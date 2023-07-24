Стадион: Sportpark Ronhof Thomas Sommer (Fürth).
0:0
Первый тайм
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
-
27 Иттер ДавидеЗащитник
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
-
41 Шульц ЛассеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 _Petkov L.Полузащитник
- Полузащитник
-
30 _Sieb A.Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: _Zorniger A.
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Брэдли КонорПолузащитник
-
7 Доак БенПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Диас ЛуисНападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
18 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Адриан ЛопесВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Кларк БоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6
Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1
Ливерпуль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ливерпуль 0:3
Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 0:0 Ливерпуль
Исход игры
Гройтер Фюрт
1.2% (1)
Ничья
2.4% (2)
Ливерпуль
96.5% (82)
Тотал 2.5
Больше
68.92% (51)
Меньше
31.08% (23)
Обе команды забьют
Да
51.35% (38)
Нет
48.65% (36)
Популярный счёт
1:3 Ливерпуль
24.7% (21)
0:2 Ливерпуль
22.4% (19)
1:2 Ливерпуль
11.8% (10)
0:3 Ливерпуль
10.6% (9)
1:4 Ливерпуль
4.7% (4)
0:4 Ливерпуль
3.5% (3)
0:1 Ливерпуль
3.5% (3)
0:5 Ливерпуль
2.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!