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Стадион: . Главный судья: Форд Тимоти
Реал Мадрид
3:2
Конец матча
Милан

Ход матча

26'
Томори Фикайо
(Пулишич Кристиан)
1:0
32'
Ромеро Лука
Мессиас Жуниор
 
42'
Ромеро Лука
(Калабрия Давиде)
2:0
46'
 
Гарсия Фран
Хоселу Санмартин
46'
 
Родриго
Диас Браим
46'
 
Винисиус Жуниор
Менди Ферлан
46'
 
Карвахаль Даниэль
Лукас
46'
 
Рюдигер Антонио
Начо Фернандес
47'
 
Алаба Давид
Милитао Эдер
47'
 
Модрич Лука
Кроос Тони
47'
 
Тчуамени Орельен
Камавинга Эдуардо
47'
Ромеро Лука
 
58'
2:1
Вальверде Федерико
(Родриго)
59'
2:2
Вальверде Федерико
63'
 
Пас Николас
Беллингем Джуд
71'
Эрнандес Тео
Калабрия Давиде
 
71'
Меньян Майк
Спортьелло Марко
 
71'
Жиру Оливье
Симич Ян-Карло
 
71'
Кьяер Симон
Пулишич Кристиан
 
71'
Леау Рафаэл
Флоренци Алессандро
 
72'
Адли Ясин
Крунич Раде
 
72'
Рейндерс Тиджани
Побега Томмазо
 
72'
Салемакерс Алексис
Томори Фикайо
 
72'
Де Кетеларе Шарль
Коломбо Лоренцо
 
72'
Тиав Малик
Лофтус-Чик Рубен
 
84'
2:3
Винисиус Жуниор
(Модрич Лука)

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 11 Удары по воротам 13
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
57
Спортьелло
Марко
2
Калабрия
Давиде
82
Симич
Ян-Карло
23
Томори
Фикайо
25
Флоренци
Алессандро
8
Лофтус-Чик
Рубен
33
Крунич
Раде
32
Побега
Томмазо
30
Мессиас
Жуниор
29
Коломбо
Лоренцо
11
Пулишич
Кристиан
16
Меньян
Майк
83
Миранте
Антонио
99
Бартезаги
Давиде
19
Эрнандес
Тео
24
Кьяер
Симон
28
Тиав
Малик
7
Адли
Ясин
90
Де
Кетеларе
Шарль
17
Леау
Рафаэл
14
Рейндерс
Тиджани
56
Салемакерс
Алексис
9
Жиру
Оливье
18
Ромеро
Лука
98
Траоре
Чака
13
Лунин
Андрей
3
Милитао
Эдер
6
Начо
Фернандес
23
Менди
Ферлан
17
Лукас
5
Беллингем
Джуд
8
Кроос
Тони
12
Камавинга
Эдуардо
21
Диас
Браим
15
Вальверде
Федерико
14
Хоселу
Санмартин
1
Куртуа
Тибо
30
Франсиско
Мартинес
26
Пиньейро
Диего
4
Алаба
Давид
2
Карвахаль
Даниэль
20
Гарсия
Фран
16
Одриосола
Альваро
27
Пас
Николас
22
Рюдигер
Антонио
24
Гюлер
Арда
10
Модрич
Лука
18
Тчуамени
Орельен
7
Винисиус
Жуниор
11
Родриго
Реал Мадрид
Милан

История личных встреч

Реал Мадрид
Милан

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
0:0
ТМК
3:1
МКЧ
0:0
ТМС
2:4
ММ(
5:1
ЛЧ
2:2
ЛЧ
2:0
ТМС
4:3
ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:3

Голы

Всего голов

18
3

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

3
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

2.1
1.5

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

42
60

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1
Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1
Милан
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0
Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток. Как мы и говорили, во второй половине матча после серии замен игра могла перевернуться, в итоге, "Реал" одержал волевую победу со счётом 3:2 и тем самым показал, что с характером у команды Карло Анчелотти полный порядок. "Милан" в свою очередь фрагментами смотрелся достаточно неплохо, но вот стабильности в игре у итальянского клуба пока что нет. 
  • Угловой
    90'
    Рейндерс с углового выполнил плохую подачу на ближний угол вратарской, игроки "Реала" без особого труда выбили мяч на правый фланг. 
  • 90'
    Леау с левого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Гарсия оказался первым на мяче и головой выбил его на угловой. 
  • 90'
    Винисиус ворвался в штрафную площадь с левого фланга, а затем пробил под правый угол ворот, мяч попал в Тиава. 
  • Дополнительное время
    90'
    Три минуты добавил Тимоти Форд к основному времени матча. 
  • Опасный момент
    89'
    Жиру со стандарта очень неплохо пробил в правый угол ворот, мяч пролетел совсем рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    88'
    Тчуамени на своей половине поля нарушил правила против активного Ромеро. "Милан" заработал довольно опасный стандарт. 
  • 87'
    Салемакерс с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиру в борьбе с Рюдигером вновь не смог зацепиться за мяч. 
  • 86'
    Винисиус на левом фланге у углового флажка уже начал слишком много играть на публику, в итоге Кьяер и Ромеро перехватили мяч у форварда "Реала". 
  • 85'
    "Милан" конечно же попытается ещё спасти этот матч за счёт более свежих футболистов, но пока что у итальянского клуба не получается вернуть себе контроль над мячом. 
  • 84'
    Много "Милан" допускать стал ошибок во втором тайме, а вот свои моменты итальянский клуб уже не реализовывал, что и привело к такому результату. 
  • Фол, нарушение
    83'
    Винисиус на этот раз на радостях нарушил правила против Салемакерса на половине поля "Милана". 
  • Описание гола
    82'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2:3!!! Винисиус!!! Вальверде в подкате отлично сыграл в центре поля и перехватил мяч у Леау, сразу же после этого Модрич выполнил заброс на ход Винисиусу к радиусу штрафной площади, Жуниор вышел один на один с Меньяном и уверенно отправил мяч под левую штангу. 
  • Фол, нарушение
    81'
    Де Кетеларе в центре поля нарушил правила против Винисиуса. На этот раз и "Реал" уже не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 80'
    Салемакерс с правой половины поля выполнил слишком сильную подачу к дальнему углу вратарской, Жиру при всём желании не мог добраться до мяча. 
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    • 79'
      Ромеро прошёл вперёд по правому флангу, но затем Лука не нашёл продолжения атаки и выполнил пас назад к центру поля. 
    • Фол, нарушение
      78'
      Леау на этот раз перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Реала", правила были нарушены против Карвахаля. 
    • 77'
      С левой половины поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Реала", Де Кетеларе в окружении соперников не смог добраться до мяча. 
    • Опасный момент
      76'
      Леау на левом фланге вновь убежал от Карвахаля, далее Рафаэл от линии вратарской выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Рейндерс в падении пробил по воротам, мяч попал в защитника "Реала" и отскочил к правому углу вратарской, а уже оттуда Ромеро при ударе в касание не попал в ближний угол ворот. 
    • Опасный момент
      75'
      Леау с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Жиру головой пробил под правый угол ворот, Лунин в прыжке потянул непростой мяч, а затем уже под отскок не смог подстроиться Ромеро. 
    • Фол, нарушение
      74'
      Жиру получил по ногам в центральном круге. Игроки "Милана" по-прежнему долго разыгрывали стандарт. 
    • Угловой
      73'
      Угловой у ворот "Милана". Родриго разыграл корнер с Винисиусом, далее на левом фланге к ним подключился Модрич, Лука продвинулся к лицевой линии поля и выполнил подачу внешней стороной стопы в центр к линии вратарской, Рюдигер под давлением соперника не смог завершить момент ударом головой по воротам. 
    • Замена
      72'
      Вот и пошла серия замен в составе "Милана". Сразу же практически весь состав обновил сейчас Стефано Пиоли. 
    • 71'
      Родриго при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу к линии штрафной площади на Винисиуса, Жуниор в свою очередь сместился по линии штрафной к радиусу штрафной площади, а затем пробил в правый угол ворот, Спортьелло сыграл без ошибок и выловил мяч. 
    • 70'
      Побега попытался разогнать атаку по центру, но Карвахаль грамотно нагнал соперника и перехватил мяч. 
    • 69'
      Удалось "Милану" немного отвести игру от своих ворот, но пока что в атаке команда Стефано Пиоли по-прежнему ничего толкового создать во втором тайме не может. 
    • Опасный момент
      68'
      Винисиус от левого угла штрафной площади довольно неплохо закрутил мяч в дальний угол ворот, но мяч всё же пролетел рядом со штангой. 
    • 67'
      Карвахаль со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Милана" сыграли без ошибок и выбили мяч на левый фланг. 
    • Замена
      66'
      В составе "Реала" произошла замена. Вместо Джуда Беллингема на поле вышел Николас Пас. 
    • Фол, нарушение
      65'
      Пулишич на правом фланге нарушил правила против активного Вальверде. "Реал" тщательно готовится к стандарту.  
    • 64'
      Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади на Винисиуса, Спортьелло вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
    • 63'
      Ромеро пробил по воротам с дальней дистанции, на этот раз мяч полетел слишком высоко. 
    • 62'
      Пулишич вошёл в штрафную площадь с левого фланга и под давлением соперника благополучно потерял мяч. 
    • 61'
      Вот так вот всё резко перевернулось в нашем матче, сами себе игроки "Милана" привезли два мяча за пару минут. 
    • 2 гола - дубль!
      60'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:2!!! Вальверде!!! Томори при передаче в центр на своей половине поля допустил ошибку на этот раз, Вальверде перехватил мяч и убежал в центр штрафной площади, а затем Федерико уверенно пробил под левую штангу ворот, Спортьелло уже ничего не мог поделать. 
    • Описание гола
      59'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Вальверде!!! А теперь уже Спортьелло допускает грубейшую ошибку. Вальверде прошёл вперёд по правой половине поля и под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, мяч полетел точно в руки Спортьелло, но на этот раз Марко сыграл очень плохо и попросту запустил мяч между рук. 
    • Опасный момент
      58'
      Родриго ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, далее бразилец сместился немного к центру штрафной площади и пробил под левый угол ворот, Спортьелло в прыжке спас свою команду. 
    • 57'
      Коломбо попытался разогнать атаку "Милана" по левому флангу, Рюдигер грамотно сыграл в обороне и вернул мяч своей команде. 
    • 56'
      Винисиус и Алаба попытались развить атаку по левому флангу, но в итоге Калабрия остановил форварда "Реала" и выбил мяч в аут. 
    • 55'
      Из центра поля последовала неудачная передача на ход Ромеро по правому флангу, мяч улетел в аут. 
    • 54'
      "Милан" начал пока что действовать по счёту и больше играть от соперника, что вполне ожидаемо от команды Стефано Пиоли. 
    • Фол, нарушение
      53'
      Гарсия в центре поля нарушил правила против Ромеро. Игрокам "Реала" пока что никак не удаётся начать играть первым номером. 
    • 52'
      Рюдигер из центра поля выполнил слишком сильный заброс в штрафную площадь "Милана", Спортьелло немного размялся при игре на выходе. 
    • Фол, нарушение
      51'
      Модрич теперь уже в борьбе за мяч на половине поля соперника действовал слишком рьяно и нарушил правила против Пулишича. 
    • 50'
      Родриго со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Карвахаль под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
    • Желтая карточка
      49'
      Полузащитник "Милана" Лука Ромеро получил жёлтую карточку за грубую игру на левой половине поля против Модрича. 
    • 48'
      Стефано Пиоли в свою очередь сразу менять большую часть игроков не стал, будет делать замены главный тренер "Милана" уже во время второй половины матча. 
    • Замена
      47'
      После перерыва Карло Анчелотти практически полностью обновил состав "Реала", что вполне стало свойственно для таких товарищеских матчей. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Будем жать от Стефано Пиоли и Карло Анчелотти ряда замен, наверняка наставники обеих команд постараются сегодня проверить в деле максимум футболистов, а поэтому во второй половине матча футбол может стать совсем другим. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Милан" в Калифорнии при полных трибунах стадиона "Роуз Боул" пока что переигрывает мадридский "Реал" со счётом 2:0. При этом, по игре команда Карло Анчелотти смотрится даже лучше, но реализация моментов испанского клуба пока что совсем неважная.
    • Фол, нарушение
      45'
      Милитао нарушил правила в борьбе за верховой мяч в центре поля. "Милан" максимально долго разыгрывал стандарт. 
    • Угловой
      45'
      Угловой у ворот "Милана". Кроос выполнил подачу в центр штрафной площади, после небольшой борьбы футболисты итальянского клуба вновь выбили мяч в аут. 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавил Тимоти Форд к основному времени первого тайма. 
    • Описание гола
      44'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Ромеро!!! Побега совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил прострел на ближний угол вратарской, где Коломбо не смог обострить ситуацию под давлением соперника. Однако, далее атака "Милана" перешла на правую половину поля, где уже Лофтус-Чик и Калабрия довели мяч к радиусу штрафной площади на Ромеро, Лука быстро подработал мяч и шикарно пробил в ближнюю девятку. 
    • Фол, нарушение
      43'
      Камавинга в центре поля нарушил правила против Лофтуса-Чика. Игроки "Милана" вновь не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Угловой
      42'
      Кроос с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Калабрия грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 41'
      Васкес с правой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Беллингем головой сбросил мяч в центр штрафной, Милитао пробил в касание по воротам, мяч задел Побегу и ушёл на угловой. 
    • Угловой
      40'
      Угловой у ворот "Милана". Кроос выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки итальянского клуба не без труда, но всё же выбили мяч к центру поля. 
    • 39'
      Беллинггем разогнал атаку по центру, а затем Джуд выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Диас сразу же пробил по воротам, мяч попал в защитника "Милана". 
    • Фол, нарушение
      38'
      Пулишич в борьбе за мяч в центре поля слегка отмахнулся от Милитао, Тимоти Форд всё видел и дал свисток в пользу "Реала". 
    • 37'
      Васкес с правого фланга выполнил прострел к левому углу штрафной площади, мяч после небольшого рикошета улетел в сторону от партнёров по команде. 
    • 36'
      Менди с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, там был только Флоренци, который спокойно грудью сбросил мяч в руки Спортьелло. 
    • 35'
      Попытались игроки "Реала" провести атаку по левой половине поля, но заключительная передача Беллингема на левый угол штрафной площади на ход Диасу всё же не прошла. 
    • Замена
      34'
      Вот и замена в составе "Милана". Вместо Жуниора Мессьяса на поле вышел Лука Ромеро. 
    • 33'
      Поднялся Мессьяс после паузы, в составе "Милана" при этом уже готова замена, после паузы на водопой Стефано Пиоли должен будет её провести. 
    • Травма, повреждение
      32'
      Мессьяс получил повреждение в борьбе за мяч на половине поля "Реала", Тимоти Форд остановил игру, вновь вышли на поле врачи "Милана". 
    • 31'
      Васкес с правого фланга под давлением Флоренци выполнил коварную подачу во вратарскую, мяч полетел под перекладину, но Спортьелло сыграл без ошибок и выловил мяч. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Коломбо в борьбе за мяч в центре поля подыграл себе рукой. Игроки "Реала" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • Опасный момент
      29'
      Острую контратаку удалось провести "Милану". Лофтус-Чик разогнал атаку, Рубена остановили в центральном круге, но рядом был Мессьяс, который подхватил мяч, Жуниор убежал к радиусу штрафной площади и неплохо пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 28'
      Васкес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Милана" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
    • Описание гола
      27'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Томори!!! Пулишич с углового выполнил очень хорошую подачу в центр к линии вратарской, Томори оторвался от опеки и головой отправил мяч в правый угол ворот. 
    • 26'
      Пулишич разыграл стандарт с Мессьясом, далее Жуниор сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Камавинга принял мяч на себя. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Менди на правой половине поля нарушил правила против Мессьяса. Игроки "Милана" заработали достаточно неплохой стандарт. 
    • Опасный момент
      24'
      Кроос пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч вновь пролетел рядом со штангой. 
    • 23'
      Быструю атаку по левой половине поля провели игроки "Реала", которая завершилась ударом Беллингема с левого угла штрафной площади, Томори отлично сыграл в подкате и блокировал попытку. 
    • 22'
      Поднялся Лофтус-Чик после паузы, должен будет Рубен разбегаться и вернуться в игру. 
    • Травма, повреждение
      21'
      Лофтус-Чик по итогам прошлого эпизода получил повреждение голеностопа, вышли на поле врачи "Милана", пауза в игре. 
    • Судья
      20'
      Лофтус-Чик прошёл вперёд по правой половине поля, Рубен в момент удара по воротам остался без мяча из-за коварного Менди, Тимоти Форд показал, что всё было в рамках правил. 
    • 19'
      Активный Пулишич попытался вновь разогнать атаку по левому флангу, но в итоге ничего интересного создать Кристиану на этот раз не удалось. Временами американцу не хватает поддержки при развитии атаки. 
    • Опасный момент
      18'
      Коломбо решился на плотный удар в дальний угол ворот с линии штрафной площади от правого угла штрафной, мяч пролетел над перекладиной. 
    • Судья
      17'
      Лофтус-Чик в борьбе с соперником на левом углу штрафной площади "Реала" оказался на газоне, но Тимоти Форд показал, что нужно играть дальше. 
    • 16'
      Игроки "Милана" перехватили мяч на левой половине поля "Реала" за счёт высокого прессинга, но далее Пулишичу не удалось создать качественный момент. 
    • 15'
      Камавинга при развитии атаки по левому флангу отыгрался с Менди, но затем Эдуардо не удалось войти в штрафную площадь соперника. 
    • 14'
      Васкес с правого фланга выполнил передачу на правую половину поля, Диас продвинулся немного вперёд и выполнил передачу на ближний угол вратарской на ход Хоселу, Спортьелло вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Беллингем в центре поля подтолкнул Крунича. "Милан" достаточно быстро разыграл стандарт. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Шимич перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Камавинга. 
    • Угловой
      11'
      Пулишич на этот раз с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Реала" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
    • Угловой
      10'
      Мессьяс с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Томори под давлением соперника в касание пробил по воротам, мяч задел защитника мадридского клуба и ушёл на повторный корнер. 
    • 9'
      Пулишич с левого фланга теперь уже выполнил подачу на дальний угол вратарской на Мессьяса, Менди грамотно сыграл в обороне и выбил мяч на угловой. 
    • 8'
      Флоренци с правой половины поля выполнил заброс на левый фланг, Пулишич вошёл в штрафную площадь и выполнил переда чучуть ближе к центру штрафной площади, Побега пробил по воротам, мяч попал в защитника "Реала". 
    • Угловой
      7'
      Угловой у ворот "Милана". Кроос разыграл корнер с Васкесом, далее с правого фланга последовала передача к радиусу штрафной площади от Лукаса на Вальверде, Федерико в касание плотно пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 6'
      Старается "Реал" уже постепенно пробовать идти в высокий прессинг, но Спортьелло сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля. 
    • 5'
      Попытались игроки "Реала" провести атаку по левой половине поля, но на этот раз последовал слишком сильный заброс на ход Менди, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Васкес в центре поля нарушил правила против Пулишича. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 3'
      Вот и "Реал" попытался провести атаку по правому флангу, Васкес выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника "Милана" и затем уже его перехватили футболисты итальянского клуба. 
    • Фол, нарушение
      2'
      "Милан" сразу же пошёл в активный прессинг, но сейчас Побега на правом фланге нарушил правила против Камавинга. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Будем надеяться, что сегодня команды Карло Анчелотти и Стефано Пиоли покажут качественный футбол, хоть пока все футболисты больше заняты набором формы к началу нового сезона, а тренеры будут проверять различные сочетания. В целом, обе команды обладают большими мастерами, которые способны сделать результат в любой момент. 
    • До матча
    • Напомним, что встреча начнётся не ранее 5:10 по московскому времени. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на одном из самых интересных предсезонных матчей в США, Сегодня между собой в Калифорнии сыграют мадридский "Реал" и итальянский "Милан". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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