Первый тайм

13' Жота сыграл на Гакпо, тот на Доака, против которого нарушил правила Дитц.

12' Иттер отдал на Майерхёфера. В обороне держит мяч немецка команда. Быстрый выход в атаку через Хрготу, тот пройти не сумел по краю.

10' Александер-Арнольд исполнил подачу, на ближнюю штангу мяч летел, но удара нет. "Гройтер Фюрт" наконец-то перешёл на чужую половину поля. Хргота тянет мяч.

9' Диас принял игровой снаряд, не долго думаю, пробил в дальний угол, а перед этим совершил проход на 5 метров, красивый прыжок Урбига лишь добавил эффектности моменту!

8' Положение вне игры у Вагнера зафиксировал рефери. Разыграли стандирт футболисты "Ливерпуля".

7' Александер-Арнольд заброс на Доака выполнил, удар... А неплхохо было! С правой ноги в ближний верхний угол после входа в штрафную площадь, но в цель не попал.