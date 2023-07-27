Тур: 2. Стадион: Centenary Stadium.
0:0
Первый тайм: 42'
Ход матча
15'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
29 Владение мячом, % 71
20
Farid
Romero
93
Тиагиньо
47
Борг
Бруклин
11
Macula
74
Вилксон
10
Агович
Эдис
18
Dylan
Kuete
23
Хаджи
Самир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Farid RomeroЗащитник
-
93 ТиагиньоЗащитник
- Защитник
-
47 Борг БруклинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 MaculaНападающий
- Нападающий
-
74 ВилксонНападающий
- Запасные игроки
-
99 Izaak Ellul
-
29 Deyan Pace
-
-
-
-
-
15 Hytem Kadar
-
14 Hasan Gomda
-
77 Aidan Pisani
-
-
Главный тренер: Абдилла Даррен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Агович ЭдисПолузащитник
-
18 Dylan KueteПолузащитник
- Нападающий
-
23 Хаджи СамирНападающий
- Запасные игроки
-
31 Маргату ЖоауВратарь
- Вратарь
-
33 Штумпф КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Лима ЭнзоНападающий
- Нападающий
-
77 Evann Mendes
-
70 Marc Thomas
-
-
80 Sinan Altun
-
22 Hicham Arma
-
Главный тренер: Jamath Shoffner
Бомбардиры внутри турнира
Гзира Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Macula
|1
|0.33
|Вилксон
|1
|0.33
|Борг Бруклин
|1
|0.33
|Тиагиньо
|0
|0
Дюделанж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|1.33
|Румер Якюро
|1
|0.33
|Уассьеро Жан-Сильвио
|0
|0
|Фрере Бруно
|0
|0
Карточки
Гзира Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиагиньо
|1
|0
|Диас Марсело II
|1
|0
|Кассар Дэвид
|1
|0
|Macula
|1
|0
|Jackson Mendonza
|1
|0
|Farid Romero
|1
|0
|Carlos Chaba
|1
|0
Дюделанж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидибе Исмаэль
|2
|1
|Уассьеро Жан-Сильвио
|1
|0
|Румер Якюро
|1
|0
|Фрере Бруно
|1
|0
|Dylan Kuete
|1
|0
Результаты матчей
Гзира Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дюделанж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
0
Гзира Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дюделанж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Гзира Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дюделанж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Гзира Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гленторан - Гзира Юнайтед 1:1 Гзира Юнайтед - Гленторан 2:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 4:0 Гзира Юнайтед - Зеббудж Рейнджерс 4:0
Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:3 Гзира Юнайтед - Моста 1:2 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 1:0 Гзира Юнайтед - Валлетта 1:2 Флориана - Гзира Юнайтед 1:1 Гзира Юнайтед - Сиренс 1:0 Пьета Хотспурс - Гзира Юнайтед 0:6 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:0 Марсашлокк - Гзира Юнайтед 0:3 Гзира Юнайтед - Гудья Юнайтед 1:1 Санта-Лючия Ф.К. - Гзира Юнайтед 0:1 Зеббудж Рейнджерс - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Интер Милан 1:6 Гзира Юнайтед - Бальцан 0:1 Биркиркара - Гзира Юнайтед 1:1
Дюделанж
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Сент-Патрикс - Дюделанж 2:3 Дюделанж - Сент-Патрикс 2:1 Жюнесс Эш - Дюделанж 4:2 Дюделанж - Вильц 1:1
Виктория Роспорт - Дюделанж 2:1 Дюделанж - Кэрьенг 4:0 Дюделанж - Мондерканге 5:1 Свифт Эсперанж - Дюделанж 4:3 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 4:0 Дифферданж - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Фола 2:1 Этцелла - Дюделанж 2:5 Дюделанж - Унион Титус 0:1 Страссен - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Расинг Юнион 0:1 Хостерт - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Прогрес 1:4 Дюделанж - Ульсан Хёндэ 3:2 Вильц - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Виктория Роспорт 2:0
Результаты матчей
Гзира Юнайтед
Дюделанж
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Гзира Юнайтед
Дюделанж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогнозы на матч Гзира Юнайтед 0:0 Дюделанж
Исход игры
Гзира Юнайтед
18% (20)
Ничья
31.5% (35)
Дюделанж
50.5% (56)
Тотал 2.5
Больше
46.3% (50)
Меньше
53.7% (58)
Обе команды забьют
Да
72.22% (78)
Нет
27.78% (30)
Популярный счёт
1:2 Дюделанж
29.7% (33)
1:1 Ничья
25.2% (28)
0:1 Дюделанж
15.3% (17)
2:1 Гзира Юнайтед
8.1% (9)
1:0 Гзира Юнайтед
8.1% (9)
2:2 Ничья
6.3% (7)
2:0 Гзира Юнайтед
1.8% (2)
0:2 Дюделанж
1.8% (2)
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