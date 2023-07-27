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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Б-36
1:0
Второй тайм: 57'
Хаверфордуэст Каунти
0'
1:0
11' Гол
Агнарссон Ханнес
28' Желтая карточка
Эгильссон Магнус
45' Желтая карточка
Tyrese Owen

Ход матча

11'
Агнарссон Ханнес
(Йохансен Андрасс)
1:0
28'
Эгильссон Магнус
 
45'
 
Tyrese Owen
46'
 
Jack Wilson
Ричардс Джаз

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 75 Владение мячом, % 25
Прогнозы 109
Б-36 78.9% (86)
X 15.6% (17)
Хаверфордуэст Каунти 5.5% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Б-36
Ничья
Хаверфордуэст Каунти
1.62
9.00
7.40
Все Коэффициенты
1
Ламхауге
Маттиас
22
Солхейм
Симун
4
Йенссон
Исак
16
Эгильссон
Магнус
3
Беньяминсен
Янн
20
Йохансен
Андрасс
6
Нильсен
Эли
28
Пшибыльски
Михал
7
Нильсен
Бьярки
9
Агнарссон
Ханнес
8
Скандари
Тауфи
1
Zac
Jones2
2
Ричардс
Джаз
15
Lee
Jenkins
20
Борг
Оскар
7
Ricky
Watts
8
Kai
Whitmore
18
Tyrese
Owen
3
Rhys
Abbruzzese
9
Ben
Fawcett
10
Daniel
Hawkins
11
Тейлор-Кроссдейл
Мартелл
Б-36
4-2-1-3
Хаверфордуэст Каунти
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Б-36
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильсен Эли 1 0.33
Агнарссон Ханнес 1 0.33
Пшибыльски Михал 1 0.33
Солхейм Симун 0 0
Йохансен Андрасс 0 0
Хаверфордуэст Каунти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lee Jenkins 1 0.33

Карточки

Б-36
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эгильссон Магнус 3 0
Наттестад Сонни 1 0
Нильсен Эли 1 0
Беньяминсен Янн 1 0
Йохансен Андрасс 1 0
Ламхауге Маттиас 1 0
Скандари Тауфи 1 0
Хаверфордуэст Каунти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tyrese Owen 2 0
Daniel Hawkins 1 0
Ben Fawcett 1 0
Kai Whitmore 1 0

Результаты матчей

Б-36
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хаверфордуэст Каунти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Б-36
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хаверфордуэст Каунти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Б-36
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хаверфордуэст Каунти
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
2
100%
0
0%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
2
100%
0
0%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Б-36
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Пайде Линнамеесконд - Б-36 0:2 Б-36 - Пайде Линнамеесконд 0:0 Фуглафйордур - Б-36 0:3 Б-36 - Стреймур 2:1
Торсхавн - Б-36 1:0 Б-36 - Викингур 2:1 Б-36 - Аргир 2:1 Клаксвик - Б-36 2:1 Б-68 - Б-36 0:1 Б-36 - Фуглафйордур 5:1 Творойри - Б-36 0:4 Б-36 - Клаксвик 2:3 Стреймур - Б-36 1:2 Аргир - Б-36 0:2 Б-36 - Вестур 3:2 Б-36 - Б-68 2:0 Б-36 - Торсхавн 0:2 Викингур - Б-36 0:3 Б-68 - Б-36 1:0 Б-36 - Торсхавн 0:3
Хаверфордуэст Каунти
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хаверфордуэст Каунти - Шкендия 1:0 Шкендия - Хаверфордуэст Каунти 1:0 Пенибонт - Хаверфордуэст Каунти 1:0 Ларн - Хаверфордуэст Каунти 2:0
Кармартен Таун - Хаверфордуэст Каунти 2:3 Ньютаун - Хаверфордуэст Каунти 1:1 Кардифф МЮ - Хаверфордуэст Каунти 0:0 Эйрбас - Хаверфордуэст Каунти 1:4 Хаверфордуэст Каунти - Аберистуит 1:1 Хаверфордуэст Каунти - Понтипридд таун 2:0 Флинт Таун Юнайтед - Хаверфордуэст Каунти 0:2 Хаверфордуэст Каунти - Каернарфон Таун 2:2 Хаверфордуэст Каунти - Эйрбас 4:0 Аберистуит - Хаверфордуэст Каунти 0:1 Понтипридд таун - Хаверфордуэст Каунти 2:1 Хаверфордуэст Каунти - Флинт Таун Юнайтед 3:1 Каернарфон Таун - Хаверфордуэст Каунти 2:0 Хаверфордуэст Каунти - Коннас Куэй 2:1 ТНС - Хаверфордуэст Каунти 3:1 Хаверфордуэст Каунти - Понтипридд таун 1:1

Результаты матчей

Б-36
Хаверфордуэст Каунти

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Б-36
Хаверфордуэст Каунти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Спартак Трнава Горосито Николас 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Ричардс Джаз уходит с поля. Jack Wilson выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы 109
Б-36 78.9% (86)
X 15.6% (17)
Хаверфордуэст Каунти 5.5% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Б-36
Ничья
Хаверфордуэст Каунти
1.62
9.00
7.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Б-36 1:0 Хаверфордуэст Каунти онлайн

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Прогнозы на матч Б-36 1:0 Хаверфордуэст Каунти

Исход игры
Б-36
78.9% (86)
Ничья
15.6% (17)
Хаверфордуэст Каунти
5.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
32.41% (35)
Меньше
67.59% (73)
Обе команды забьют
Да
47.22% (51)
Нет
52.78% (57)
Популярный счёт
1:0 Б-36
36.7% (40)
2:1 Б-36
24.8% (27)
2:0 Б-36
15.6% (17)
1:1 Ничья
14.7% (16)
1:2 Хаверфордуэст Каунти
5.5% (6)
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Б-36
Хаверфордуэст Каунти
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