после паузы, должен будет Рубен разбегаться и вернуться в игру.

21' Лофтус-Чик по итогам прошлого эпизода получил повреждение голеностопа, вышли на поле врачи "Милана", пауза в игре.

20' Лофтус-Чик прошёл вперёд по правой половине поля, Рубен в момент удара по воротам остался без мяча из-за коварного Менди, Тимоти Форд показал, что всё было в рамках правил.

19' Активный Пулишич попытался вновь разогнать атаку по левому флангу, но в итоге ничего интересного создать Кристиану на этот раз не удалось. Временами американцу не хватает поддержки при развитии атаки.

18' Коломбо решился на плотный удар в дальний угол ворот с линии штрафной площади от правого угла штрафной, мяч пролетел над перекладиной.

17' Лофтус-Чик в борьбе с соперником на левом углу штрафной площади "Реала" оказался на газоне, но Тимоти Форд показал, что нужно играть дальше.

16' Игроки "Милана" перехватили мяч на левой половине поля "Реала" за счёт высокого прессинга, но далее Пулишичу не удалось создать качественный момент.

15' Камавинга при развитии атаки по левому флангу отыгрался с Менди, но затем Эдуардо не удалось войти в штрафную площадь соперника.

14' Васкес с правого фланга выполнил передачу на правую половину поля, Диас продвинулся немного вперёд и выполнил передачу на ближний угол вратарской на ход Хоселу, Спортьелло вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

13' Беллингем в центре поля подтолкнул Крунича. "Милан" достаточно быстро разыграл стандарт.

12' Шимич перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Камавинга.

11' Пулишич на этот раз с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Реала" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч.

10' Мессьяс с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Томори под давлением соперника в касание пробил по воротам, мяч задел защитника мадридского клуба и ушёл на повторный корнер.

9' Пулишич с левого фланга теперь уже выполнил подачу на дальний угол вратарской на Мессьяса, Менди грамотно сыграл в обороне и выбил мяч на угловой.

8' Флоренци с правой половины поля выполнил заброс на левый фланг, Пулишич вошёл в штрафную площадь и выполнил переда чучуть ближе к центру штрафной площади, Побега пробил по воротам, мяч попал в защитника "Реала".

7' Угловой у ворот "Милана". Кроос разыграл корнер с Васкесом, далее с правого фланга последовала передача к радиусу штрафной площади от Лукаса на Вальверде, Федерико в касание плотно пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

6' Старается "Реал" уже постепенно пробовать идти в высокий прессинг, но Спортьелло сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля.

5' Попытались игроки "Реала" провести атаку по левой половине поля, но на этот раз последовал слишком сильный заброс на ход Менди, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

4' Васкес в центре поля нарушил правила против Пулишича. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

3' Вот и "Реал" попытался провести атаку по правому флангу, Васкес выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника "Милана" и затем уже его перехватили футболисты итальянского клуба.

2' "Милан" сразу же пошёл в активный прессинг, но сейчас Побега на правом фланге нарушил правила против Камавинга.