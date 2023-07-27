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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Гзира Юнайтед
0:0
Первый тайм: 42'
Дюделанж
0'
15' Желтая карточка
Румер Якюро

Ход матча

15'
 
Румер Якюро

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 29 Владение мячом, % 71
Прогнозы 110
Гзира Юнайтед 18.2% (20)
X 30.9% (34)
Дюделанж 50.9% (56)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Гзира Юнайтед
Ничья
Дюделанж
3.80
3.35
2.48
Все Коэффициенты
1
Кассар
Дэвид
9
Диас
Марсело
II
20
Farid
Romero
93
Тиагиньо
2
Carlos
Chaba
47
Борг
Бруклин
8
Шерри
Закари
4
Andy
Borg
11
Macula
98
Jackson
Mendonza
74
Вилксон
16
Деспрез
Дидье
3
Kino
Delorge
67
Деккер
Винсент
5
Диуф
Жюль
27
Уассьеро
Жан-Сильвио
9
Oege-Sietse
van
Lingen
6
Фрере
Бруно
10
Агович
Эдис
18
Dylan
Kuete
7
Румер
Якюро
23
Хаджи
Самир
Гзира Юнайтед
4-3-3
Дюделанж
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Гзира Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Macula 1 0.33
Вилксон 1 0.33
Борг Бруклин 1 0.33
Тиагиньо 0 0
Дюделанж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oege-Sietse van Lingen 4 1.33
Румер Якюро 1 0.33
Уассьеро Жан-Сильвио 0 0
Фрере Бруно 0 0

Карточки

Гзира Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиагиньо 1 0
Диас Марсело II 1 0
Кассар Дэвид 1 0
Macula 1 0
Jackson Mendonza 1 0
Farid Romero 1 0
Carlos Chaba 1 0
Дюделанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидибе Исмаэль 2 1
Уассьеро Жан-Сильвио 1 0
Румер Якюро 1 0
Фрере Бруно 1 0
Dylan Kuete 1 0

Результаты матчей

Гзира Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дюделанж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
0
Гзира Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дюделанж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Гзира Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дюделанж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Гзира Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гленторан - Гзира Юнайтед 1:1 Гзира Юнайтед - Гленторан 2:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 4:0 Гзира Юнайтед - Зеббудж Рейнджерс 4:0
Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:3 Гзира Юнайтед - Моста 1:2 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 1:0 Гзира Юнайтед - Валлетта 1:2 Флориана - Гзира Юнайтед 1:1 Гзира Юнайтед - Сиренс 1:0 Пьета Хотспурс - Гзира Юнайтед 0:6 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:0 Марсашлокк - Гзира Юнайтед 0:3 Гзира Юнайтед - Гудья Юнайтед 1:1 Санта-Лючия Ф.К. - Гзира Юнайтед 0:1 Зеббудж Рейнджерс - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Интер Милан 1:6 Гзира Юнайтед - Бальцан 0:1 Биркиркара - Гзира Юнайтед 1:1
Дюделанж
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Сент-Патрикс - Дюделанж 2:3 Дюделанж - Сент-Патрикс 2:1 Жюнесс Эш - Дюделанж 4:2 Дюделанж - Вильц 1:1
Виктория Роспорт - Дюделанж 2:1 Дюделанж - Кэрьенг 4:0 Дюделанж - Мондерканге 5:1 Свифт Эсперанж - Дюделанж 4:3 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 4:0 Дифферданж - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Фола 2:1 Этцелла - Дюделанж 2:5 Дюделанж - Унион Титус 0:1 Страссен - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Расинг Юнион 0:1 Хостерт - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Прогрес 1:4 Дюделанж - Ульсан Хёндэ 3:2 Вильц - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Виктория Роспорт 2:0

Результаты матчей

Гзира Юнайтед
Дюделанж

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Гзира Юнайтед
Дюделанж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Румер Якюро получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Centenary Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 110
Гзира Юнайтед 18.2% (20)
X 30.9% (34)
Дюделанж 50.9% (56)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Гзира Юнайтед
Ничья
Дюделанж
3.80
3.35
2.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гзира Юнайтед 0:0 Дюделанж онлайн

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Прогнозы на матч Гзира Юнайтед 0:0 Дюделанж

Исход игры
Гзира Юнайтед
18% (20)
Ничья
31.5% (35)
Дюделанж
50.5% (56)
Тотал 2.5
Больше
46.3% (50)
Меньше
53.7% (58)
Обе команды забьют
Да
72.22% (78)
Нет
27.78% (30)
Популярный счёт
1:2 Дюделанж
29.7% (33)
1:1 Ничья
25.2% (28)
0:1 Дюделанж
15.3% (17)
2:1 Гзира Юнайтед
8.1% (9)
1:0 Гзира Юнайтед
8.1% (9)
2:2 Ничья
6.3% (7)
2:0 Гзира Юнайтед
1.8% (2)
0:2 Дюделанж
1.8% (2)
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