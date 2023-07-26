Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Chris Lybohy - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

39' Команда Митьюлланд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

38' Г О О О О Л - Далсгор Хенрик забивает с правой ноги!

37' Жуниньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Прогрес совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Исаксен Густав из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

29' Прогрес совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Де Алмейда Майрон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Исаксен Густав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Прогрес совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Emir Bijelic из команды Прогрес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Матч возобновлен

27' Гуэ-Сон Чо получает желтую карточку за неспортивное поведение

27' Пенье Венсан получает желтую карточку за неспортивное поведение

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Пенье Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Прогрес совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Де Алмейда Майрон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

22' Исаксен Густав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Гуэ-Сон Чо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Прогрес

20' Судье надоело, что Латич Элдин тянет время и он наказал его горчичником

20' Олссон Кристоффер не смог попасть в створ ударом издали

16' Прогрес совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Прогрес

16' Оооо... вот это был удар! Гуэ-Сон Чо должен был забить с этой позиции.

16' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Симсир Араль из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Прогрес совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Прогрес совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Прогрес

11' Ох, нехорошо это выглядит. Карамоко Амаду получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Карамоко Амаду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Прогрес совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Карайер Метин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Прогрес совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Прогрес

4' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Олссон Кристоффер нанес удар головой, но Eldin Latik спокойно отбил мяч.

3' Дюр Николас из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Удар от ворот произведет Прогрес

1' Исаксен Густав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Ингасон Сверрир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Митьюлланд начинает с центра поля