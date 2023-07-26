Тур: 2. Стадион: МСХ Арена. Главный судья: Volen Chinkov
2:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаЛатич Элдин
27' Желтая карточкаПенье Венсан
27' Желтая карточкаГуэ-Сон Чо
30' Желтая карточкаДе Алмейда Майрон
1:0
38' ГолДалсгор Хенрик
45' Желтая карточкаChris Lybohy
46' Желтая карточкаBrian Amofa
2:0
59' ГолКаба Сори
86' Желтая карточкаГигович Армин
90'+5
Ход матча
20'
27'
27'
38'
1:0
45'
46'
46'
59'
2:0
67'
86'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
73
Жуниньо
44
Дюр
Николас
58
Симсир
Араль
10
Гуэ-Сон
Чо
16
Латич
Элдин
27
Пенье
Венсан
12
Brian
Amofa
24
Emir
Bijelic
20
Натами
Омар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Угбо МаркВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
25 Фоссум ИверПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 МаррониНападающий
-
17 Franculino
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Основной состав
-
16 Латич ЭлдинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Пенье ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Brian AmofaПолузащитник
-
24 Emir BijelicПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Натами ОмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Мерш ЖерарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Kenny Mixtur
-
28 Jader Soares
-
-
Главный тренер: Страссер Джефф
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далсгор Хенрик
|1
|1
|Каба Сори
|1
|1
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Жуниньо
|0
|0
Прогрес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Алмейда Майрон
|1
|0.33
|Натами Омар
|1
|0.33
|Antoine Mazure-Hanus
|1
|0.33
|Ярмуни Валид
|1
|0.33
|Soiyir Sanali
|0
|0
|Kenny Mixtur
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гигович Армин
|1
|0
|Гуэ-Сон Чо
|1
|0
Прогрес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Amofa
|2
|0
|Карамоко Амаду
|2
|0
|Пенье Венсан
|2
|0
|Натами Омар
|2
|0
|Латич Элдин
|2
|0
|Де Алмейда Майрон
|1
|0
|Карайер Метин
|1
|0
|Chris Lybohy
|1
|0
Результаты матчей
Митьюлланд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Прогрес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Митьюлланд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Прогрес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Митьюлланд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Прогрес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2
Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4
Прогрес
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Гиляни - Прогрес 0:2 Прогрес - Гиляни 2:2 Прогрес - Сераинг 3:2 Прогрес - Свифт Эсперанж 2:2
Мондор-ле-Бэн - Прогрес 0:1 Прогрес - Дифферданж 2:0 Фола - Прогрес 0:4 Прогрес - Этцелла 3:1 Унион Титус - Прогрес 0:2 Прогрес - Страссен 2:1 Расинг Юнион - Прогрес 1:2 Прогрес - Хостерт 6:0 Мондерканге - Прогрес 3:3 Жюнесс Эш - Прогрес 0:1 Прогрес - Вильц 3:0 Виктория Роспорт - Прогрес 2:3 Прогрес - Кэрьенг 1:0 Дюделанж - Прогрес 1:4 Прогрес - Айнтрахт Трир 2:0 Прогрес - Мондор-ле-Бэн 4:2
Результаты матчей
Митьюлланд
Прогрес
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Митьюлланд
Прогрес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Митьюлланд 2:0 Прогрес
Исход игры
Митьюлланд
99.1% (112)
Ничья
0% (0)
Прогрес
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.24% (48)
Меньше
56.76% (63)
Обе команды забьют
Да
26.13% (29)
Нет
73.87% (82)
Популярный счёт
2:0 Митьюлланд
43.4% (49)
2:1 Митьюлланд
17.7% (20)
3:0 Митьюлланд
15% (17)
1:0 Митьюлланд
12.4% (14)
3:1 Митьюлланд
6.2% (7)
4:0 Митьюлланд
1.8% (2)
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