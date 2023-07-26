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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Volen Chinkov
Митьюлланд
0:0
Первый тайм: 18'
Прогрес
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 113
Митьюлланд 99.1% (112)
X 0% (0)
Прогрес 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Прогрес
1.20
8.30
20.00
Все Коэффициенты
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
15
Ингасон
Сверрир
73
Жуниньо
44
Дюр
Николас
24
Серенсен
Оливер
8
Олссон
Кристоффер
5
Мартинес
Эмилиано
58
Симсир
Араль
11
Исаксен
Густав
10
Гуэ-Сон
Чо
16
Латич
Элдин
18
Alex
Guett
Guett
4
Карамоко
Амаду
27
Пенье
Венсан
38
Карайер
Метин
6
Chris
Lybohy
12
Brian
Amofa
24
Emir
Bijelic
17
Де
Алмейда
Майрон
19
Antoine
Mazure-Hanus
20
Натами
Омар
Митьюлланд
4-4-2
Прогрес
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прогрес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Алмейда Майрон 1 0.33
Натами Омар 1 0.33
Antoine Mazure-Hanus 1 0.33
Ярмуни Валид 1 0.33
Soiyir Sanali 0 0
Kenny Mixtur 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прогрес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карамоко Амаду 2 0
Натами Омар 2 0
Brian Amofa 1 0
Карайер Метин 1 0
Пенье Венсан 1 0
Латич Элдин 1 0

Результаты матчей

Митьюлланд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Прогрес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Митьюлланд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Прогрес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Митьюлланд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Прогрес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2
Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4
Прогрес
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Гиляни - Прогрес 0:2 Прогрес - Гиляни 2:2 Прогрес - Сераинг 3:2 Прогрес - Свифт Эсперанж 2:2
Мондор-ле-Бэн - Прогрес 0:1 Прогрес - Дифферданж 2:0 Фола - Прогрес 0:4 Прогрес - Этцелла 3:1 Унион Титус - Прогрес 0:2 Прогрес - Страссен 2:1 Расинг Юнион - Прогрес 1:2 Прогрес - Хостерт 6:0 Мондерканге - Прогрес 3:3 Жюнесс Эш - Прогрес 0:1 Прогрес - Вильц 3:0 Виктория Роспорт - Прогрес 2:3 Прогрес - Кэрьенг 1:0 Дюделанж - Прогрес 1:4 Прогрес - Айнтрахт Трир 2:0 Прогрес - Мондор-ле-Бэн 4:2

Результаты матчей

Митьюлланд
Прогрес

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Митьюлланд
Прогрес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
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    Прогнозы 113
    Митьюлланд 99.1% (112)
    X 0% (0)
    Прогрес 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Митьюлланд
    Ничья
    Прогрес
    1.20
    8.30
    20.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Митьюлланд 0:0 Прогрес онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Митьюлланд 0:0 Прогрес

    Исход игры
    Митьюлланд
    99.1% (112)
    Ничья
    0% (0)
    Прогрес
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.24% (48)
    Меньше
    56.76% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    26.13% (29)
    Нет
    73.87% (82)
    Популярный счёт
    2:0 Митьюлланд
    43.4% (49)
    2:1 Митьюлланд
    17.7% (20)
    3:0 Митьюлланд
    15% (17)
    1:0 Митьюлланд
    12.4% (14)
    3:1 Митьюлланд
    6.2% (7)
    4:0 Митьюлланд
    1.8% (2)
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