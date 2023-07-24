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Стадион: .
Гройтер Фюрт
0:0
Первый тайм
Ливерпуль
Прогнозы 83
Гройтер Фюрт 1.2% (1)
X 2.4% (2)
Ливерпуль 96.4% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Ливерпуль
9.50
8.58
1.25
Все Коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ливерпуль

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6
Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1
Ливерпуль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ливерпуль 0:3
Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2
  • Первый тайм
  • 13'
     Жота сыграл на Гакпо, тот на Доака, против которого нарушил правила Дитц. 
  • 12'
     Иттер отдал на  Майерхёфера. В обороне держит мяч немецка команда. Быстрый выход в атаку через Хрготу, тот пройти не сумел по краю.
  • Угловой
    10'
     Александер-Арнольд исполнил подачу, на ближнюю штангу мяч летел, но удара нет. "Гройтер Фюрт" наконец-то перешёл на чужую половину поля. Хргота тянет мяч.
  • Опасный момент
    9'
    Диас принял игровой снаряд, не долго думаю, пробил в дальний угол, а перед этим совершил проход на 5 метров, красивый прыжок Урбига лишь добавил эффектности моменту!
  • Офсайд
    8'
    Положение вне игры у Вагнера зафиксировал рефери. Разыграли стандирт футболисты "Ливерпуля".
  • 7'
    Александер-Арнольд заброс на Доака выполнил, удар... А неплхохо было! С правой ноги в ближний верхний угол после входа в штрафную площадь, но в цель не попал. 
  • 6'
     Брэдли принял передачу после подачи и скидки Диаса. Никакого продвижения у него не было. Назад в оборону сыграл на Ван Дейка. "Ливерпуль" садится в оборону глубже. 
  • Угловой
    5'
    Довели свою атаку гости до углового. Жота передачу на  Робертсона отдал, тот пробить не сумел, но корнер заработал.
  • 4'
     Робертсон отдал на Конате. Мяч ходит поперёк обороны "Ливерпуля". Передача на Брэдли. Его сватают в основной состав "красных" по правому краю обороны. Сыграл он на Алиссона. Через пердачу на чужую половину поля перешёл "Ливерпуль".
  • 3'
     Урбиг получил передачу от своих защитников. Заброс к чужой линии штрафной площади. Скидка на Дитца, тот сильно вперёд отправил игровой снаряд. 
  • 2'
    После долгой задержки, связанной с дождём команды начали встречу.  Ван Дейк сегодня капитан у "Ливерпуля", он же с мячом, перевод на левый край выполнил. Брэдли остановил и одним же касанием пробросил мяч себе на ход. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. 
  • До матча
  • Матч начнётся в 14:15 по московскому времени. 
  • Дождь
    Ожидаем небольшую задержку начала матча. В связи с неблагоприятными условиями в Германии. 
  • Добрый день, уважаемые любители футбола! Немецкий представитель второй Бундеслиги "Гройтер Фюрт" сыграет против английского "Ливерпуля" в рамках предсезонной подготовки. Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 83
    Гройтер Фюрт 1.2% (1)
    X 2.4% (2)
    Ливерпуль 96.4% (80)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гройтер Фюрт
    Ничья
    Ливерпуль
    9.50
    8.58
    1.25
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Гройтер Фюрт 0:0 Ливерпуль онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 0:0 Ливерпуль

    Исход игры
    Гройтер Фюрт
    1.2% (1)
    Ничья
    2.4% (2)
    Ливерпуль
    96.5% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.92% (51)
    Меньше
    31.08% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    51.35% (38)
    Нет
    48.65% (36)
    Популярный счёт
    1:3 Ливерпуль
    24.7% (21)
    0:2 Ливерпуль
    22.4% (19)
    1:2 Ливерпуль
    11.8% (10)
    0:3 Ливерпуль
    10.6% (9)
    1:4 Ливерпуль
    4.7% (4)
    0:4 Ливерпуль
    3.5% (3)
    0:1 Ливерпуль
    3.5% (3)
    0:5 Ливерпуль
    2.4% (2)
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    Гройтер Фюрт
    Ливерпуль
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