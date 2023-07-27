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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Торпедо Кутаиси
0:1
Первый тайм: 42'
Актобе
0'
0:1
34' Пенальти
Касым Алибек

Ход матча

34'
0:1
Касым Алибек

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 117
Торпедо Кутаиси 33.3% (39)
X 41.9% (49)
Актобе 24.8% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Кутаиси
Ничья
Актобе
3.60
3.24
2.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Кляич
Филип
3
Монтейру
Педру
16
Сандохадзе
Ника
5
Надарая
Цотне
27
Шергелашвили
Лаша
15
Кобуладзе
Гиорги
7
Гигаури
Мераб
6
Акбари
Рамат
20
Бугридзе
Ираклий
8
Арабидзе
Георгий
14
Панцулая
Георгий
1
Покатилов
Стас
6
Касым
Алибек
88
Яшин
Дмитрий
Валерьевич
4
Гадрани
Лука
31
Танжариков
Адильхан
19
Раичкович
Милош
5
Струмиа
Леонель
77
Шомко
Дмитрий
80
Кенесов
Арман
93
Сантана
Элдер
7
Байтана
Бауыржан
Торпедо Кутаиси
4-4-1-1
Актобе
3-4-3

История личных встреч

Торпедо Кутаиси
Актобе

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Кутаиси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гигаури Мераб 1 0.33
Сандохадзе Ника 1 0.33
Бугридзе Ираклий 1 0.33
Арабидзе Георгий 0 0
Актобе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Торпедо Кутаиси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджгаладзе Гиули 1 0
Кабальеро Мауро 1 0
Панцулая Георгий 1 0
Гигаури Мераб 1 0
Гошадзе Ото 1 0
Бугридзе Ираклий 1 0
Актобе
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Актобе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Актобе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Актобе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Кутаиси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сараево - Торпедо Кутаиси 1:1 Торпедо Кутаиси - Сараево 2:2 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 1:1
Торпедо Кутаиси - Шукура 1:2 Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 2:3 Телави - Торпедо Кутаиси 1:0 Торпедо Кутаиси - Самгурали Цхалтубо 1:3 Гагра - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Самтредия 1:0 Дила - Торпедо Кутаиси 5:0 Торпедо Кутаиси - Сабуртало 0:3 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 0:0 Шукура - Торпедо Кутаиси 0:2 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 2:1 Торпедо Кутаиси - Телави 2:1 Самгурали Цхалтубо - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Гагра 3:1 Самтредия - Торпедо Кутаиси 0:2 Торпедо Кутаиси - Дила 0:0
Актобе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Актобе - Кайсар 1:0 Шахтёр Караганда - Актобе 0:1 Мактаарал - Актобе 1:2 Актобе - Мактаарал 1:1
Актобе - Шахтёр Караганда 2:0 Кайсар - Актобе 0:1 Актобе - Каспий 0:0 Кайрат - Актобе 2:1 Актобе - Аксу 2:1 Атырау - Актобе 0:0 Тобол - Актобе 2:2 Актобе - Атырау 2:2 Актобе - Атырау 4:0 Ордабасы - Актобе 1:1 Актобе - Кызыл-Жар 1:3 Астана - Актобе 1:4 Актобе - Окжетпес 5:1 Жетысу - Актобе 0:1 Енисей - Актобе 0:2 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2

Результаты матчей

Торпедо Кутаиси
Актобе

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Торпедо Кутаиси
Актобе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    42'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! 
  • 41'
    С правого фланга прострелил в центр штрафной Кобуладзе и прострелил вдоль ворот на Бугридзе, но на выходе сферу перехватил Покотилов.
  • 40'
    Грамотно подставился на чужой половине поля Байтана. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 39'
    Сместился на скорости с левого фланга Струмиа и пробил в дальний угол, но мяч полетел далеко от штанги.
  • 38'
    Отобрал мяч на фланге Танжариков и тут же забросил на ход Кенесову, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 37'
    Со штрафного попытался закрутить в дальний верхний угол Шергелашвили, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 36'
    Грамотно подставился на чужой половине поля Бугридзе, заработав для своей команды перспективный стандарт.
  • Пенальти
    35'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Алибек Касым! Смогли все-таки выйти вперед игроки "Актобе". Уверенно реализовал пенальти Касым, пробив на силу в нижний левый от себя угол, а голкипер не сумел спасти.
  • Пенальти!
    34'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Сантана, но тут же его сбил в подкате Шенгелашвили. Судья назначил пенальти!
  • Офсайд
    33'
    Мог убегать на ворота соперника Сантана после заброса от Раичковича, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.
  • 32'
    Со штрафного низом прострелил вдоль ворот Акбари, но никто из партнеров так и не сумел подставить ногу.
  • 31'
    На фланге получил по ногам Арабидзе в силовой борьбе с защитником. Штрафной удар теперь уже исполнят хозяева.
  • 30'
    На фланге грамотно подставился Шомко и вынудил нарушить правила Панцулая. Штрафной удар исполнять будут казахи.
  • 29'
    Подхватил мяч на фланге Шомко и тут же подал в центр штрафной, но здесь пробить головой Сантане не позволил Сандохадзе.
  • 28'
    По флангу отдавал пас Касым на ход Танжарикову, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил снаряд в аут.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 27'
      С острого угла пробивал по воротам Байтана после смещения с фланга, но мяч полетел немного выше перекладины.
    • 26'
      Прорывался вновь на скорости по левой бровке Шомко и прострелил низом в штрафную, но от ноги защитника сфера отправилась в аут.
    • 25'
      Проникающим пасом Шомко искал в штрафной соперника Байтану, но на выходе первым на мяче оказался Кляич.
    • 24'
      Убегал на ворота соперника с правого фланга в центр Кобуладзе и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 23'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Кобуладзе. Потребуется ему помощь медиков.
    • 22'
      С углового навесил на дальнюю штангу Раичкович, но здесь нарушил правила Танжариков в борьбе против Монтейру.
    • Угловой
      21'
      Гадрани дальний заброс исполнял в штрафную на ход Сантане, но того опередил защитник и вынес сферу на угловой.
    • 20'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Панцулая и сбросил головой на ход Арабидзе, но тому пробить не позволили защитники.
    • 18'
      Прорвался к штрафной соперника Струмиа и отдал поперек на Байтану, но тот с ходу пробил точно в руки вратарю.
    • 17'
      В центре поля получил по ногам Арабидзе в борьбе Раичковичем. Судья назначил штрафной удар в пользу хозяев.
    • 16'
      Диагональ исполнял Акбари на правый фланг, куда забегал Кобуладзе, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 15'
      Мягко забросил в штрафную Гигаури на ход Арабидзе, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с двумя защитниками.
    • 14'
      Подключился к атаке по флангу Кобуладзе и прострелил в штрафную на Шергелашвили, но тот с ходу пробил намного выше ворот.
    • 13'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Арабидзе после сольного прохода, но на пути мяча оказался защитник.
    • 12'
      Проникающий пас исполнял на этот раз Кенесов на ход Сантане, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Сандохадзе.
    • 11'
      Накрутил соперника на фланге Байтана и прострелил в штрафную, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 10'
      В центре поля получил по ногам Арабидзе в силовой борьбе против Струмии. Штрафной удар исполнять будут игроки "Торпедо".
    • 9'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Раичкович на ход Кенесову, но тому добраться до мяча не позволил Надарая.
    • 8'
      Ушел от соперника по левой бровке Шомо и навесил на ближнюю штангу, но здесь головой пробил крайне неточно Байтана.
    • 7'
      С угла поля навесил в центр штрафной Шомко, но здесь выиграл верх Надарая и головой вынес снаряд обратно на фланг.
    • 6'
      Сместился с левого фланга в центр Байтана и с линии чужой штрафной пробил по воротам, но в падении спас свою команду Кляич.
    • 5'
      Мог убегать на ворота соперника Панцулая после заброса от Гигаури, но проиграл он верховую борьбу за мяч Яшину.
    • 4'
      В центре поля получил по ногам Сантана в борьбе против Арабидзе. Штрафной удар исполнять будут игроки "Актобе".
    • 3'
      По флангу отдавал пас Шергелашвили на ход Бугридзе, но того опередил Танжариков и вынес сферу за боковую линию.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Первый тайм
    • 34'
      Г О О О О Л - Касым Алибек из команды Актобе забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ramaz Shengelia Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Где смотреть матч Торпедо Кутаиси 0:1 Актобе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торпедо Кутаиси 0:1 Актобе

    Исход игры
    Торпедо Кутаиси
    33.9% (40)
    Ничья
    41.5% (49)
    Актобе
    24.6% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.82% (39)
    Меньше
    65.18% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    69.64% (78)
    Нет
    30.36% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (40)
    2:1 Торпедо Кутаиси
    16.9% (20)
    1:2 Актобе
    11% (13)
    1:0 Торпедо Кутаиси
    11% (13)
    0:1 Актобе
    10.2% (12)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 Торпедо Кутаиси
    2.5% (3)
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    Торпедо Кутаиси
    Актобе
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