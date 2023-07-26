  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Volen Chinkov
Митьюлланд
2:0
Конец матча
Прогрес
0'
20' Желтая карточка
Латич Элдин
27' Желтая карточка
Пенье Венсан
27' Желтая карточка
Гуэ-Сон Чо
30' Желтая карточка
Де Алмейда Майрон
1:0
38' Гол
Далсгор Хенрик
45' Желтая карточка
Chris Lybohy
46' Желтая карточка
Brian Amofa
2:0
59' Гол
Каба Сори
86' Желтая карточка
Гигович Армин
90'+5

Ход матча

20'
 
Латич Элдин
27'
 
Пенье Венсан
27'
Гуэ-Сон Чо
 
30'
 
Де Алмейда Майрон
38'
Далсгор Хенрик
(Жуниньо)
1:0
45'
 
Chris Lybohy
46'
Каба Сори
Гуэ-Сон Чо
 
46'
 
Brian Amofa
59'
Каба Сори
(Олссон Кристоффер)
2:0
67'
Фоссум Ивер
Исаксен Густав
 
67'
Маррони
Симсир Араль
 
67'
 
Бастос Янник
Натами Омар
67'
 
Kenny Mixtur
Antoine Mazure-Hanus
76'
 
Муратович Бельмин
Emir Bijelic
79'
Бак Виктор
Дюр Николас
 
83'
Гигович Армин
Мартинес Эмилиано
 
86'
Гигович Армин
 
86'
 
Lucas Ferreira Figueiredo
Де Алмейда Майрон
86'
 
Дельгадо Гилсон
Карайер Метин

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 113
Митьюлланд 99.1% (112)
X 0% (0)
Прогрес 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
15
Ингасон
Сверрир
73
Жуниньо
44
Дюр
Николас
24
Серенсен
Оливер
8
Олссон
Кристоффер
5
Мартинес
Эмилиано
58
Симсир
Араль
11
Исаксен
Густав
10
Гуэ-Сон
Чо
16
Латич
Элдин
18
Alex
Guett
Guett
4
Карамоко
Амаду
27
Пенье
Венсан
38
Карайер
Метин
6
Chris
Lybohy
12
Brian
Amofa
24
Emir
Bijelic
17
Де
Алмейда
Майрон
19
Antoine
Mazure-Hanus
20
Натами
Омар
Митьюлланд
4-4-2
Прогрес
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далсгор Хенрик 1 1
Каба Сори 1 1
Олссон Кристоффер 0 0
Жуниньо 0 0
Прогрес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Алмейда Майрон 1 0.33
Натами Омар 1 0.33
Antoine Mazure-Hanus 1 0.33
Ярмуни Валид 1 0.33
Soiyir Sanali 0 0
Kenny Mixtur 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гигович Армин 1 0
Гуэ-Сон Чо 1 0
Прогрес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Amofa 2 0
Карамоко Амаду 2 0
Пенье Венсан 2 0
Натами Омар 2 0
Латич Элдин 2 0
Де Алмейда Майрон 1 0
Карайер Метин 1 0
Chris Lybohy 1 0

Результаты матчей

Митьюлланд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Прогрес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Митьюлланд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Прогрес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Митьюлланд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Прогрес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2
Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4
Прогрес
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Гиляни - Прогрес 0:2 Прогрес - Гиляни 2:2 Прогрес - Сераинг 3:2 Прогрес - Свифт Эсперанж 2:2
Мондор-ле-Бэн - Прогрес 0:1 Прогрес - Дифферданж 2:0 Фола - Прогрес 0:4 Прогрес - Этцелла 3:1 Унион Титус - Прогрес 0:2 Прогрес - Страссен 2:1 Расинг Юнион - Прогрес 1:2 Прогрес - Хостерт 6:0 Мондерканге - Прогрес 3:3 Жюнесс Эш - Прогрес 0:1 Прогрес - Вильц 3:0 Виктория Роспорт - Прогрес 2:3 Прогрес - Кэрьенг 1:0 Дюделанж - Прогрес 1:4 Прогрес - Айнтрахт Трир 2:0 Прогрес - Мондор-ле-Бэн 4:2

Результаты матчей

Митьюлланд
Прогрес

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Митьюлланд
Прогрес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Митьюлланд 99.1% (112)
    X 0% (0)
    Прогрес 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Митьюлланд 2:0 Прогрес онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Митьюлланд 2:0 Прогрес

    Исход игры
    Митьюлланд
    99.1% (112)
    Ничья
    0% (0)
    Прогрес
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.24% (48)
    Меньше
    56.76% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    26.13% (29)
    Нет
    73.87% (82)
    Популярный счёт
    2:0 Митьюлланд
    43.4% (49)
    2:1 Митьюлланд
    17.7% (20)
    3:0 Митьюлланд
    15% (17)
    1:0 Митьюлланд
    12.4% (14)
    3:1 Митьюлланд
    6.2% (7)
    4:0 Митьюлланд
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     