Тур: 2. Стадион: Гундадалур.
1:0
Второй тайм: 57'
0'
1:0
11' ГолАгнарссон Ханнес
28' Желтая карточкаЭгильссон Магнус
45' Желтая карточкаTyrese Owen
Ход матча
11'
28'
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
75 Владение мячом, % 25
15
Lee
Jenkins
20
Борг
Оскар
18
Tyrese
Owen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кнудсен АронПолузащитник
-
13 Йонсен ЭмильПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dan Brimsvik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Lee JenkinsЗащитник
-
20 Борг ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Tyrese OwenПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jack WilsonПолузащитник
-
-
12 Ifan Knott
-
14 Harri John
-
21 Lucas Davies
-
46 Callum Shirt
-
-
44 Dan John
-
50 Luc Owen
-
Главный тренер: Tony Pennock
Бомбардиры внутри турнира
Б-36
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нильсен Эли
|1
|0.33
|Агнарссон Ханнес
|1
|0.33
|Пшибыльски Михал
|1
|0.33
|Солхейм Симун
|0
|0
|Йохансен Андрасс
|0
|0
Хаверфордуэст Каунти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lee Jenkins
|1
|0.33
Карточки
Б-36
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эгильссон Магнус
|3
|0
|Наттестад Сонни
|1
|0
|Нильсен Эли
|1
|0
|Беньяминсен Янн
|1
|0
|Йохансен Андрасс
|1
|0
|Ламхауге Маттиас
|1
|0
|Скандари Тауфи
|1
|0
Хаверфордуэст Каунти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tyrese Owen
|2
|0
|Daniel Hawkins
|1
|0
|Ben Fawcett
|1
|0
|Kai Whitmore
|1
|0
Результаты матчей
Б-36
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хаверфордуэст Каунти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Б-36
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хаверфордуэст Каунти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Б-36
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хаверфордуэст Каунти
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
2
100%
0
0%
91-120
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
2
100%
0
0%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Б-36
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Пайде Линнамеесконд - Б-36 0:2 Б-36 - Пайде Линнамеесконд 0:0 Фуглафйордур - Б-36 0:3 Б-36 - Стреймур 2:1
Торсхавн - Б-36 1:0 Б-36 - Викингур 2:1 Б-36 - Аргир 2:1 Клаксвик - Б-36 2:1 Б-68 - Б-36 0:1 Б-36 - Фуглафйордур 5:1 Творойри - Б-36 0:4 Б-36 - Клаксвик 2:3 Стреймур - Б-36 1:2 Аргир - Б-36 0:2 Б-36 - Вестур 3:2 Б-36 - Б-68 2:0 Б-36 - Торсхавн 0:2 Викингур - Б-36 0:3 Б-68 - Б-36 1:0 Б-36 - Торсхавн 0:3
Хаверфордуэст Каунти
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хаверфордуэст Каунти - Шкендия 1:0 Шкендия - Хаверфордуэст Каунти 1:0 Пенибонт - Хаверфордуэст Каунти 1:0 Ларн - Хаверфордуэст Каунти 2:0
Кармартен Таун - Хаверфордуэст Каунти 2:3 Ньютаун - Хаверфордуэст Каунти 1:1 Кардифф МЮ - Хаверфордуэст Каунти 0:0 Эйрбас - Хаверфордуэст Каунти 1:4 Хаверфордуэст Каунти - Аберистуит 1:1 Хаверфордуэст Каунти - Понтипридд таун 2:0 Флинт Таун Юнайтед - Хаверфордуэст Каунти 0:2 Хаверфордуэст Каунти - Каернарфон Таун 2:2 Хаверфордуэст Каунти - Эйрбас 4:0 Аберистуит - Хаверфордуэст Каунти 0:1 Понтипридд таун - Хаверфордуэст Каунти 2:1 Хаверфордуэст Каунти - Флинт Таун Юнайтед 3:1 Каернарфон Таун - Хаверфордуэст Каунти 2:0 Хаверфордуэст Каунти - Коннас Куэй 2:1 ТНС - Хаверфордуэст Каунти 3:1 Хаверфордуэст Каунти - Понтипридд таун 1:1
Результаты матчей
Б-36
Хаверфордуэст Каунти
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Б-36
Хаверфордуэст Каунти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
Прогнозы на матч Б-36 1:0 Хаверфордуэст Каунти
Исход игры
Б-36
78.9% (86)
Ничья
15.6% (17)
Хаверфордуэст Каунти
5.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
32.41% (35)
Меньше
67.59% (73)
Обе команды забьют
Да
47.22% (51)
Нет
52.78% (57)
Популярный счёт
1:0 Б-36
36.7% (40)
2:1 Б-36
24.8% (27)
2:0 Б-36
15.6% (17)
1:1 Ничья
14.7% (16)
1:2 Хаверфордуэст Каунти
5.5% (6)
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