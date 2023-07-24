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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Торпедо Кутаиси
 
Позже
Актобе
Прогнозы 50
Торпедо Кутаиси 38% (19)
X 34% (17)
Актобе 28% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Торпедо Кутаиси
Ничья
Актобе
3.40
3.24
2.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Торпедо Кутаиси
Актобе

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Кутаиси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гигаури Мераб 1 0.5
Сандохадзе Ника 1 0.5
Бугридзе Ираклий 1 0.5
Арабидзе Георгий 0 0
Актобе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Торпедо Кутаиси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджгаладзе Гиули 1 0
Кабальеро Мауро 1 0
Панцулая Георгий 1 0
Гигаури Мераб 1 0
Oto Goshadze 1 0
Бугридзе Ираклий 1 0
Актобе
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Актобе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Актобе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Актобе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Кутаиси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сараево - Торпедо Кутаиси 1:1 Торпедо Кутаиси - Сараево 2:2 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 1:1
Торпедо Кутаиси - Шукура 1:2 Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 2:3 Телави - Торпедо Кутаиси 1:0 Торпедо Кутаиси - Самгурали Цхалтубо 1:3 Гагра - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Самтредия 1:0 Дила - Торпедо Кутаиси 5:0 Торпедо Кутаиси - Сабуртало 0:3 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 0:0 Шукура - Торпедо Кутаиси 0:2 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 2:1 Торпедо Кутаиси - Телави 2:1 Самгурали Цхалтубо - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Гагра 3:1 Самтредия - Торпедо Кутаиси 0:2 Торпедо Кутаиси - Дила 0:0
Актобе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Актобе - Кайсар 1:0 Шахтёр Караганда - Актобе 0:1 Мактаарал - Актобе 1:2 Актобе - Мактаарал 1:1
Актобе - Шахтёр Караганда 2:0 Кайсар - Актобе 0:1 Актобе - Каспий 0:0 Кайрат - Актобе 2:1 Актобе - Аксу 2:1 Атырау - Актобе 0:0 Тобол - Актобе 2:2 Актобе - Атырау 2:2 Актобе - Атырау 4:0 Ордабасы - Актобе 1:1 Актобе - Кызыл-Жар 1:3 Астана - Актобе 1:4 Актобе - Окжетпес 5:1 Жетысу - Актобе 0:1 Енисей - Актобе 0:2 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2

Результаты матчей

Торпедо Кутаиси
Актобе

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Торпедо Кутаиси
Актобе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Кутаиси - Актобе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2023, осталось 2 дня 12 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 50
    Торпедо Кутаиси 38% (19)
    X 34% (17)
    Актобе 28% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Кутаиси
    Ничья
    Актобе
    3.40
    3.24
    2.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Торпедо Кутаиси - Актобе онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо Кутаиси - Актобе

    Исход игры
    Торпедо Кутаиси
    38% (19)
    Ничья
    34% (17)
    Актобе
    28% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.94% (23)
    Меньше
    51.06% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    78.72% (37)
    Нет
    21.28% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28% (14)
    2:1 Торпедо Кутаиси
    24% (12)
    1:2 Актобе
    16% (8)
    1:0 Торпедо Кутаиси
    8% (4)
    0:1 Актобе
    6% (3)
    2:0 Торпедо Кутаиси
    4% (2)
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