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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Б-36
2:1
Конец матча
Хаверфордуэст Каунти
0'
1:0
11' Гол
Агнарссон Ханнес
28' Желтая карточка
Эгильссон Магнус
45' Желтая карточка
Tyrese Owen
2:0
60' Гол
Йохансен Андрасс
2:1
80' Гол
Тейлор-Кроссдейл Мартелл
83' Желтая карточка
Агнарссон Ханнес
90'+6

Ход матча

11'
Агнарссон Ханнес
(Йохансен Андрасс)
1:0
28'
Эгильссон Магнус
 
45'
 
Tyrese Owen
46'
 
Jack Wilson
Ричардс Джаз
60'
Йохансен Андрасс
(Нильсен Бьярки)
2:0
73'
Шабала Валерий
Пшибыльски Михал
 
80'
2:1
Тейлор-Кроссдейл Мартелл
83'
Агнарссон Ханнес
 
85'
Mattias Hellisdal
Нильсен Эли
 
85'
Йонсен Эмиль
Скандари Тауфи
 
85'
Кнудсен Арон
Нильсен Бьярки
 
90'
Хейнесен Беньямин
Солхейм Симун
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 77 Владение мячом, % 23
Прогнозы 109
Б-36 78.9% (86)
X 15.6% (17)
Хаверфордуэст Каунти 5.5% (6)
Все прогнозы
1
Ламхауге
Маттиас
22
Солхейм
Симун
4
Йенссон
Исак
16
Эгильссон
Магнус
3
Беньяминсен
Янн
20
Йохансен
Андрасс
6
Нильсен
Эли
28
Пшибыльски
Михал
7
Нильсен
Бьярки
9
Агнарссон
Ханнес
8
Скандари
Тауфи
1
Zac
Jones2
2
Ричардс
Джаз
15
Lee
Jenkins
20
Борг
Оскар
7
Ricky
Watts
8
Kai
Whitmore
18
Tyrese
Owen
3
Rhys
Abbruzzese
9
Ben
Fawcett
10
Daniel
Hawkins
11
Тейлор-Кроссдейл
Мартелл
Б-36
4-2-1-3
Хаверфордуэст Каунти
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Б-36
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йохансен Андрасс 1 0.33
Нильсен Эли 1 0.33
Агнарссон Ханнес 1 0.33
Пшибыльски Михал 1 0.33
Солхейм Симун 0 0
Нильсен Бьярки 0 0
Хаверфордуэст Каунти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тейлор-Кроссдейл Мартелл 1 0.33
Lee Jenkins 1 0.33

Карточки

Б-36
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эгильссон Магнус 3 0
Наттестад Сонни 1 0
Нильсен Эли 1 0
Агнарссон Ханнес 1 0
Беньяминсен Янн 1 0
Йохансен Андрасс 1 0
Ламхауге Маттиас 1 0
Скандари Тауфи 1 0
Хаверфордуэст Каунти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tyrese Owen 2 0
Daniel Hawkins 1 0
Ben Fawcett 1 0
Kai Whitmore 1 0

Результаты матчей

Б-36
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хаверфордуэст Каунти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Б-36
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хаверфордуэст Каунти
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Б-36
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Хаверфордуэст Каунти
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
2
100%
0
0%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
2
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Б-36
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Пайде Линнамеесконд - Б-36 0:2 Б-36 - Пайде Линнамеесконд 0:0 Фуглафйордур - Б-36 0:3 Б-36 - Стреймур 2:1
Торсхавн - Б-36 1:0 Б-36 - Викингур 2:1 Б-36 - Аргир 2:1 Клаксвик - Б-36 2:1 Б-68 - Б-36 0:1 Б-36 - Фуглафйордур 5:1 Творойри - Б-36 0:4 Б-36 - Клаксвик 2:3 Стреймур - Б-36 1:2 Аргир - Б-36 0:2 Б-36 - Вестур 3:2 Б-36 - Б-68 2:0 Б-36 - Торсхавн 0:2 Викингур - Б-36 0:3 Б-68 - Б-36 1:0 Б-36 - Торсхавн 0:3
Хаверфордуэст Каунти
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хаверфордуэст Каунти - Шкендия 1:0 Шкендия - Хаверфордуэст Каунти 1:0 Пенибонт - Хаверфордуэст Каунти 1:0 Ларн - Хаверфордуэст Каунти 2:0
Кармартен Таун - Хаверфордуэст Каунти 2:3 Ньютаун - Хаверфордуэст Каунти 1:1 Кардифф МЮ - Хаверфордуэст Каунти 0:0 Эйрбас - Хаверфордуэст Каунти 1:4 Хаверфордуэст Каунти - Аберистуит 1:1 Хаверфордуэст Каунти - Понтипридд таун 2:0 Флинт Таун Юнайтед - Хаверфордуэст Каунти 0:2 Хаверфордуэст Каунти - Каернарфон Таун 2:2 Хаверфордуэст Каунти - Эйрбас 4:0 Аберистуит - Хаверфордуэст Каунти 0:1 Понтипридд таун - Хаверфордуэст Каунти 2:1 Хаверфордуэст Каунти - Флинт Таун Юнайтед 3:1 Каернарфон Таун - Хаверфордуэст Каунти 2:0 Хаверфордуэст Каунти - Коннас Куэй 2:1 ТНС - Хаверфордуэст Каунти 3:1 Хаверфордуэст Каунти - Понтипридд таун 1:1

Результаты матчей

Б-36
Хаверфордуэст Каунти

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Б-36
Хаверфордуэст Каунти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Tyrese Owen получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Эгильссон Магнус получил желтую карточку от судьи
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    Прогнозы 109
    Б-36 78.9% (86)
    X 15.6% (17)
    Хаверфордуэст Каунти 5.5% (6)
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    Прогнозы на матч Б-36 2:1 Хаверфордуэст Каунти

    Исход игры
    Б-36
    78.9% (86)
    Ничья
    15.6% (17)
    Хаверфордуэст Каунти
    5.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.41% (35)
    Меньше
    67.59% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    47.22% (51)
    Нет
    52.78% (57)
    Популярный счёт
    1:0 Б-36
    36.7% (40)
    2:1 Б-36
    24.8% (27)
    2:0 Б-36
    15.6% (17)
    1:1 Ничья
    14.7% (16)
    1:2 Хаверфордуэст Каунти
    5.5% (6)
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