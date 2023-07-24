Тур: 2. Стадион: имени Рамаза Шенгелия.
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История личных встреч
Торпедо Кутаиси
Актобе
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Кутаиси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гигаури Мераб
|1
|0.5
|Сандохадзе Ника
|1
|0.5
|Бугридзе Ираклий
|1
|0.5
|Арабидзе Георгий
|0
|0
Актобе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Торпедо Кутаиси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджгаладзе Гиули
|1
|0
|Кабальеро Мауро
|1
|0
|Панцулая Георгий
|1
|0
|Гигаури Мераб
|1
|0
|Oto Goshadze
|1
|0
|Бугридзе Ираклий
|1
|0
Актобе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Актобе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Актобе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Актобе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Кутаиси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сараево - Торпедо Кутаиси 1:1 Торпедо Кутаиси - Сараево 2:2 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 1:1
Торпедо Кутаиси - Шукура 1:2 Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 2:3 Телави - Торпедо Кутаиси 1:0 Торпедо Кутаиси - Самгурали Цхалтубо 1:3 Гагра - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Самтредия 1:0 Дила - Торпедо Кутаиси 5:0 Торпедо Кутаиси - Сабуртало 0:3 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 0:0 Шукура - Торпедо Кутаиси 0:2 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 2:1 Торпедо Кутаиси - Телави 2:1 Самгурали Цхалтубо - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Гагра 3:1 Самтредия - Торпедо Кутаиси 0:2 Торпедо Кутаиси - Дила 0:0
Актобе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Актобе - Кайсар 1:0 Шахтёр Караганда - Актобе 0:1 Мактаарал - Актобе 1:2 Актобе - Мактаарал 1:1
Актобе - Шахтёр Караганда 2:0 Кайсар - Актобе 0:1 Актобе - Каспий 0:0 Кайрат - Актобе 2:1 Актобе - Аксу 2:1 Атырау - Актобе 0:0 Тобол - Актобе 2:2 Актобе - Атырау 2:2 Актобе - Атырау 4:0 Ордабасы - Актобе 1:1 Актобе - Кызыл-Жар 1:3 Астана - Актобе 1:4 Актобе - Окжетпес 5:1 Жетысу - Актобе 0:1 Енисей - Актобе 0:2 Актобе - СКА-Хабаровск 0:2
Результаты матчей
Торпедо Кутаиси
Актобе
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Торпедо Кутаиси
Актобе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогнозы на матч Торпедо Кутаиси - Актобе
Исход игры
Торпедо Кутаиси
38% (19)
Ничья
34% (17)
Актобе
28% (14)
Тотал 2.5
Больше
48.94% (23)
Меньше
51.06% (24)
Обе команды забьют
Да
78.72% (37)
Нет
21.28% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28% (14)
2:1 Торпедо Кутаиси
24% (12)
1:2 Актобе
16% (8)
1:0 Торпедо Кутаиси
8% (4)
0:1 Актобе
6% (3)
2:0 Торпедо Кутаиси
4% (2)
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