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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Гзира Юнайтед
2:0
Конец матча
Дюделанж
0'
15' Желтая карточка
Румер Якюро
1:0
54' Гол
Macula
60' Вторая желтая карточка
Румер Якюро
76' Желтая карточка
Jackson Mendonza
2:0
79' Гол
Шерри Закари
80' Желтая карточка
Izaak Ellul
87' Желтая карточка
Macula
90' Желтая карточка
Диуф Жюль
90'+4

Ход матча

15'
 
Румер Якюро
54'
Macula
1:0
60'
 
Румер Якюро
69'
 
Боич Филип
Уассьеро Жан-Сильвио
76'
Jackson Mendonza
 
78'
Georges Essaka
Вилксон
 
79'
Шерри Закари
(Тиагиньо)
2:0
80'
Izaak Ellul
 
82'
 
Муссаки Херман
Хаджи Самир
82'
 
Yannick Schaus
Агович Эдис
87'
Macula
 
90'
 
Sinan Altun
Kino Delorge
90'
 
Диуф Жюль

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогнозы 111
Гзира Юнайтед 18% (20)
X 31.5% (35)
Дюделанж 50.5% (56)
Все прогнозы
1
Кассар
Дэвид
9
Диас
Марсело
II
20
Farid
Romero
93
Тиагиньо
2
Carlos
Chaba
47
Борг
Бруклин
8
Шерри
Закари
4
Andy
Borg
11
Macula
98
Jackson
Mendonza
74
Вилксон
16
Деспрез
Дидье
3
Kino
Delorge
67
Деккер
Винсент
5
Диуф
Жюль
27
Уассьеро
Жан-Сильвио
9
Oege-Sietse
van
Lingen
6
Фрере
Бруно
10
Агович
Эдис
18
Dylan
Kuete
7
Румер
Якюро
23
Хаджи
Самир
Гзира Юнайтед
4-3-3
Дюделанж
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Гзира Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Macula 2 0.67
Шерри Закари 1 0.33
Вилксон 1 0.33
Борг Бруклин 1 0.33
Тиагиньо 0 0
Дюделанж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oege-Sietse van Lingen 4 1.33
Румер Якюро 1 0.33
Уассьеро Жан-Сильвио 0 0
Фрере Бруно 0 0

Карточки

Гзира Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Macula 2 0
Jackson Mendonza 2 0
Тиагиньо 1 0
Диас Марсело II 1 0
Кассар Дэвид 1 0
Farid Romero 1 0
Carlos Chaba 1 0
Дюделанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидибе Исмаэль 2 1
Румер Якюро 1 1
Уассьеро Жан-Сильвио 1 0
Фрере Бруно 1 0
Dylan Kuete 1 0

Результаты матчей

Гзира Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дюделанж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
0
Гзира Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дюделанж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Гзира Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Дюделанж
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Гзира Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гленторан - Гзира Юнайтед 1:1 Гзира Юнайтед - Гленторан 2:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 4:0 Гзира Юнайтед - Зеббудж Рейнджерс 4:0
Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:3 Гзира Юнайтед - Моста 1:2 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 1:0 Гзира Юнайтед - Валлетта 1:2 Флориана - Гзира Юнайтед 1:1 Гзира Юнайтед - Сиренс 1:0 Пьета Хотспурс - Гзира Юнайтед 0:6 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:0 Марсашлокк - Гзира Юнайтед 0:3 Гзира Юнайтед - Гудья Юнайтед 1:1 Санта-Лючия Ф.К. - Гзира Юнайтед 0:1 Зеббудж Рейнджерс - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Интер Милан 1:6 Гзира Юнайтед - Бальцан 0:1 Биркиркара - Гзира Юнайтед 1:1
Дюделанж
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Сент-Патрикс - Дюделанж 2:3 Дюделанж - Сент-Патрикс 2:1 Жюнесс Эш - Дюделанж 4:2 Дюделанж - Вильц 1:1
Виктория Роспорт - Дюделанж 2:1 Дюделанж - Кэрьенг 4:0 Дюделанж - Мондерканге 5:1 Свифт Эсперанж - Дюделанж 4:3 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 4:0 Дифферданж - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Фола 2:1 Этцелла - Дюделанж 2:5 Дюделанж - Унион Титус 0:1 Страссен - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Расинг Юнион 0:1 Хостерт - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Прогрес 1:4 Дюделанж - Ульсан Хёндэ 3:2 Вильц - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Виктория Роспорт 2:0

Результаты матчей

Гзира Юнайтед
Дюделанж

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Гзира Юнайтед
Дюделанж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Спартак Трнава Горосито Николас 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Диуф Жюль получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Kino Delorge уходит с поля. Sinan Altun выходит вместо него
  • 87'
    Macula получил желтую карточку от судьи
  • 82'
    Агович Эдис уходит с поля. Yannick Schaus выходит вместо него
  • 82'
    Хаджи Самир уходит с поля. Муссаки Херман выходит вместо него
  • 81'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      Г О О О О Л - Macula бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Румер Якюро получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Centenary Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Гзира Юнайтед 18% (20)
    X 31.5% (35)
    Дюделанж 50.5% (56)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Гзира Юнайтед 2:0 Дюделанж онлайн

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    Прогнозы на матч Гзира Юнайтед 2:0 Дюделанж

    Исход игры
    Гзира Юнайтед
    18% (20)
    Ничья
    31.5% (35)
    Дюделанж
    50.5% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.3% (50)
    Меньше
    53.7% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (78)
    Нет
    27.78% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Дюделанж
    29.7% (33)
    1:1 Ничья
    25.2% (28)
    0:1 Дюделанж
    15.3% (17)
    2:1 Гзира Юнайтед
    8.1% (9)
    1:0 Гзира Юнайтед
    8.1% (9)
    2:2 Ничья
    6.3% (7)
    2:0 Гзира Юнайтед
    1.8% (2)
    0:2 Дюделанж
    1.8% (2)
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