Стадион: Роуз Боул (Пасадена). Главный судья: Форд Тимоти
3:2
Конец матча
Ход матча
26'
42'
2:0
46'
47'
58'
2:1
59'
72'
84'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
11 Удары по воротам 13
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
33
Крунич
Раде
16
Меньян
Майк
19
Эрнандес
Тео
24
Кьяер
Симон
28
Тиав
Малик
17
Леау
Рафаэл
18
Ромеро
Лука
98
Траоре
Чака
13
Лунин
Андрей
23
Менди
Ферлан
17
Лукас
21
Диас
Браим
20
Гарсия
Фран
27
Пас
Николас
24
Гюлер
Арда
10
Модрич
Лука
11
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Меньян МайкВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ромеро ЛукаНападающий
-
98 Траоре ЧакаНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
17 ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БраимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Гарсия ФранЗащитник
- Защитник
-
27 Пас НиколасЗащитник
- Защитник
-
24 Гюлер АрдаПолузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 РодригоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
История личных встреч
Реал Мадрид
Милан
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
3
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
3
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
2.1
1.5
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
42
60
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1
Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1
Милан
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0
Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0