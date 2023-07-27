Грамотно подставился на чужой половине поля Бугридзе, заработав для своей команды перспективный стандарт.

Со штрафного попытался закрутить в дальний верхний угол Шергелашвили, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

Отобрал мяч на фланге Танжариков и тут же забросил на ход Кенесову, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

Сместился на скорости с левого фланга Струмиа и пробил в дальний угол, но мяч полетел далеко от штанги.

Грамотно подставился на чужой половине поля Байтана. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

С правого фланга прострелил в центр штрафной Кобуладзе и прострелил вдоль ворот на Бугридзе, но на выходе сферу перехватил Покотилов.

По флангу отдавал пас Касым на ход Танжарикову, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил снаряд в аут.

Подхватил мяч на фланге Шомко и тут же подал в центр штрафной, но здесь пробить головой Сантане не позволил Сандохадзе.

На фланге грамотно подставился Шомко и вынудил нарушить правила Панцулая. Штрафной удар исполнять будут казахи.

На фланге получил по ногам Арабидзе в силовой борьбе с защитником. Штрафной удар теперь уже исполнят хозяева.

Со штрафного низом прострелил вдоль ворот Акбари, но никто из партнеров так и не сумел подставить ногу.

Мог убегать на ворота соперника Сантана после заброса от Раичковича, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Сантана, но тут же его сбил в подкате Шенгелашвили. Судья назначил пенальти!

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Алибек Касым! Смогли все-таки выйти вперед игроки "Актобе". Уверенно реализовал пенальти Касым, пробив на силу в нижний левый от себя угол, а голкипер не сумел спасти.

27' С острого угла пробивал по воротам Байтана после смещения с фланга, но мяч полетел немного выше перекладины.

26' Прорывался вновь на скорости по левой бровке Шомко и прострелил низом в штрафную, но от ноги защитника сфера отправилась в аут.

25' Проникающим пасом Шомко искал в штрафной соперника Байтану, но на выходе первым на мяче оказался Кляич.

24' Убегал на ворота соперника с правого фланга в центр Кобуладзе и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

23' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Кобуладзе. Потребуется ему помощь медиков.

22' С углового навесил на дальнюю штангу Раичкович, но здесь нарушил правила Танжариков в борьбе против Монтейру.

21' Гадрани дальний заброс исполнял в штрафную на ход Сантане, но того опередил защитник и вынес сферу на угловой.

20' Зацепился за мяч на чужой половине поля Панцулая и сбросил головой на ход Арабидзе, но тому пробить не позволили защитники.

18' Прорвался к штрафной соперника Струмиа и отдал поперек на Байтану, но тот с ходу пробил точно в руки вратарю.